近期，百度股价显著上涨，这与一则广为流传的消息不无关联。据传，百度旗下自动驾驶出行平台”萝卜快跑” (Apollo Go)在武汉投入了 1000 辆无人驾驶出租车，市场表现亮眼，引发了部分传统出租车司机的强烈担忧。

很快，消息被证明为不准确。实际运营规模为 400 辆，且在拥有近 2 万辆出租车的武汉市场中，这一规模尚不足以造成显著冲击。尽管如此，无人驾驶出租车凭借更具竞争力的价格、崭新的车况以及更佳的隐私体验，已赢得不少消费者青睐。随着投放规模的扩大，其对现有市场及大量出租车（网约车）从业者的影响将不可避免且难以逆转。

正如历次工业革命， AI 的迅猛发展必将对诸多行业产生冲击，甚至引发颠覆。在这个 AI 时代，我们每个人都将在享受其便利的同时，面对其带来的挑战。面对这场不可避免的结构性变革，仅依赖市场的自我调节恐难以应对 AI 对传统产业和就业环境的破坏性影响。这需要全社会和政府的协同努力，采取符合发展规律的方式来缓解当前及即将面临的更为严峻的挑战。

政府在鼓励 AI 发展的同时，应创新性地制定法律和政策，通过特别税收、财政补贴等形式，助力受 AI 影响较大的产业和从业者实现转型或再就业。种种迹象表明， AI 或许不会在短期内提升人类科技的上限，但其对就业密集型产业的冲击却是迅猛而深远的。

当然，仅就出租车这一特定服务行业而言，人工驾驶与无人驾驶的经营模式在成本上必然存在差距。如果”人”这一要素不能成为服务的加分项，反而影响了乘客的体验，那么被无人驾驶或其他创新运营模式取代也就顺理成章了。

但值得警惕的是，当前这些具备互联网商业基因的 AI 公司，往往采用不计成本的低价策略。他们可能先对固有行业进行一次”清洗”，而后利用已形成的市场优势重新构建价格垄断。这种做法不仅可能对社会造成不可挽回的损失，还偏离了 AI 服务于社会的初衷。我们必须提防这种可能导致市场失衡的商业行为，以确保 AI 技术的发展真正造福社会。

AI 的终极目标应是促进人类更好地发展，提升整体生活质量，而非仅仅使少数公司和个人受益。同时，我们也必须承认，对于难以快速适应新时代的产业和个人而言，被新事物影响甚至取代，虽然令人遗憾，却是社会发展中不可回避的现实。

在这个变革的时代，我们既要拥抱创新，也要关注社会公平；既要追求效率，也要维护人文关怀。让 AI 成为帮助人类的工具，而不是破坏社会平衡的力量。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

在 SwiftUI 的世界里， List 和 LazyVStack 作为两大核心惰性容器，为开发者展示大量数据提供了强大的支持。然而，它们在某些场景下表现相似，常常让开发者在选择时感到困惑。本文旨在剖析这两个组件的特点、优势，以帮助你更好地作出选择。

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gloomikon

gloomikon 在这篇文章中分享了他使用 SwiftUI 实现聊天界面帮助提示工具（tooltip）时的经历和教训。文章通过逐步实现的方式，详细说明了在开发过程中遇到的各种问题及其解决方案，包括使用 overlay 显示 tooltip、正确定位 tooltip、解决视图遮挡问题、实现显示/隐藏功能、添加动画效果等。作者展示了如何运用 SwiftUI 的各种特性（如 fixedSize 、 alignmentGuide 、 zIndex 、 scaleEffec 等）来处理复杂的布局和交互需求，为读者提供了实用的 SwiftUI 开发经验和常见陷阱的解决思路。

