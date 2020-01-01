周刊列表

  1. # 86 - Arc、Dia、TCA 与 SwiftUI

    2025 年 6 月 2 日
    几天前，The Browser Company 的 CEO Josh Miller 发表了一封致 Arc 用户的公开信，分享了一些社区广泛关注的内容，包括团队为何从 Arc 转向 Dia、从 Arc 项目中获得的经验教训、Dia 的设计理念、为何未将 Dia 功能整合进 Arc，以及 Arc 的未来发展规划等。

  2. # 85 - 注册 WWDC 2025 的 Group Labs 了没？

    2025 年 5 月 26 日
    三个月前，在与苹果某部门的交流中，我重申了对苹果继续举办 Lounges 或 Ask Apple 这类群体问答活动的期待。令人欣喜的是，WWDC 2025 中，全新的群体互动项目以 Group Labs 的形式回归了。

  3. # 84 - 在平淡中等待 WWDC 2025

    2025 年 5 月 19 日
    不知不觉，距离 WWDC 2025 开始只有 20 天了。在过去的几年中，每当此时我都会写几篇文章畅想 WWDC 上会带来的新功能和我期待的一些变化。然而，或许是因为最近两年 WWDC 上展示的许多新功能并未完全落地，就我个人而言，今年似乎少了往日的热情和渴望。希望这只是我个人的情况。

  4. # 83 - 别让 Vibe Coding 阻碍了你的技术成长

    2025 年 5 月 12 日
    几天前，一位之前高度赞扬并全身投入 Vibe Coding 的好友发表了一篇推文，表达了他近期基于 AI 编程的挫败感：最近的 Vibe Coding 并没有给我写代码带来任何愉悦感，正相反的是 AI 无法一击必中带来的挫败感。开始重新阅读官方文档和优质视频，自下而上，那种对项目的掌控感又回来了。

  5. # 82 - 苹果为傲慢付出了代价

    2025 年 5 月 5 日
    几天前，Epic Games 与 Apple 案迎来了一项重要裁决。法官认定 Apple 故意违反了法院于 2021 年发布的反垄断永久禁令。法院不仅批准了 Epic 提交的执行禁令动议，还罕见地将 Apple 的行为移交给美国司法部加州北区检察官，以调查其是否构成刑事藐视法庭。

  6. # 81 - Chrome 会成为 OpenAI 的下一个目标？

    2025 年 4 月 28 日
    美国司法部（DOJ）与谷歌之间的反垄断诉讼近期取得了重大进展。法院认定，谷歌通过将其广告服务器与广告交易平台捆绑销售，以及操控广告拍卖机制等行为，排挤了竞争对手，损害了出版商和消费者的利益。作为补救措施的讨论之一，美国司法部正在考虑建议强制谷歌出售其 Chrome 浏览器，并终止与设备制造商的默认搜索引擎协议。继传闻将以 30 亿美金收购 WindSurf 后，OpenAI 在上述判决之后立刻表达了对 Chrome 的收购兴趣。

  7. # 80 - 更短的有效期和更长的保质期

    2025 年 4 月 21 日
    在上周一，我的博客的 HTTPS 证书出现了短暂的失效。好在失效后五分钟，就有热心网友提醒了我。联系云服务商后发现，是对方处理 SSL 证书自动续签的代码出现了故障。经过两个小时的排查，问题得以解除，网站恢复了正常。

  8. # 79 - 微软收紧插件、谷歌发力云端，Xcode 何去何从？

    2025 年 4 月 14 日
    不久前，微软对 Github Copilot 进行了相当程度的功能增强，除了添加了对 MCP 的支持外，在 AI 交互模式上也提供了与 Cursor 对齐的 Agent 模式，至此，Github Copilot 大大缩小了与其他 AI 代码工具领先者之间的差距。考虑到其更低的定价策略（ $10/月 ），明显微软已做好了全力进入商业 AI 辅助市场/服务的准备。

  9. # 78 - 切勿将辅助驾驶宣传成智能驾驶

    2025 年 4 月 7 日
    不久前，某个造成三人死亡的交通事故因为涉及某新锐电动汽车品牌再度引发了人们对“智能驾驶”功能的质疑。在目前披露的有限资料中，至少可以确认的是，“智能驾驶”系统未能在相当长的一段行驶距离中判断出当前的路段正在施工（沿途有施工警示标志），只在撞击前2-3秒前给予了警示。这意味着，在系统报警后，驾驶者只有极短的反应时间。

  10. # 77 - MCP 崛起与苹果的 AI 框架设想

    2025 年 3 月 31 日
    在最近一段时间，在社交网络上，越来越多的 Model Context Protocol（MCP）使用者展示了各种丰富多彩的应用场景，从操控 Blender 创建精美场景，到利用最新的 GPT-4o 图片构建完整的漫画故事。MCP 巧妙地打开了以文本为主要互动手段的大模型，与现实世界之间的大门。

  11. # 76 - 给毛孩子照相

    2025 年 3 月 24 日
    我有一只 13 岁的狗狗和一只六岁多的猫咪。这些年来，我几乎每年都会带狗狗去宠物照相馆拍照，但由于猫咪过于社恐，一直不敢带他出门拍照。近一年来，我们发现猫咪的状态似乎有了些许改善。虽然他仍然抗拒出门，但在洗澡或去医院回家后，不再需要几个小时才能平复情绪，现在只消几分钟就能恢复正常。看到这样的进展，我和太太决定今年冒险一试，带这兄弟俩一起去拍照，最好还能拍下一张精彩的合影。

