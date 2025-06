聊一下 SwiftUI 中的 List 和 ForEach

⚠️ 请注意,我在 2024 年 7 月发布了关于 List 和 ForEach 的更新文章,其中包含了更多新内容。欢迎阅读最新版本,题为《List 还是 LazyVStack:在 SwiftUI 中选择惰性容器》。

在 SwiftUI 中使用 List 可以非常方便快速的制作各种列表。List 其实就是对 UITableView 进行的封装(更多 List 的具体用法请参阅 List 基本用法).

在 List 中添加动态内容,我们可以使用两种方式

直接使用 List 自己提供的动态内容构造方法

Swift Copied! List ( 0 ..< 100 ){ i in Text ( " id: \( id ) " ) }

在 List 中使用 ForEach

Swift Copied! List { ForEach ( 0 ..< 100 ){ i in Text ( " id: \( id ) " ) } }

在碰到我最近出现的问题之前,我一直以为上述两种用法除了极个别的区别外,基本没有什么不同。

当时知道的区别:

使用 ForEach 可以在同一 List 中,添加多个动态源,且可添加静态内容

Swift Copied! List { ForEach ( items, id : \. self ){ item in Text ( item ) } Text ( " 其他内容 " ) ForEach ( 0 ..< 10 ){ i in Text ( " id: \( i ) " ) } }

使用 ForEach 对于动态内容可以控制版式

Swift Copied! List { ForEach ( 0 ..< 10 ){ i in Rectangle () . listRowInsets ( EdgeInsets ()) //可以控制边界 insets } } List ( 0 ..< 10 ){ i in Rectangle () . listRowInsets ( EdgeInsets ()) // 不可以控制边界 insets. .listRowInsets(EdgeInsets()) 在 List 中只对静态内容有效 }

基于以上的区别,我在大多数的时候均采用 ForEach 在 List 中装填列表内容,并且都取得了预想的效果。

但是在最近我在开发一个类似于 iOS 邮件 app 的列表时发生了让我无语的状态——列表卡顿到完全无法忍耐。

通过下面的视频可以看到让我痛苦的 app 表现

只有十条记录时的状态。非常丝滑

Swift Copied! List { ForEach ( 0 ..< 10000 ){ i in Cell ( id : i ) . listRowInsets ( EdgeInsets ()) . swipeCell ( cellPosition : . both , leftSlot : slot1, rightSlot : slot1 ) } }

10000 条记录的样子

在 10 条记录时一切都很完美,但当记录设置为 10000 条时,完全卡成了 ppt 的状态。尤其是 View 初始化便占有了大量的时间。

起初我认为可能是我写的滑动菜单的问题,但在自己检查代码后排出了这个选项。为了更好的了解在 List 中 Cell 的生命周期状态,写了下面的测试代码。

Swift Copied! struct Cell : View { let id: Int @ StateObject var t = Test () init ( id : Int ){ self . id = id print ( " init: \( id ) " ) } var body: some View { Rectangle () . fill ( Color. blue ) . overlay ( Text ( " id: \( id ) " ) ) . onAppear { t. id = id } } class Test : ObservableObject { var id: Int = 0 { didSet { print ( " get value \( id ) " ) } } init (){ print ( " init object " ) } deinit { print ( " deinit: \( id ) " ) } } } class Store : ObservableObject { @ Published var currentID: Int = 0 }

执行后,发现了一个奇怪的现象:在 List 中,如果用 ForEach 处理数据源,所有的数据源的 View 竟然都要在 List 创建时进行初始化,这完全违背了 tableView 的本来意图.

将上面的代码的数据源切换到 List 的方式进行测试

Swift Copied! List ( 0 ..< 10000 ){ i in Cell ( id : i ) . listRowInsets ( EdgeInsets ()) . swipeCell ( cellPosition : . both , leftSlot : slot1, rightSlot : slot1 ) }

熟悉的丝滑又回来了。

**ForEach 要预先处理所有数据,提前准备 View. 并且初始化后,并不自动释放这些 View(即使不可见)! **具体可以使用上面的测试代码通过 Debug 来分析。

不流畅的原因已经找到了,不过由于 List 处理的数据源并不能设置 listRowInsets, 尤其在 iOS 14 下,苹果非常奇怪的屏蔽了不少通过 UITableView 来设置 List 的属性的途径,所以为了既能保证性能,又能保证显示需求,只好通过自己包装 UITableView 来同时满足上述两个条件。

好在我一直使用 SwiftUIX 这个第三方库,节省了自己写封装代码的时间。将代码做了进一步调整,当前的问题得以解决。

Swift Copied! CocoaList ( item ){ i in Cell ( id : i ) . frame ( height : 100 ) . listRowInsets ( EdgeInsets ()) . swipeCell ( cellPosition : . both , leftSlot : slot1, rightSlot : slot1 ) } . edgesIgnoringSafeArea ( . all )

通过这次碰到的问题,我知道了可以在什么情况下使用 ForEach. 通过这篇文章记录下来,希望其他人少走这样的弯路。

后记:

我已经向苹果反馈了这个问题,希望他们能够进行调整吧(最近苹果对于开发者的 feedback 回应还是挺及时的,Xcode 12 发布后,我提交了 5 个 feedback, 已经有 4 个获得了反馈,3 个在最新版得到了解决).

遗憾:

目前的解决方案使我失去了使用 ScrollViewReader 的机会。