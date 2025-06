# 7 - 让更多的出版物百花齐放

2023 年 11 月 21 日

上周,Tony Stubblebine( Medium 的 CEO )在 Medium 发表了一篇文章 Let a thousand programming publications bloom,在文章中他宣布将广受好评的 Better Programming 出版物暂时搁置,以便为其他编程出版物腾出空间,正如该文的标题所表示的那样:让更多的出版物百花齐放。Better Programming 在 Medium 很受欢迎,是订阅量最高的几个科技读物之一。我发表在 Medium 上的文章也有一部分被其采纳,并推荐给了更多的读者。但是随着 IT 领域的不断细分,Better Programming 的读者每天将收到不少优秀但与其关联性不高的文章。即分散了读者的精力,也不利于读者与作者之间形成更紧密的联系。