  12. # 75 - OpenAI 向美政府状告 DeepSeek：他不讲武德！

    2025 年 3 月 17 日
    几天前，OpenAI 向美国政府提交了一封长达十五页的进言，将 DeepSeek 带来的竞争威胁上升至国家安全层面，并试图将其框定为意识形态竞争。坦率而言，当看到这则新闻时，我不禁哑然失笑——难以想象行业巨头 OpenAI 会如此沉不住气，展现出这般脆弱的一面。

  13. # 74 - 期待与失望的循环：苹果的 AI 困境与韧性

    2025 年 3 月 10 日
    几天前苹果宣布将 “More Personalized Siri” 功能推迟到明年，再结合始终不见踪影的 Swift Assist，很显然，苹果没有达成其在 WWDC 2024 上构建的 AI 愿景。至少在大模型的应用场景上，苹果没有展现出一贯的快速跟随能力。

  14. # 73 - 在嘉年华中感受苹果开发者的热情

    2025 年 3 月 4 日
    为期两天的 Let's Vision 2025 在欢乐的氛围中圆满落幕，这是我作为讲师第二次参与此项盛会。与去年相比，今年的活动不仅全面覆盖了苹果开发生态，还融入了当下最炙手可热的 AI 领域内容。

  15. # 72 - 不止于 X：Swift 社区拥抱 Mastodon 和 Bluesky

    2025 年 2 月 24 日
    在 2 月 21 日，Swift 社区正式在 Bluesky 上开设了官方账户，同时在其早在 2022 年就创建的 Mastodon 账户上首次发布了信息。表面上看这似乎只是一个普通的社交媒体动态，但实际上这个决定在 Swift 社区中已经经过了一段时间的讨论和酝酿，最近的一系列事件更是加速了这一进程。

  16. # 71 - 用 Swift 来构建安卓应用

    2025 年 2 月 18 日
    近日，Swift 社区成立了 Swift on Android Community Workgroup，旨在推动 Swift 在 Android 生态中的应用。这一举措与 Arc 浏览器推动 Swift 在 Windows 平台发展的路径类似，专注于跨平台开发的 Skip 团队也有成员加入了该工作组。虽然目前还处于起步阶段，但这无疑标志着 Swift 社区正在为打破平台界限迈出重要一步。

  17. # 70 - 反馈与交流

    2025 年 2 月 10 日
    近日，我收到苹果发来的一封邮件，告知我去年四月反馈的一个问题现已修复。令人欣喜的是，此次修复不仅适用于最新系统，还向下兼容至 iOS 17.5、macOS 14.5、tvOS 17.5、watchOS 10.5 以及 visionOS 1.3。

  18. # 69 - 烟花与无人机

    2025 年 2 月 3 日
    今年我过了一个安静的春节。对于中国人而言，年味总是与烟花的绚丽和空气中淡淡的硫磺味息息相关。然而近些年来，为了环境与安全考虑，越来越多的城市对燃放烟火做出了限制。即便是像我所在的这样往年几乎从不禁放的城市，今年也对核心区域进行了管控。如此一来，城市确实安静了许多，但年味似乎也随之淡去。

  19. # 68 - DeepSeek：花小钱办大事

    2025 年 1 月 27 日
    DeepSeek 推出的新模型无疑是近期科技界最耀眼的明星。他们以极低的训练成本，打造出了性能不逊于当前主流大模型的 AI 系统。从个人使用体验来看，DeepSeek 的 V3 和 R1 在相当多的场景下足以满足我的需求。令人惊讶的是，其训练成本仅为数百万美元，这一数字引发了业内的广泛关注和质疑。

  20. # 67 - 周报进展与博客调整

    2025 年 1 月 20 日
    在上期周报发布的当晚，邮件订阅量突破了 3000。结合其他发布渠道，每期周报在发布当周至少覆盖 6000 名以上的读者。虽然这一成绩谈不上多么卓越，但已远远超出了我创办之初的预期。

  21. # 66 - 将 AI 整合至日常工具链

    2025 年 1 月 13 日
    大语言模型已然成为我日常工作和生活中不可或缺的得力助手。目前，我主要通过对话方式与它互动。虽然随着模型能力的提升，这种交流方式越发流畅自然，但当各类需求混杂在同一会话中时，效率往往难以达到理想状态。为此，我在过去几周开始尝试运用提示词来定制一些面向特定任务的专用会话。

  22. # 65 - 视角转换：从机场之争看开发者的双重身份

    2025 年 1 月 6 日
    我所在的城市颇具特色 —— 现有机场位于市区中心，与各核心区域的距离都不超过 10 公里。这样得天独厚的地理位置为市民出行带来了极大便利。然而，正是这个位置制约了机场的发展：近十年来，机场一直在满负荷运转，几乎无法开通新航线；同时，由于四周被密集的居民区包围，跑道的飞行区等级也受到限制。

  23. # 64 - 2025 新年快乐

    2024 年 12 月 30 日
    尽管世界局势并不平静，2024 对我而言却是一个充实美好的年份。这一年里，我写下了 47 篇文章，发布了 51 期周报，也能感受到自己对 Swift、SwiftUI 的理解在不断深入。而最令我欣慰的，是全家人都健康平安。