枫影 Justin Yan

在这篇文章中，作者 Justin Yan 分享了他利用 SwiftUI 开发并发布一款覆盖苹果全平台的开发者工具箱应用的全过程。文章探讨了使用 SwiftUI 进行开发的多重优势与所面临的挑战，涵盖了跨平台代码共享、API 的成熟度、以及 UI 设计思路的转变——尤其是如何从传统的 UIKit 和 AppKit 设计思维中脱离，以充分利用 SwiftUI 的跨平台特性。Justin 同样讨论了作为独立开发者使用 SwiftUI 的独特优势，并分享了他如何在开发过程中克服心理障碍。这篇文章对于那些希望从其他框架转向 SwiftUI 的开发者而言，提供了具有启发性的见解和经验。

Majid Jabrayilov

在 SwiftUI 开发中，自定义环境值和焦点值通常涉及重复且繁琐的代码。在 WWDC 2024 中，苹果介绍了 @Entry 宏，这一新特性极大简化了这一操作。Majid Jabrayilov 在本文中详细介绍了 @Entry 宏的使用方法，并强调了它的向后兼容性，使得开发者能在较旧版本的 Apple 平台上使用这一宏。这一宏不仅优化了代码的书写，还提升了开发效率，为使用 SwiftUI 的开发者提供了一种更简洁的编程方式。

Swift 宏的出现对于这类场景有巨大的提升，这也给更多的 Swift 开发者提了个醒，用更加统一的范式来设计 API，并从这些新功能中受益。这不仅是代码层面的简化，更是对现代编程实践的一种推动，鼓励开发者探索和采纳新的编程模式，以更高效地解决问题。

Luca Ban

在一个多包（multi-package）的单一代码库（monorepo）中，如果每个包有自己独立的 String Catalog，开发者通常需要手动或使用工具来将它们进行合并。在本文中，Luca Ban 介绍了一种方法，可以在构建主应用时自动实现合并过程，无需额外的脚本或手动操作。这种方法通过适当的代码设置和 Swift 包配置来实现自动合并。它可以显著简化大型项目的本地化管理过程，特别是对于那些有多个包或模块的项目。这种集中化的管理方式可以提高效率，减少错误，并确保整个应用的本地化质量，同时保持了每个包独立管理本地化资源的灵活性。

Jacob Bartlett

Jacob Bartlett 的这篇文章为希望实现免费持续集成（CI）的 iOS 开发者提供了宝贵指南。文章详细介绍了如何使用 Fastlane 和 GitHub Actions 构建移动应用的 CI 流程，涵盖了从 Fastlane 的基本设置到 App Store Connect 的配置等关键步骤。作者特别强调了使用 match 进行证书管理的重要性，并提供了创建 API 密钥实现自动化部署的方法。这篇资源不仅帮助开发者增强开发实践、简化部署流程，还展示了如何在不增加成本的情况下实现专业级的 CI 流程，对独立开发者和小型项目团队尤其有价值。

jesse squires

在 WWDC 2024 中，苹果不仅推出了 Swift Testing，还增强了 XCTest 框架的 UI 测试能力。jesse squires 详细介绍了两个新的 API： waitForNonExistence(withTimeout:) 和 wait(for:toEqual:timeout:) 。前者提供了等待元素消失的反向功能，后者用于等待元素属性值更新。通过实际代码示例，作者展示了这些 API 如何提高测试的语义化和效率，特别是在处理加载状态和内容更新场景时。squires 还指出了一些命名不一致和潜在的 bug，为开发者提供了实用的见解。这些改进虽小，但对提高 UI 测试的可读性和灵活性具有重要意义，为 iOS 开发者提供了更强大的测试工具。

活动

活动时间：2024 年 7 月 23 日 上午 10:00 – 下午 4:00 (GMT+8)

与 Apple 专家交流（ 30 分钟线上咨询 ），了解如何利用 WWDC24 上公布的重大更新。这项活动采用在线预约形式，你可以从中获得关于最新框架和技术、开发者工具、设计、技术实施等方面的建议。活动语言为普通话。

请在 7 月 16 日晚上 11:45 (GMT+8) 之前提交申请。

我将在 7 月 17 日上午 10 点，在杭州的湖畔研创中心参与 AdventureX，聊聊 SwiftUI 中与尺寸有关的一些内容。workshop 面向所有公众免费开放。在杭州的朋友有兴趣的可以来一起交流一下。