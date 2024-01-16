我最近开始重新开发我的“健康笔记”应用程序。由于新版本将只支持 iOS 17 及以上版本的设备，这让我在选择技术路线上享有更大的自由。

本周，我基于 Observation 框架重构了项目中的状态管理代码，测试结果出乎意料地好。除了性能提升之外，这种基于类的状态管理方式还为我带来了许多新的灵感，使状态管理更加贴合 SwiftUI 的实践。它让状态的拆分和组合不再局限于纯粹的状态管理代码。

SwiftData 当前的主要问题在于某些特殊场景下的性能, 而非功能本身。虽然该框架目前还不够成熟, 但我仍计划在新项目中尝试使用它进行开发。只有在实际项目中深入实践,才能找到解决某些问题的方法 (且我预计某些问题在未来版本中也会持续存在)。相比面临的问题, 能以更符合 Swift 风格的方式进行开发, 仍令我感到期待和兴奋。

由于版本限制，未来一段时间许多开发者仍将无法体验像 Observation、SwiftData 这样的革命性框架所带来的便利和开发思维上的转变，这是非常遗憾的一点。我真诚地希望苹果在推出新框架的同时, 也考虑向前兼容, 以让更多开发者和用户从中受益。

原创

Fatbobman（东坡肘子）

在上周的文章 掌握 Core Data 中的关系：基础 中，我们已经对 Core Data 中的关系基本概念和使用原则进行了探讨。本文将在此基础上进一步，分享关于处理 Core Data 关系的一些实用经验和技巧。目的是为了帮助开发者更有效地利用 Core Data 框架的关系功能，提高开发的灵活性和效率。

近期推荐

Yasuhito Nagatomo

在本文中，Yasuhito Nagatomo 深入探讨了 ShaderGraph，这是一种创新方式，用于表现着色器（Shader），后者在 3D 场景渲染过程中担当关键角色，专门执行着色计算，并主要运行在 GPU 上。作者详尽地介绍了 visionOS 中 ShaderGraph 的总体概念、信息来源及精选示例代码。他在文章中提到，尽管目前 visionOS 的 ShaderGraph Material 只提供了基本的功能节点，但他预期未来它将展现出更广泛的功能和发展潜力。

Antoine van der Lee

本文深入探讨了在 SwiftUI 中应用@Observable 宏以提升性能，并将其与 ObservableObject 进行了深入比较。文章详尽地阐述了如何从 ObservableObject 和@Published 平稳过渡到@Observable 的方法，并着重讨论了采用@Observable 带来的优势，尤其是在管理多个视图模型属性时，对于减少 SwiftUI 重绘的显著改进。作者 Antoine van der Lee 强调，采纳这种新宏能有效避免 SwiftUI 视图的不必要重绘，对于提升整体应用性能至关重要。

Flora Damiano

本文深入探讨了如何为 visionOS 系统优化应用图标的设计。在 visionOS 中，应用图标采用圆形设计，由一个背景层和至多两个非背景层组成。这样的层次结构营造出了立体效果，使得用户在观看图标时，图标能够通过非背景层的 alpha 通道微妙地膨胀，进而呈现出凸显的视觉效果。Flora Damiano 在文章中提供了设置流程的指导，她建议对现有的应用图标进行调整，而非全新设计或简单复制。她还特别指出，在设计过程中应避免添加固定视角下的深度视觉元素，并建议为了更好地适应 visionOS 系统，简化应用图标的细节元素。

JuniperPhoton

本文由 JuniperPhoton 撰写，详细探讨了在使用 AVFoundation 设置摄像头过程中可能遭遇的一系列棘手问题以及相应的解决策略。这些内容源自作者在开发其独立摄像头应用 PhotonCam 时的实际体验。文中不仅列举了多种常见问题，还提供了具体的处理方法。例如，文章特别指出了一个常见问题：在启用 ProRAW 格式进行拍照后，预览图像可能会在垂直方向上轻微偏移。作者通过一系列实验，发现通过调整缩放因子便能有效解决这一问题，尽管这样做可能会对预览和捕获的图像视野及尺寸产生一定影响。

一个工匠 (海驴)

本文专注于探讨如何利用 Swift 进行中文词语纠错。面对写作中常见的错别字问题，作者尝试了几种流行的文字纠错服务，却发现它们功能有限，不支持 markdown 格式，且对非频繁使用者的成本较高。因此，作者着手自主开发了一个纠错工具，并已将其作为开源项目发布。文章中，作者详尽地介绍了这一工具的技术实施方案，涵盖了从文本文件检测、分句处理到词语检测和整体工具集成的各个环节。他还分享了开发过程中遇到的一些主要挑战，如如何准确识别文本文件、进行文本分句校准、中文纠错检测与校准，以及在非终端环境中实现与 python 脚本的互通。

Donny Wals

在之前的文章《Git basics for iOS developers》中，Donny Wals 向 iOS 开发者介绍了 Git 的基础知识。本文继续这一主题，旨在帮助读者理解和解决 Git 合并冲突。文章详细总结了 Git 中合并和分支的日常操作，并强调了掌握不同合并技巧的重要性。Wals 提醒读者，在处理合并冲突时保持冷静和耐心至关重要，并建议在需要时寻求同事的帮助。此外，文章还探讨了在多人协作的分支上进行变基操作后进行强制推送可能导致的问题，提醒读者在这类情况下需特别小心。