  24. # 63 - 异种肾脏移植取得突破

    2024 年 12 月 23 日
    2024 年是我接受肾脏移植后的第六个年头。回望这一年，个人的健康状况平稳顺遂。就在岁末之际，我看到了两则令人振奋的消息——两项异种肾脏移植的突破性进展，让我对未来充满希望

  25. # 62 - 让 Swift 更强，也更简单

    2024 年 12 月 16 日
    两年前，一位朋友问我，他六岁的孩子对编程产生了兴趣，有什么编程语言可以推荐。考虑到他已经有了 iPad 和 MacBook，我毫不犹豫地推荐了 Swift Playgrounds。几天前，另一位朋友也咨询了类似的问题，尽管我仍然推荐 Playgrounds，但远没有两年前那样坚决。因为如今的 Swift 是否还适合初学者，我有些不确定了。

  26. # 61 - 离开手机的两个小时

    2024 年 12 月 9 日
    上周，我的一件物品需要修理，商家告诉我大约需要两个小时，于是我带上笔记本开车前往一家购物中心。直到将物品交给商家时，我才意识到犯了一个错误：忘记带手机了。这个看似不大的疏忽，在接下来的两个小时里给我带来了一连串的小麻烦。

  27. # 60 - Older or Outer？我开始怀念非智能时代

    2024 年 12 月 2 日
    上周六，家里客厅的一个双控开关突然失灵了。这本是司空见惯的小故障，但对我而言，却别有一番意味。这是我 18 年前安装的众多智能开关中最后一个尚能正常工作的，它的“退役”，标志着传统智能设备在我生活中的全面落幕。

  28. # 59 - “为你推荐”还是“为了流量推荐”

    2024 年 11 月 25 日
    “为什么总是推荐这些令人反感的新闻或短视频？要如何才能屏蔽掉它们？”这是我父亲最近经常提起的问题。尽管我教给了他一些技术手段（如选择减少类似推荐、屏蔽特定账号），但现实是：一旦用户“画像”形成，想要改变这些推荐内容，往往需要相当长的时间才能见效。这凸显了一个残酷的真相：在算法推荐的世界里，用户的主动选择权重远低于想象，平台对流量的追逐才是根本驱动力。在这个逻辑下，即便是负面情绪带来的流量也是流量，“黑粉”也是“大数据”算法中的重要一环。

  29. # 58 - 运气眷顾耐心的人

    2024 年 11 月 18 日
    家里的淋浴间出现了渗水情况。尽管漏水量很少，但这个问题已经困扰了一段时间。找来了一位经验丰富的维修师傅，他带着超声波和热成像两种漏水检测仪上门，却因渗水量太小无法定位。更有趣的是，就像许多患者到了医院后症状会消失一样，自从预约了维修师傅后，渗水情况便消失了。

  30. # 57 - 超宽虚拟屏很棒，但我们期待更多

    2024 年 11 月 11 日
    visionOS 2.2 测试版本的发布，终于为 Apple Vision Pro 带来了期待已久的“宽”和“超宽”虚拟屏幕模式。在超宽模式下，使用者眼前会呈现出一个可以超越物理视野限制的庞大显示空间。尽管 Apple Vision Pro 的硬件分辨率有其局限性，但得益于焦点渲染（Foveated Rendering）技术的加持，虚拟屏幕不仅较此前更为清晰，更能带来堪比 8K 显示器的视觉体验。

  31. # 56 - Pixelmator 并购背后的思考

    2024 年 11 月 4 日
    近日，Pixelmator 官方宣布即将加入苹果，目前正在等待监管部门的最终审批。他们承诺，旗下主打产品——Pixelmator Pro、iOS 版 Pixelmator 以及 Photomator 在短期内将不会发生重大变化。

  32. # 55 - 让技术为我所用，不要被其反噬

    2024 年 10 月 28 日
    距离《哈利·波特与魔法石》的首次上映已经过去了 20 多年。最近影院在搞重映，我也开始重温这个经典系列，昨天刚看完第三集《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》。因为采用了每周一部的节奏，在这次回顾中，除了感受剧情外，还得以快速地看到影片中小伙伴们的成长过程，以及电影工业在近十年拍摄过程中技术的提高。可以明显感受到，每集的画面和质感都会相较于上一集有改善。不过，有一点很重要：无论最终呈现了什么样的壮丽、恢弘场景，在哈利·波特电影中，这些特效仍忠实地服务于电影本身，是为了更好地展现剧情，并没有喧宾夺主。

  33. # 54 - 安全、便利与隐私

    2024 年 10 月 21 日
    在数字浪潮的冲击下，安全、便利与隐私始终是一个永恒的命题。据 The Register 报道，苹果最新提案建议大幅缩短 SSL/TLS 证书的有效期：从现行的 398 天开始，预计 2025 年缩短至 200 天，2026 年减至 100 天，到 2027 年最终定为 45 天。

  34. # 53 - 打破年度发布制度：科技创新的新起点？

    2024 年 10 月 14 日
    还记得智能设备曾是耐用品、奢侈品吗？如今，它们已悄然具备了更多快消品、装饰品的属性。不知从何时起，年度更新、标新立异成了科技产品的常态。大公司的年度发布会，俨然成了科技界的时装秀，万众瞩目。

