# 12 - 用新博客告别 2023 年

2023 年 12 月 26 日

经过一个多月的辛勤工作，我很高兴地宣布新版的“肘子的 Swift 记事本”已于 2023 年底前如期上线。非常期待诸位的访问，并欢迎大家提供宝贵的意见和建议。这次更新不仅达到了我预设的目标，还让我对最新的前端开发技术有了更深入的认识。之后会写一篇文章，记录这次更新过程中的心得和体验。从 2024 年开始，我将不再在其他平台同步发布我的文章（周报除外），所有新内容将只发布在我自己的博客上。这样做不仅方便我及时更新文章中的技术内容，以应对技术领域的快速变化，还能让我充分利用博客的一些新功能，创作出更加丰富和深入的内容。