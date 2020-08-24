健康笔记 2.0 开发随笔（二）

本周的由于其他琐事的原因，每天能够用于开发的时间基本上只能保证 2-3 个小时，所以进展不大。不过好在我也没有明确的进度指标。

由于 2.0 在功能上同 1.0 的区别并不太大，所以在功能需求设计上不需要花费太多的时间。这半年来我自己也基本总结了一个自己用起来比较顺手的 MVVM 框架所以在最开始的 1 周，并不用太费力变完成了一个最简陋 ui 的原型版。

尽管叫原型版，但数据流、数据库操作等待基础代码都是要用于正式版中的。

在上周，苹果发布了 Xcode 12 的 beta 5, 其中提供了在 SwiftUI lifecycle 下的 CoreData 模版。所用的思路和我现在差不多。都是使用 static 来保证上下文的唯一性。另外苹果也提供了一个用于 preview 的思路，创建了一个 in-memory 的 Sqllite. 这个也和我现在的途径差距不大，我现在是直接通过生成 Sample NSManageObject 给 Preview 来实现的。反正都是可以在 preview 中比较好的支持 CoreData 数据。

preview 在 Xcode 12 中得到了很大的加强，崩溃的机率明显下降很多。我目前几乎所有的 View 都可以完美的 preview 出来。

本次升级我对于 app 的 UI 的还是有点企图心的，最初也希望能够制作成一个比较有风格的 app. 不过在仔细权衡过后，还是放弃了。放弃的理由也十分简单，对于个人开发者或者小型团队开发者，如果没有好的审美判断力、美工执行力、交互逻辑的设计能力，一个貌似具有个人风格的设计很可能会以惨败告终。

最终还是决定以 iOS 的原生 UIKit 基础上来进行设计。不过即使苹果的原生控件已经比较有美感，不过想要好的色彩搭配、合适的布局、顺畅的交互仍然不是一件容易的事情。

专业的事情还是要找专业的解决方案。最终，我在 gumroad. com 上找到了一个自己比较喜欢的控件设计包 Figma iOS UI kit, 以 99 美金买了下来。

这个包的比较适合开发 iOS 原生的 app. 由于它同时提供了 light 和 dark 两个模式下的对应 Demo, 所以指导性还是很强的。

在研究这个模版的设计文件过程中我才发现，一个看似简单的控件其实里面有着非常多的细节。我试图在 SwiftUI 中在保证性能的情况下，实现更多的细节。

这是我目前一部分 View 的设计稿

目前已经针对完成的这一小部分开始编写代码了。之所以在没有完全完成设计的情况下便开始写代码，主要的原因是为了检查我在代码上对设计的还原度，同时也看一下当前的设计在实际运行状况下是否合理，以便总结经验完成下一步的全面设计。

figma 功能上同 Sketch 差不多，而且最低门槛还是免费的。不过它对于网络的外网连接状况要求比较高。

在编写代码的时候，还是能够明显感觉到和设计之间的差别的，有些地方要做取舍，有些地方在实机上的显示又不尽如人意。只有不断的磨合才能增长经验。

总体而言使用 Figma 或 Sketch 进行的设计在 SwiftUI 中的还原度还是很高的。开发难度也不大。

在本周开发过程中，出现了一个让我比较头疼的地方，不过最终还是解决了。

在 2.0 中，我打算使用类似 iOS 邮件程序的侧滑菜单进行交互，不过当数据量增大时，显示变得异常卡顿。最终发现了问题出在 List 中不正确的使用了 ForEach. 具体关于这部分的内容，我已经记录在了另一篇文章中 聊一下 SwiftUI 中的 List 和 ForEach.