  35. # 52 - 回顾初心，写在周报创刊一周年

    2024 年 10 月 7 日
    网络上虽已有不少优秀的苹果开发生态相关周报和通讯，我仍然创立了这份周报。初衷很简单：在日常阅读中筛选感兴趣的内容，以自己的视角与读者分享。从去年十月初首期发布至今，转眼已是一年，累计51期。

  36. # 51 - Xcode 并不孤单

    2024 年 9 月 30 日
    在 JetBrains 宣布停止更新 AppCode 后，不少开发者都担心从此 Xcode 缺少了竞争对手从而失去了成长的动力，并且也丧失了用来开发 Swift 项目的其他选择。然而，随着 Swift Server Work Group 为 VSCode 提供的插件功能不断完善，以及 Cursor 这样的 AI 编辑器的出现，Swift 开发工具的生态正在悄然发生变化。现在，在 VSCode 或 Cursor 上开发 Swift 项目不仅变得越来越容易，体验也越来越好。

  37. # 50 - 你的 App 被新系统打败了吗？

    2024 年 9 月 23 日
    从 beta 7 开始，我的所有苹果设备都升级到了今年的新系统。用了一段时间后，我感觉今年的更新似乎比过去两年要稳定得多。但事实证明，这只是我个人的错觉。

  38. # 49 - 创新可以有很多种

    2024 年 9 月 16 日
    苹果在发布 iPhone 16 几小时后，华为也举行了新品发布会，推出了全球首个量产的三折屏手机 Mate XT。这款产品以其独特造型和精巧机械结构一亮相便吸引了众多关注。

  39. # 48 - Apple Watch，苹果生态的坚实纽带

    2024 年 9 月 10 日
    半小时前，苹果公司的 2024 年度重要硬件产品发布会刚刚落下帷幕。由于大量新产品信息在发布前已遭泄露，我对苹果 9 月的发布会已逐渐失去兴趣，尤其是还要熬夜观看。

  40. # 47 - 从驾照体检看社会的发展

    2024 年 9 月 2 日
    一周前，我收到 12123 交警 App 的提醒，告知我需要更换驾照了。距离上次换证已经过去了十年，这期间，无论是有关驾照的法规还是驾照体检的方式，都发生了显著的变化。

  41. # 46 - 无警告编译并非 Swift 6 的初衷

    2024 年 8 月 26 日
    最近，我着手重构自己的一个 App，其中 Swift 6 的完整支持成为了一个重要考量。在这个过程中，我首先尝试让自己构建的第三方库在 Swift 6 模式下实现完美编译。

  42. # 45 - 我们需要更多的《悟空》

    2024 年 8 月 20 日
    《黑神话：悟空》是由中国游戏工作室 Game Science 历经多年开发的一款动作角色扮演游戏，灵感源自中国古典小说《西游记》。它于 8 月 20 日（本期周报发表的同一天）在多个平台正式发布。

  43. # 44 - 是时候休个暑假了

    2024 年 8 月 12 日
    自 2020 年创建博客以来，几年间我已累积撰写了近 200 篇文章。每年我都会选择休息一段时间（1-2 个月），这不仅让我有机会深入充实自己，也能彻底放松，为面对未来的挑战积蓄力量。

  44. # 43 - 记忆归档和唤醒

    2024 年 8 月 5 日
    上个周末，我参加了高中同学的聚会。尽管与不少同学仍保持着较为密切的联系，但也有些许同学自毕业后已经数十载未曾谋面。席间，众多同学沉浸在对往昔校园生活的回忆中，墙上的投影播放着由同学精心制作的在校时光旧照片剪辑。

  45. # 42 - 经验是柄双刃剑

    2024 年 7 月 29 日
    几个月前，我受邀撰写一个关于 SwiftUI 的教程，其中包含一部分关于 SwiftData 的内容。最近当我开始准备这部分内容时，发现难度远超预期。一方面，我需要找到适合初学者的表述方式；另一方面，我需要摆脱 Core Data 对我在理解和表述 SwiftData 时造成的困扰。

  46. # 41 - 我的杭州 “冒险” 之旅

    2024 年 7 月 22 日
    上周，我踏上了一趟前往杭州的 “冒险” 之旅。今年四月在北京参加 Let's VisionOS 活动时，我注意到一个大男孩 Ryan Zhu 一直跟在活动组委会人员身边帮忙做些杂务。交流后我惊讶地得知，他今年才 17 岁，还在上高二。Ryan 特地从杭州赶来，除了参会外，还想学习一些主办经验。

  47. # 40 - 不要让“无人驾驶”发展成“无人就业”

    2024 年 7 月 15 日
    近期，百度股价显著上涨，这与一则广为流传的消息不无关联。据传，百度旗下自动驾驶出行平台"萝卜快跑" (Apollo Go)在武汉投入了 1000 辆无人驾驶出租车，市场表现亮眼，引发了部分传统出租车司机的强烈担忧。

  48. # 39 - 创作者权利在 AI 时代的新挑战

    2024 年 7 月 8 日
    不久前，微软人工智能部门负责人在一次采访中发表了颇具争议的言论，他认为任何在开放网络上发布的内容都可被视为“免费软件”，任何人都可以复制和使用。不出意外，这一观点引起广泛批评，但人们仍十分担忧，这些拥有巨大影响力的科技巨头可能会试图从法律角度将其行为合法化，从而侵蚀原创作者的权利。

