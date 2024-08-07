嵌套 Grid 布局异常：遇到 SwiftUI 布局问题时的分析思路与解决策略

历经六个版本的迭代，SwiftUI 已不再是一个新兴框架。然而，开发者在使用过程中仍然会不时遇到由框架代码 Bug 引发的各种奇怪问题。本文将通过剖析一个 Grid 布局异常的案例，探讨在日常 SwiftUI 开发中遇到问题时的分析思路和解决策略。

Grid 布局中的一个反常现象

近日，一位网友在我的 Discord 社区中分享了他在使用 Grid 进行布局时遇到的一个与预期不符的情况。

这位开发者的目标是创建一个单行的 Grid ，包含三个元素，其中第三个元素是一个跨两列的内嵌 Grid 。以下是相关代码：

Swift Copied! struct GridBug : View { var body: some View { Grid { GridRow { ColorView ( . orange ) ColorView ( . indigo ) // 内嵌 Grid Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } . gridCellColumns ( 2 ) // 跨两列 } } . border ( . red , width : 2 ) . frame ( width : 350 , height : 350 ) . border ( . blue , width : 2 ) } } struct ColorView : View { let color: Color init ( _ color : Color ) { self . color = color } var body: some View { color } }

理想情况下，布局应该呈现如下效果：外部 Grid 填满指定的尺寸空间，而内嵌的 Grid 占据其中的一半宽度。

然而，实际运行代码后，得到的结果却是：外部的 Grid 未能完全填充给定的空间。

乍看之下，代码中并没有明显的错误声明。那么，问题究竟出在哪里呢？

定位问题源头

面对这种情况，相信许多开发者和我一样，会首先采用注释法来定位问题所在。

当我们注释掉 .gridCellColumns(2) 修饰符后，布局结果与预期一致：外部 Grid 完全填充了给定空间，并均匀地分为三列。以下是修改后的代码：

Swift Copied! struct GridBug : View { var body: some View { Grid { GridRow { ColorView ( . orange ) ColorView ( . indigo ) Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } // .gridCellColumns(2) } } . border ( . red , width : 2 ) . frame ( width : 350 , height : 350 ) . border ( . blue , width : 2 ) } }

经过反复注释测试和使用其他视图替换内嵌 Grid 的实验，我们最终锁定了问题的源头：内嵌 Grid 与 gridCellColumns 修饰符的组合使用。

换言之，当我们在一个 Grid 中内嵌另一个跨列的 Grid 时，外层 Grid 在计算内部列宽时出现了异常。

问题排查思路

复杂布局中嵌套多个 Grid 的需求显然不容忽视。除了寻找当前问题的解决方案，如果能够精确定位问题并向苹果反馈，很可能会加速 SwiftUI 开发团队修复这一问题。

不久前，我在 AdventureX 上进行了名为《探索 SwiftUI 尺寸的秘密》的演讲，深入讲解了 SwiftUI 布局系统的底层逻辑，以及各种布局容器如何确定子视图和自身尺寸。

作为布局容器之一， Grid 自然同样遵循 SwiftUI 的布局约定，并有其特有的布局规则。

我们可以将 Grid 的布局逻辑概括如下：

拥有多列的行需使用 GridRow 声明

声明 整个 Grid 的列数由最多列的行决定

的列数由最多列的行决定 未用 GridRow 声明的行视为跨所有列

声明的行视为跨所有列 单列宽度由该列中最宽单元格决定

Grid 总宽度为所有列宽加上设定的间距之和

可以说，确定列数后，单行 Grid 的布局与 HStack 在接收到明确建议尺寸时颇为相似，它会询问子视图在最小和最大建议尺寸下的需求尺寸，据此判断子视图特征，最终决定布局尺寸。

假设我们的推断正确（即 Grid 向子视图提案的思路），我们可以通过观察 Grid 与子视图间的布局协商数据来验证原因。

SwiftUI 在 iOS 16 中引入的 Layout 协议非常适合这项工作。我们可以创建一个简单的 Layout 实现来一探究竟：

Swift Copied! struct LayoutMonitor : Layout { func sizeThatFits ( proposal : ProposedViewSize, subviews : Subviews, cache _ : inout ()) -> CGSize { guard subviews. count == 1 , let subView = subviews. first else { fatalError () } print ( " Proposal Mode: " , proposal ) let result = subView. sizeThatFits ( proposal ) print ( " Required Size: " , result ) return result } func placeSubviews ( in _ : CGRect, proposal _ : ProposedViewSize, subviews _ : Subviews, cache _ : inout ()) {} }

这段代码中的 LayoutMonitor 只接收一个子视图。它将父视图的建议尺寸（Proposed Size）传递给子视图，并将子视图的需求尺寸（Required Size）传回父视图。通过控制台，我们可以观察到这些尺寸信息。 LayoutMonitor 是我日常分析布局容器底层实现的主要工具。

