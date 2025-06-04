Arc、Dia、TCA 与 SwiftUI - #086
Arc、Dia、TCA 与 SwiftUI
如今，Xcode Playground 似乎已经偏离了最初的设计初衷，而 VSCode 的配置对初学者来说又显得颇为复杂。在这样的背景下，如何轻松地搭建一个适合学习和测试 Swift 语言的开发环境？也许本文介绍的 Notepad.exe 能为你提供满意的答案。
By Megabits
尽管 Swift 6 已发布一段时间，不少苹果第一方框架仍未完成适配，导致部分依赖这些框架的开发者在迁移过程中遇到阻碍。Megabits 在开发 SLIT_STUDIO 相机 App 时也面临类似挑战，但他选择迎难而上。本文将介绍他如何通过引入 actor、GlobalActor 以及职责清晰的组件（如 Recorder 和 CaptureManageObject），应对 Swift 6 的线程安全变更，解决 AVFoundation 与 Swift Concurrency 的兼容性问题，同时提升代码结构与安全性，避免依赖 @preconcurrency 和 nonisolated 等临时方案。
随着对 Swift 理解的不断深入，它的魅力在我眼中愈发耀眼。Swift 让我能以清晰、准确、安全、现代且优雅的方式表达编程思想。本文展示如何使用 Swift 构建一个通用的 DataFrame 导出工具，借助泛型、KeyPath、协议扩展、条件映射与 ResultBuilder，实现类型安全、可配置的数据导出功能，充分体现 Swift 的现代化表达力与灵活性。
在 SwiftUI 的众多 API 中，.ignoredByLayout() 算是一位“低调的成员”。相关资料稀少，应用场景也不常见，其名称本身就容易引发困惑。它似乎暗示着某种对布局的“忽略”，但这与我们熟知的 offset 或 scaleEffect 等修饰符默认不影响父布局的行为有何不同？ ignoredByLayout 究竟在什么时机工作？它到底“忽略”或“隐瞒”了什么？本文将为你揭开这个 SwiftUI 布局机制中微妙 API 的面纱。
在日常生活里，人们经常需要在各种度量衡单位之间转换。对开发者而言，实现这类功能看似简单：写几行公式、做几次 switch，似乎就能完成任务。但当你希望同时支持数十种单位、无缝国际化，并且还要考虑格式化、精度、舍入等细节时，工作量立刻飙升，且枯燥到足以让人怀疑人生。好消息是——从 iOS 10 起，苹果在 Foundation 中加入了完善的 Measurement API，帮我们把这一切“苦力活”都完成了。本文将带你系统地了解它的用法与实践。
Swift 强大的类型系统使我们能够创建语义明确且安全的数据模型。然而，当面对 SwiftData 或 Core Data 时，我们常因底层存储机制的限制，而不得不在类型表达上做出妥协。这种妥协不仅模糊了领域模型的本意，也为应用的稳定性埋下隐患。本文将探索如何在数据持久化的约束下，通过巧妙的类型封装和转换，构建兼具类型安全、语义明确与高效性能的数据模型。
随着 AI 能力的快速提高，低代码甚至无代码的时代似乎即将到来。然而，过去一年间，针对专业开发者的各类编程工具并未减少，反而层出不穷。无论是 AI 辅助编程的突破，还是协作、跨平台能力的持续提升，都在证明着专业开发者仍是不可或缺的重要群体。反观苹果生态，作为最重要的开发工具，Xcode 近年来却未能带来真正令人振奋的改变。在这篇文章中，我将分享自己对未来 Xcode 的几点期望。