  49. # 38 - 更好还是更便宜？

    2024 年 7 月 1 日
    近日，苹果正式将 Apple Vision Pro (AVP) 推广到更多国家的市场。考虑到 AVP 的独特性，尤其需要为戴眼镜用户提供定制的镜片，消费者能够亲身体验这款产品无疑会增进对其的了解，有望带动销量。然而，若价格、佩戴舒适度和生态系统等核心问题未能得到显著改善，仅仅扩大销售范围恐难以带来令人振奋的市场表现。

  50. # 37 - 迈入期货时代

    2024 年 6 月 24 日
    近日，Claude 3.5 Sonnet 的上线给我带来了惊喜。在使用中，它不仅比 ChatGPT 4 更符合我的需求，响应效率似乎也更高。唯一的遗憾是，即便是 Pro 账户，可用的 token 数量仍显不足。

  51. # 36 - WWDC 2024 观后感

    2024 年 6 月 17 日
    WWDC 2024 已圆满落幕。在这一周里，苹果向开发者们展示了一系列对未来将产生深远意义的新特性和功能。我将对几个感触较深的方面分享一下看法和感受，回顾这次 WWDC 的亮点。

  52. # 35 - Keynote 精彩纷呈，实际应用尚需时日

    2024 年 6 月 11 日
    昨天，WWDC 2024 如期举行。在首场 Keynote 中，人工智能成为了最耀眼的明星。苹果以一种较为自然的方式，将 AI 技术融入系统的各个领域，同时保持现有用户习惯不受影响，并充分利用了设备提供的上下文信息。为了更好地保护用户隐私，除非设备的本地 AI 能力不足，否则不会依赖云端 AI 算力。即便需要访问网络，苹果也承诺将严格保护用户隐私。苹果在拥抱 AI 的同时，并没有放松其对隐私的一贯重视。

  53. # 34 - WWDC 2024，AI 并非全部

    2024 年 6 月 3 日
    苹果一直是 AI 领域的务实参与者，提供了卓越的设备端 AI 功能。然而，自从去年生成式 AI 的兴起，投资者、消费者、开发者都渴望苹果能够提供更加直观和感知丰富的 AI 技术。鉴于当前市场的需求，可以预见，在今年的 WWDC 2024 上，与 AI 相关的内容将占据极其重要的地位。

  54. # 33 - 改善社区活跃度，仅更新论坛还不够

    2024 年 5 月 27 日
    苹果公司最近对开发者论坛进行了一次显著的设计更新。新版本不仅提供了更为优雅的视觉设计，还对论坛分类进行了合理化调整，每个分类和标签都增加了RSS链接，使开发者能更及时地获取到自己关注领域的信息。

  55. # 32 - 不要等到遇到障碍时才意识到无障碍的重要性

    2024 年 5 月 20 日
    5 月 16 日（每年五月的第三个星期四）是今年的全球无障碍意识日（GAAD）。这个年度活动旨在提醒开发者、设计师及相关从业人员关注其数字产品和服务的无障碍性。活动强调，对残障人士而言，技术的无障碍性至关重要，无障碍设计可以帮助他们更便利地使用网站、应用程序和各种数字设备。

  56. # 31 - 苹果用 M4 来展现拥抱 AI 的决心

    2024 年 5 月 13 日
    在 5 月 7 日，苹果终于在时隔一年半后更新了 iPad 系列，其中最引人注目的是，新款 iPad Pro 直接搭载了最新的 M4 芯片。据网络上流出的跑分数据显示，M4 在性能上大幅超越了 M2 甚至 M3 芯片。

  57. # 30 - Arc 登陆 Windows 和 Google 裁员

    2024 年 5 月 6 日
    在上周，The Browser Company 正式发布了 Arc 浏览器的 Windows 版本。Arc 以其出色的标签管理、多样的主题和卓越的性能闻名，在过去几年里，它已在 macOS 和 iOS 平台上为使用者留下了深刻印象。

  58. # 29 - 博客提速和苹果的新 AI 模型

    2024 年 4 月 29 日
    最近，我不时收到一些博客读者的反馈，他们表示访问博客的速度较慢，有的读者甚至需要超过 10 分钟才能加载内容。考虑到我两年前已为博客启用了全球 CDN 服务，这种情况在以前似乎并不常见。

  59. # 28 - 用 iPhone 感受像素的游戏的快乐！

    2024 年 4 月 22 日
    苹果公司最近更新了“应用商店审核指南”，现在允许模拟器应用进入 App Store。就在几天前，名为 Delta 的模拟器应用登陆了应用商店。Delta 是一款为 iOS 设计的综合模拟器，支持多种任天堂掌机游戏。这款应用其实很早以前就已经开发完成，但之前由于政策限制，只能以非商店形式提供给用户。

  60. # 27 - 苹果助你成为一日“百万富翁”

    2024 年 4 月 16 日
    1976 年 4 月 11 日，苹果公司迈出了重要一步，Steve Wozniak 设计的 Apple I 型电脑问世。尽管仅是一块需要用户自行添加键盘和显示器的电路板，但历史意义却极为重大，这款产品奠定了苹果公司的市场地位。

  61. # 26 - Swift，超越苹果生态！

    2024 年 4 月 9 日
    自 2014 年正式亮相以来，Swift 已步入其发展的第十个年头。虽然自 2015 年末起 Swift 便开始支持 Linux，但长期以来，其在非苹果平台上的推广和应用进展缓慢，许多人仍旧将 Swift 视作苹果生态下的专属语言。

  62. # 25 - Let's VisionOS, Let's rock and roll!

