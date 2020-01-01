小贴士列表
🔥 将访问权限控制在 Swift Package 内 🔦 解决在 Monorepo 项目中 SwiftLint 配置文件无效 🛎️ 如何在 VSCode/Cursor 中测试 Core Data 代码 🚀 增加 @AppStorage 支持的数据类型 🛎️ 修复 Algolia 搜索框在 Safari 下关闭后自动滚动的问题 🛎️ 修复 macOS 应用使用 Core Data/SwiftData 无法同步的问题 🛎️ 获取 SwiftUI 视图尺寸的多种方法 🔋 如何屏蔽 Sheet、NavigationStack 的转场动画 🛎️ SwiftUI：隐式动画与显式动画的区别 🔥 @GestureState 与 @State 的区别及适用场景 🔥 数据模型适配 CloudKit 的规则与注意事项 🔋 让 SwiftUI 视图支持多指点击 🚀 TipKit 实现按序显示提示 🔦 Core Data/SwiftData 无需设置主键 🔋 修复 Core Data/SwiftData 上架后的云同步问题 🔦 Swift 测试：#expect 和 #require 的使用场景 🔦 修复 SwiftUI Stack 布局中的不规则间距 🔦 修复 iCloud 同步：使用 initializeCloudKitSchema 🔑 解决 SwiftUI ScrollView 内容截剪问题 🛎️ 让 SwiftUI Sheet 自动调整高度以适应内容 🔥 SwiftUI 文本截断的解决方法 🔋 当内容小于容器时禁用 SwiftUI ScrollView 滚动