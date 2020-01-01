周刊列表
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# 20 - 准备迎接 Swift 6 的到来2024 年 2 月 27 日近日，Swift 社区公布了 Swift 6 的发布流程及预期时间表。自 2024 年 3 月 15 日起，将从主分支中剥离出 release/6.0 分支，标志着 Swift 6 项目正式加速推进，预计将于今年下半年与新版 Xcode 同步发布。Swift 6 将引入更为严格的并发代码检查机制，这将导致在 Swift 6 的语言模式下很多当前的代码将无法正常编译。为了给开发者提供更充裕的适配时间，Swift 6 编译器将继续支持 Swift 5 的语言模式，这意味着开发者无需担心现有代码无法在 Swift 6 中运行。
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# 11 - 用新的方式记录生活2023 年 12 月 19 日上周，苹果发布了 iOS 的最新更新版本 17.2。在这个版本中，苹果终于推出了此前在 WWDC 2023 上预告的“手记”（Journaling）应用。由于其简洁的设计和看似有限的功能，“手记”并未能在第一时间给大部分用户留下深刻印象。自 17.2 beta 1 版本起我便开始使用“手记”。最初与大多数用户一样，我也对苹果花费如此长时间开发这样一个“简单”的应用感到疑惑。但随着使用的深入，我逐渐意识到这背后的野心：一个基于本地设备和 AI 算法的信息自动收集、汇总工具。“手记”不仅仅是一个日记应用，它更是一个生活日志工具。通过 Journaling Suggestions API，开发者可以将应用中的数据作为“手记”的内容推荐给用户。预计不久的将来，“手记”将会整合更多的应用数据，自动整理用户的日常活动，并在获得用户许可后保存这些内容。
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# 7 - 让更多的出版物百花齐放2023 年 11 月 21 日上周，Tony Stubblebine（ Medium 的 CEO ）在 Medium 发表了一篇文章 Let a thousand programming publications bloom，在文章中他宣布将广受好评的 Better Programming 出版物暂时搁置，以便为其他编程出版物腾出空间，正如该文的标题所表示的那样：让更多的出版物百花齐放。Better Programming 在 Medium 很受欢迎，是订阅量最高的几个科技读物之一。我发表在 Medium 上的文章也有一部分被其采纳，并推荐给了更多的读者。但是随着 IT 领域的不断细分，Better Programming 的读者每天将收到不少优秀但与其关联性不高的文章。即分散了读者的精力，也不利于读者与作者之间形成更紧密的联系。
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# 3 - 沟通就是生产力2023 年 10 月 24 日上周，Alexandre Colucci 发布了每年一度的报告，分析了 Swift 和 SwiftUI 在 iOS 最新版本中的使用情况。报告结果与大家的预期一致，这两者在 iOS 17 中的使用率均有一定提升。尤其让人欣喜的是，在苹果自身的应用程序中，SwiftUI 的采用比例获得了不小的增长。作为 SwiftUI 的忠实用户，我一直期待苹果能在更多官方应用中深入采用该框架。一方面，这能让苹果更深入地体会 SwiftUI 在实际应用中出现的问题和不足，有助于 SwiftUI 开发团队更快地对问题和需求作出反馈和优化；另一方面，也能加速 SwiftUI 的成熟与推广，让 SwiftUI 变得更加全面、高效、稳定。
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# 2 - 理想很丰满，现实很骨感2023 年 10 月 17 日从在 WWDC 2023 上推出第一个测试版开始，一转眼，SwiftData 诞生已经四个月了。最近的一个多月，我花了相当大的精力对其进行了研究和学习，并写了几篇关于它的文章。SwiftData 在相当程度上解决了 Core Data 中几个主要被诟病的问题。主要体现在以下几个方面：纯代码建模、属性类型的多样性（自动映射符合 RawRepresentable 和 Encodable 的类型）、更安全优雅的并发编程体验、类型安全的谓词以及与 SwiftUI 更好的配合等。其中，数据模型的创建逻辑和新的并发编程方式给我留下了深刻的印象。
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