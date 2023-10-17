从在 WWDC 2023 上推出第一个测试版开始，一转眼，SwiftData 诞生已经四个月了。最近的一个多月，我花了相当大的精力对其进行了研究和学习，并写了几篇关于它的文章。

SwiftData 在相当程度上解决了 Core Data 中几个主要被诟病的问题。主要体现在以下几个方面：纯代码建模、属性类型的多样性（自动映射符合 RawRepresentable 和 Encodable 的类型）、更安全优雅的并发编程体验、类型安全的谓词以及与 SwiftUI 更好的配合等。其中，数据模型的创建逻辑和新的并发编程方式给我留下了深刻的印象。

遗憾的是，理想很丰满，现实很骨感。就在我满怀热情地想要用 SwiftData 构建全新的应用程序时，有限的谓词表述能力却成为了阻碍。新的谓词 API 无法完美地与合成类型配合（导致属性的新类型优势大打折扣），在对象关系的表述方面也存在不足。而且，谓词属于 Foundation 框架，也增加了两个开发团队之间的协调难度。

除了谓词外，较差的稳定性、有限的 API 、为数不少的 Bug 都是不得不面对的问题。

作为未来苹果生态系统中最重要的持久化框架，SwiftData 的设计非常精巧，但实现却很仓促。这无疑让人感到遗憾。

我会暂缓启动开发使用 SwiftData 的 iOS 17+ 应用，观察谓词和稳定性能否在接下来的升级中得到改善。不过通过对 SwiftData 实现的研究，我对如何以现代的方式使用 Core Data，以及如何创建适合迁移到 SwiftData 的 Core Data 应用有了更深入的了解，也算收获颇丰。

之后我还会分享几篇与 SwiftData 有关的内容，期待 SwiftData 的完整体能够尽早的到来！

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原创

fatbobman (东坡肘子)

在 Core Data 中进行并发编程可能并不困难，但是充满了陷阱。即使对 Core Data 有充分的经验，稍有疏忽也可能在代码中埋下隐患，从而使应用程序变得不安全。SwiftData 作为 Core Data 的继任者，提供了一种更加优雅、更加安全的并发编程机制。本文将介绍 SwiftData 是如何解决这些问题的，并为开发者提供更好的并发编程体验。

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本文除了讲解 Observation 的实现原理外，更重要的是，作者实现了一个第三方库 ObservationBP ，通过对 Observation 源代码的包装，让开发者可以在更低的系统版本中使用到 Observation 的功能。

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行为：使你的代码实现你想要的功能，或者你认为应该实现的功能

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Saleem Abdulrasool

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