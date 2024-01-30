去年 12 月 25 日，我的博客经过重新设计后正式上线。这次改版的一个重要变化是提供了文章的中英文两个版本，并且我也停止了在中国其他技术平台上更新文章。一个月后，即从 12 月 25 日至 1 月 23 日，博客的访问数据呈现出显著的变化：

根据谷歌分析：

UV（独立访客）达到 14K，相比之前的 30 天增长了 156%。

PV（页面浏览量）达到 35K，增长了 99.6%。

根据百度分析：

UV 为 18.3K，增长了 234%。

PV 为 35K，增长了 224%。

值得注意的是，中文访客从占比 75% 下降到 33%，这意味着非中文用户现在已经占据了大多数。

新博客取得如此显著的访问量增长是我没有预料到的，且从统计数字来看，这种增长趋势还将持续。

我创建博客的初衷是在提升自我的同时与更多朋友分享和交流。看到越来越多的读者浏览我的文章，我心中自然感到一丝欣喜。虽然我希望我的文章能被更多朋友看到，但在未来的创作中，我仍将保持初心，专注于我感兴趣、对我和他人有帮助、内容充实的主题。

我期待着通过我的文章与对 SwiftUI、Core Data、SwiftData 感兴趣的朋友进行交流，并共同进步。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

在本文中，我们将继续了解 SwiftUI 中的属性包装器： @AppStorage 、 @SceneStorage 、 @FocusState 、 @GestureState 以及 @ScaledMetric 。这些属性包装器涵盖了数据持久化、交互响应、辅助功能、多窗口支持等多个方面, 为开发者提供了简洁实用的解决方案。

这篇文章是关于探索 SwiftUI 属性包装器系列的第二部分。第一部分为 探讨 SwiftUI 中的关键属性包装器：@State、@Binding、@StateObject、@ObservedObject、@EnvironmentObject 和 @Environment。整个系列包括四篇文章，旨在全面梳理 SwiftUI 中所有属性包装器的功能。

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近日，苹果针对欧盟地区的新 App Store 政策引发了广泛关注。在此背景下，Gabrielle Earnshaw 对 Revenue Cat 网络研讨会中的一些关键观点进行了分享。研讨会探讨了若干重要议题，包括受新政影响的市场规模、新商业条款下的风险点、适合采纳新条款的应用类型、商业条款的接受考量，以及应用发布的相关限制。这些内容为独立开发者和小型团队在适应新政策过程中的主要考虑因素和潜在风险提供了全面的概述。

活动

由 SwiftGG 和 XReality Zone 共同策划的第一届亚洲 visionOS 开发者大会【Let’s visionOS Conf】将于2024.3.30日在北京拉开帷幕！届时会邀请国内外多名大咖来分享他们的实战经验和行业洞见！

会议内容除了编程技术，还会包括产品设计，人机交互和商业化等内容，旨在帮助创业者们在 visionOS 赛道中尽快脱颖而出！

十分期待大家的到来，不论您是参会者，赞助商，演讲嘉宾，还是志愿者，我们都诚挚的欢迎你们与我们共同迎接和探索这个全新的领域！

详情请访问本次活动的官网。