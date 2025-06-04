揭秘 .ignoredByLayout()：让视觉变换“隐形”于布局之外

2025 年 5 月 14 日 #SwiftUI

在 SwiftUI 的众多 API 中，.ignoredByLayout() 算是一位“低调的成员”。相关资料稀少，应用场景也不常见，其名称本身就容易引发困惑。它似乎暗示着某种对布局的“忽略”，但这与我们熟知的 offset 或 scaleEffect 等修饰符默认不影响父布局的行为有何不同？ ignoredByLayout 究竟在什么时机工作？它到底“忽略”或“隐瞒”了什么？本文将为你揭开这个 SwiftUI 布局机制中微妙 API 的面纱。