    2024 年 4 月 2 日
    在 2024 年 3 月 30 日至 31 日，我有幸在北京出席了 Let's VisionOS 2024 大会。这场盛会作为全球首个专注于 VisionOS 开发的大型论坛，吸引了来自四面八方的杰出嘉宾和开发者。会议期间，各位嘉宾不吝分享他们在 VisionOS 开发领域的专业技巧、宝贵经验、设计哲学以及对将来发展趋势的深入洞察。

  63. # 24 - 秀出你的 WWDC 24 愿望单

    2024 年 3 月 28 日
    时间过得飞快，转瞬间我们已经迎来了 3 月底，距离 WWDC 2024 的召开也只有两个多月的时间。最近，一些开发者开始列出他们期待在 WWDC 2024 上见到的新功能和新特性清单。每位苹果生态的开发者心中都有属于自己的期待和愿望，你心中又期待着什么呢？

  64. # 23 - 为应用配备隐私清单

    2024 年 3 月 19 日
    苹果公司最近向提交应用审核的开发者发出通知，要求在应用中使用特定 API 的情况下添加隐私清单文件。这一要求源自 2023 年 WWDC 上的新政策，旨在让应用开发者及 SDK 制作者明确声明其应用的隐私操作。截至 2024 年 5 月 1 日，未能提供完整隐私清单的应用将无法通过 App Store 的审核流程。开发者需要为使用的 API 或第三方库提供明确的隐私声明，确保透明度和用户隐私的保护。

  65. # 22 - 忙碌的一周

    2024 年 3 月 12 日
    上周对苹果公司而言是相当忙碌的一周。他们发布了搭载 M3 芯片的 MacBook Air、推出 iOS 17.4 版本让欧盟用户可以接入第三方应用商店，并且在官网上对 Spotify 和欧盟表达了不满，同时还暂停了 Epic 的开发者账户（据悉将很快恢复）。此外，苹果还发布了 Xcode 15.3 版本，并随之带来了 Swift 5.10 的更新。

  66. # 21 - 拥抱 AI，和 Apple Car 说再见

    2024 年 3 月 5 日
    近日，苹果公司在一次内部会议上宣布了终止其雄心勃勃的造车项目“泰坦”，标志着这个长达十年、耗资巨大的秘密项目的正式结束。随着项目的终止，部分员工将被转移到 AI 研发岗位，以加速苹果在该领域的发展。有消息称，苹果计划在 Siri、Spotlight 和 Xcode 等产品中加入更多 AI 功能，希望这次人员调整能够帮助苹果缩小与其他 AI 行业领导者间的差距。

  67. # 20 - 准备迎接 Swift 6 的到来

    2024 年 2 月 27 日
    近日，Swift 社区公布了 Swift 6 的发布流程及预期时间表。自 2024 年 3 月 15 日起，将从主分支中剥离出 release/6.0 分支，标志着 Swift 6 项目正式加速推进，预计将于今年下半年与新版 Xcode 同步发布。Swift 6 将引入更为严格的并发代码检查机制，这将导致在 Swift 6 的语言模式下很多当前的代码将无法正常编译。为了给开发者提供更充裕的适配时间，Swift 6 编译器将继续支持 Swift 5 的语言模式，这意味着开发者无需担心现有代码无法在 Swift 6 中运行。

  68. # 19 - 超越代码，拥抱思维转变

    2024 年 2 月 20 日
    经过几个月对 SwiftData 的研究，我最近才在项目中正式采用了它。然而，我发现与使用 Core Data 相比，编写代码的效率有所下降。这并非因为 SwiftData 难以使用，实际上，尽管 SwiftData 是在 Core Data 的基础上发展而来，但要想正确地使用和深入理解它，我必须放弃许多我以前掌握的 Core Data 经验，尝试采用与 SwiftData 设计哲学更为契合的编程逻辑，这个过程中我不得不几次重新开始。

  69. # 18 - 春节快乐！

    2024 年 2 月 6 日
    Apple Vision Pro 于几天前开始交付用户，首批发货成绩令人瞩目，超出了预期。来自各方的反馈表明，除了重量和价格外，Apple Vision Pro 在多数体验方面都显著超越了竞争对手。已有不少用户通过社交媒体展示了在驾驶、健身、散步、工作等多种场景下使用该设备的视频，预示着一种新兴的赛博文化正在形成。期待这股热潮能够持续，并希望不久后能出现突破性应用，能够充分发挥 Apple Vision Pro 的全部潜力。

  70. # 17 - 新博客的数据盘点

    2024 年 1 月 30 日
    去年 12 月 25 日，我的博客经过重新设计后正式上线。这次改版的一个重要变化是提供了文章的中英文两个版本，并且我也停止了在中国其他技术平台上更新文章。一个月后，即从 12 月 25 日至 1 月 23 日，博客的访问数据显示出了显著的变化。

  71. # 16 - Apple Vision Pro 和第三方支付

    2024 年 1 月 23 日
    1 月 19 日，Apple Vision Pro 终于正式开售。从苹果商店的反应速度和产品预计送达时间来看，首批产品显示出供不应求的情况。尽管价格高昂，但消费者（预计首批中开发者和自媒体会占据不小的份额）仍表现出浓厚兴趣。然而，这种状况能持续多久，以及产品交付后的舆论评价如何，还需时间来验证。

