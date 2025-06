掌握 ViewThatFits

struct IdealSizeDemo3 : View {

var body: some View {

HStack {

// ViewThatFits result

ViewThatFits ( in : . vertical ) {

Text ( " 1: GeometryReader has been present since the birth of SwiftUI, playing a crucial role in many scenarios. " )

Text ( " 2: In addition, some views believe that: " )

}

. border ( . blue )

. frame ( width : 200 , height : 100 , alignment : . top )

. border ( . red )

// Text1's ideal size ,only vetical fixed

Text ( " 1: GeometryReader has been present since the birth of SwiftUI, playing a crucial role in many scenarios. " )

. fixedSize ( horizontal : false , vertical : true )

. border ( . blue )

. frame ( width : 200 , height : 100 , alignment : . top )

. border ( . red )

// Text2's ideal size ,only vetical fixed

Text ( " 2: In addition, some views believe that: " )

. fixedSize ( horizontal : false , vertical : true )

. border ( . blue )

. frame ( width : 200 , height : 100 , alignment : . top )

. border ( . red )

}

}