  72. # 15 - 新框架、新思维

    2024 年 1 月 16 日
    我最近开始重新开发我的“健康笔记”应用程序。由于新版本将只支持 iOS 17 及以上版本的设备，这让我在选择技术路线上享有更大的自由。本周，我基于 Observation 框架重构了项目中的状态管理代码，测试结果出乎意料地好。除了性能提升之外，这种基于类的状态管理方式还为我带来了许多新的灵感，使状态管理更加贴合 SwiftUI 的实践。它让状态的拆分和组合不再局限于纯粹的状态管理代码。

  73. # 14 - 发展要建立在稳定的基础上

    2024 年 1 月 9 日
    最近, 苹果发布的 iOS 17.3 Beta 2 版本出现了令人意外的问题, 使包括 iPhone 15 Pro Max 在内的多款设备出现了循环重启的情况。目前，似乎唯一的解决办法是下载 IPSW 固件进行刷机。虽然 Beta 版本主要面向开发者，但出现这种严重的问题仍然让人意外。我原本以为苹果会花更多时间来打磨其全新产品 Apple Vision Pro，但最近的传闻显示，该产品将于本月上市。考虑到当前苹果在软件质量控制方面的表现, 我不免对该产品的稳定性和成熟度存有些许疑虑。

  74. # 13 - 新年快乐

    2024 年 1 月 2 日
    欢迎各位读者进入崭新的 2024 年！首先，衷心祝愿每位读者新年快乐，愿这一年对您来说充满幸福和成功。回顾 2023 年，我对自己的创作成就进行了简要总结。在这一年里，我共撰写了 34 篇博文，涵盖了多样化的主题。在我 2023 年所发布的文章中，吸引英文读者最多的五篇博文包括

  75. # 12 - 用新博客告别 2023 年

    2023 年 12 月 26 日
    经过一个多月的辛勤工作，我很高兴地宣布新版的“肘子的 Swift 记事本”已于 2023 年底前如期上线。非常期待诸位的访问，并欢迎大家提供宝贵的意见和建议。这次更新不仅达到了我预设的目标，还让我对最新的前端开发技术有了更深入的认识。之后会写一篇文章，记录这次更新过程中的心得和体验。从 2024 年开始，我将不再在其他平台同步发布我的文章（周报除外），所有新内容将只发布在我自己的博客上。这样做不仅方便我及时更新文章中的技术内容，以应对技术领域的快速变化，还能让我充分利用博客的一些新功能，创作出更加丰富和深入的内容。

  76. # 11 - 用新的方式记录生活

    2023 年 12 月 19 日
    上周，苹果发布了 iOS 的最新更新版本 17.2。在这个版本中，苹果终于推出了此前在 WWDC 2023 上预告的“手记”（Journaling）应用。由于其简洁的设计和看似有限的功能，“手记”并未能在第一时间给大部分用户留下深刻印象。自 17.2 beta 1 版本起我便开始使用“手记”。最初与大多数用户一样，我也对苹果花费如此长时间开发这样一个“简单”的应用感到疑惑。但随着使用的深入，我逐渐意识到这背后的野心：一个基于本地设备和 AI 算法的信息自动收集、汇总工具。“手记”不仅仅是一个日记应用，它更是一个生活日志工具。通过 Journaling Suggestions API，开发者可以将应用中的数据作为“手记”的内容推荐给用户。预计不久的将来，“手记”将会整合更多的应用数据，自动整理用户的日常活动，并在获得用户许可后保存这些内容。

  77. # 10 - 如何平衡监管与技术进步

    2023 年 12 月 12 日
    在过去一周，我在浏览常用网站时频繁遇到 Cookie 许可的弹窗。尽管欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）已实施多年，但似乎直到最近这一年，更多网站才开始严格遵守。作为一名法律专业背景的人，我深切理解欧盟在保护公民个人隐私方面所作的努力。然而，在保障隐私的同时如何不阻碍技术进步，实现完美的平衡无疑是一项挑战。欧盟近期推出的人工智能法案（AI Act）使其成为全球首个实施人工智能监管的地区。这一举措进一步凸显了监管、学术研究和科技进步之间的复杂关系。究竟哪种方式最为恰当，或许只能交由时间来验证。

  78. # 9 - 竞争带来更多机会

    2023 年 12 月 4 日
    最近，我一直在忙于重构自己的博客网站，这不仅是一个更新项目，更是一个学习新编程语言和现代 Web 开发工具框架的机会。作为一个双语博客，我计划在首页添加一个简单的逻辑，根据访客的浏览器语言设置自动跳转到相应语言的页面。在测试过程中，我发现不同浏览器对系统语言列表的处理方式各不相同，这在前端开发中是一个常见的挑战。尽管大多数情况下，HTML、CSS 和 JavaScript 的标准在不同浏览器上表现一致，但仍有些微差异。

  79. # 8 - 有时快乐很简单

    2023 年 11 月 28 日
    在 11 月 22 日，OpenAI 的 CEO 风波最终以 Sam Altman 的回归落下了帷幕。伴随着他的回归，该公司的董事会也进行了改组。最近两周，我一直都在高强度地使用 ChatGPT 来帮助我创建新的项目（详情请见本期博客的文章）。不知道是否受本次事件的影响，ChatGPT 近期的稳定性相当不令人满意，希望随着公司管理团队的重新稳定，服务质量也能有所改善。尽管在上周有关 OpenAI 事件的各种消息充斥着社交媒体的时间线，但真正让我感兴趣的反倒是一个由设计师和开发者自行发起的网络“派对”：基于窗口位置的内容互动。

  80. # 7 - 让更多的出版物百花齐放

    2023 年 11 月 21 日
    上周，Tony Stubblebine（ Medium 的 CEO ）在 Medium 发表了一篇文章 Let a thousand programming publications bloom，在文章中他宣布将广受好评的 Better Programming 出版物暂时搁置，以便为其他编程出版物腾出空间，正如该文的标题所表示的那样：让更多的出版物百花齐放。Better Programming 在 Medium 很受欢迎，是订阅量最高的几个科技读物之一。我发表在 Medium 上的文章也有一部分被其采纳，并推荐给了更多的读者。但是随着 IT 领域的不断细分，Better Programming 的读者每天将收到不少优秀但与其关联性不高的文章。即分散了读者的精力，也不利于读者与作者之间形成更紧密的联系。

  81. # 6 - 等待是为了更好的发展

    2023 年 11 月 14 日
    根据 MacRumors 的报道，苹果的工程师被告知暂停正在进行的新版本开发工作，专注于修复当前存在的缺陷并提高软件性能。这次的暂停预计为一周。我们不讨论一周的时间是否足够修复当前系统、框架和开发工具中存在的众多问题。但至少，苹果表现出了修复 Bug 的意图和决心，这是许多开发者和用户长期以来一直期望的。我并不是一个苛刻开发者或用户，但是，对苹果近年来在软件方面存在的许多问题还是略些微词。

  82. # 5 - 新芯片，新设备

    2023 年 11 月 7 日
    在10月31日，苹果举办了有史以来最短的产品发布会。如预期，苹果发布了基于 M3 芯片的 MacBook Pro 和 iMac。就数据来看，M3 芯片在 CPU 方面的提升中规中矩，不过 GPU 性能表现出色，特别是提供了硬件级别的光线追踪支持。我推测，明年发布的 Apple Vision Pro 很可能会使用这款 M3 芯片，这不仅能进一步提高 Apple Vision Pro 的视觉效果，还可能对续航时间有所帮助。为了应对 Meta Quest 3 的低价格，苹果必须让 Apple Vision Pro 展现出足够的性能优势。

  83. # 4 - 云端还是本地？

    2023 年 10 月 30 日
    “语雀”是中国知名的云端笔记服务商，定位为知识库工具，备受IT企业和开发者的喜爱。然而，上周语雀遭遇严重的线上故障，持续了整整 7 个小时。再加上几个月前创始人离职的事件，网络上一度流传各种猜测。最终，问题得到解决，为了平息舆论，语雀向用户提供了六个月的免费会员资格作为补偿。这次故障事件引发了人们对云端服务的担忧，并重新激起了对本地化存储的兴趣，即将数据和内容保存在本地设备上，而不仅仅依赖于云端服务。

  84. # 3 - 沟通就是生产力

    2023 年 10 月 24 日
    上周，Alexandre Colucci 发布了每年一度的报告，分析了 Swift 和 SwiftUI 在 iOS 最新版本中的使用情况。报告结果与大家的预期一致，这两者在 iOS 17 中的使用率均有一定提升。尤其让人欣喜的是，在苹果自身的应用程序中，SwiftUI 的采用比例获得了不小的增长。作为 SwiftUI 的忠实用户，我一直期待苹果能在更多官方应用中深入采用该框架。一方面，这能让苹果更深入地体会 SwiftUI 在实际应用中出现的问题和不足，有助于 SwiftUI 开发团队更快地对问题和需求作出反馈和优化；另一方面，也能加速 SwiftUI 的成熟与推广，让 SwiftUI 变得更加全面、高效、稳定。

  85. # 2 - 理想很丰满，现实很骨感

    2023 年 10 月 17 日
    从在 WWDC 2023 上推出第一个测试版开始，一转眼，SwiftData 诞生已经四个月了。最近的一个多月，我花了相当大的精力对其进行了研究和学习，并写了几篇关于它的文章。SwiftData 在相当程度上解决了 Core Data 中几个主要被诟病的问题。主要体现在以下几个方面：纯代码建模、属性类型的多样性（自动映射符合 RawRepresentable 和 Encodable 的类型）、更安全优雅的并发编程体验、类型安全的谓词以及与 SwiftUI 更好的配合等。其中，数据模型的创建逻辑和新的并发编程方式给我留下了深刻的印象。

  86. # 1 - 新的征程

    2023 年 10 月 9 日
    几个月前，“摸鱼周报” 在完成了 100 期后正式落下帷幕。作为内容推荐板块的编辑，刚结束的一段时间里，我感到非常轻松和愉快，不再需要每周准备稿件。然而，过了一段时间，我发现当我从记忆中寻找技术线索时，那些我仔细筛选、阅读并推荐的文章给我留下了深刻的印象。停刊后，虽然我每天也在阅读不少文章和博客，但印象没有之前担任编辑时那么深刻。因此，我决定重新创建一个电子周报，除了分享优秀的作品和信息，个人也能在收集和整理的过程中有所收获。