建议阅读 SwiftUI 布局 —— 尺寸 一文，深入了解 SwiftUI 中的尺寸概念和底层协商逻辑。

分析问题成因

让我们使用 LayoutMonitor 包装内嵌的 Grid ，观察它与外层 Grid 之间的布局协商过程。

Swift Copied! LayoutMonitor { // 只包装 Grid, LayoutMonitor 仍然需要跨两列 Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } } . gridCellColumns ( 2 )

运行后，控制台输出如下：

Shell Copied! Proposal Mode: ProposedViewSize ( width: Optional ( 0.0 ) , height: Optional ( 0.0 )) Required Size: (8.0, 16.0 ) Proposal Mode: ProposedViewSize ( width: Optional ( inf ) , height: Optional ( inf )) Required Size: (inf, inf ) Proposal Mode: ProposedViewSize ( width: Optional ( 167.0 ) , height: Optional ( 350.0 )) Required Size: (167.0, 350.0 )

分析输出结果，我们发现外层 Grid 与内部 Grid 进行了三次通信：

最小建议尺寸模式：内部 Grid 返回了一个令人费解的需求尺寸 (8.0, 16.0) ，这与预期不符。 最大建议尺寸模式：内部 Grid 返回的需求尺寸 (inf, inf) 符合预期。 明确建议尺寸模式：外部 Grid 给内部 Grid 提供的横向尺寸 167 是正确的（ 350/2 - 8 ，其中 8 是默认间距）。

除了最小建议尺寸模式下的异常返回值，其他模式下的返回值都正常。那么，问题是否出在这个 (8.0, 16.0) 的需求尺寸上？更准确地说，是否 Grid 在应用 gridCellColumns 后，在最小建议尺寸模式下返回了错误的需求尺寸？

为进一步验证这一猜测，我又进行了以下实验：

使用 frame 调整内部 Grid 在最小建议尺寸下的需求尺寸：

Swift Copied! LayoutMonitor { Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } . frame ( minWidth : 0 , minHeight : 0 ) // 使用 frame 调整 Grid 在最小建议尺寸下的需求尺寸 } . gridCellColumns ( 2 )

使用 frame 调整内部 Grid + gridCellColumns 组合视图在最小建议尺寸下的需求尺寸：

Swift Copied! LayoutMonitor { Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } } . gridCellColumns ( 2 ) . frame ( minWidth : 0 , minHeight : 0 ) // 调整 Grid + gridCellColumns 的复合视图

将内部 Grid 替换为 Color ：

Swift Copied! LayoutMonitor { Color. red } . gridCellColumns ( 2 )

这些测试的结果均符合预期，且在最小建议尺寸模式下返回的需求尺寸正常（ (0,0) ）。

通过这些实验，我们可以确定当前的布局问题源自内部 Grid + gridCellColumns 在最小建议尺寸模式下返回的异常需求尺寸。至此，我们就确定了问题的成因。

至于这个异常返回值如何影响了最终布局结果，由于无法查看 Grid 的内部实现代码，我们无从得知。不过，我已将这一情况反馈给苹果（ FB14556654 ），希望他们能借此线索尽早修复这个错误。

优化解决方案

尽管我们可以通过 frame 修饰符调整最小建议尺寸模式下的需求尺寸来解决当前问题，但这种方法并不直观。这种解决方案虽然针对问题本质，却过于具体，难以成为一种通用的开发范式来从根本上避免类似问题。

鉴于问题源自 Grid 和 gridCellColumns 的组合使用，我们应该寻找替代方案来构建代码。在这里，我推荐使用 Color 配合 overlay 修饰器的方式来满足当前需求：

Swift Copied! Color. clear . overlay ( Grid { GridRow { ColorView ( . cyan ) ColorView ( . yellow ) } ColorView ( . mint ) ColorView ( . green ) } ) . gridCellColumns ( 2 )

在我的博客中，多篇文章都运用了类似的技巧。使用 Color.clear 作为占位视图不仅确保了布局的准确性，还能通过 overlay 为内部视图（ 此处为内嵌 Grid ）提供正确的建议尺寸。此外， overlay 修饰器允许我们设置对齐指南，为布局提供了更大的灵活性。

要深入了解 overlay 在布局中的应用技巧，推荐阅读 深入探索 SwiftUI 中的 Overlay 和 Background 修饰器 一文。

总结与启示

本文探讨了一个特定场景下的 Grid 布局异常问题。虽然一些经验丰富的开发者可能能够凭直觉找到解决方案，但通过本文介绍的系统分析方法，我们不仅解决了问题，还揭示了其背后的原因。

这种分析的过程具有双重价值：

问题解决：我们不仅找到了解决方案，还理解了问题的根源，这有助于在未来遇到类似问题时更快速、更有效地应对。 知识积累：通过分析过程，我们加深了对 SwiftUI 布局系统的理解。这种理解不仅限于 Grid ，还涉及到 SwiftUI 的整体布局机制，包括尺寸协商、布局优先级等概念。

此外，这种分析方法本身就是一种宝贵的技能。它教会我们如何系统地思考、假设、验证，以及如何利用现有手段（如 LayoutMonitor ）来调试复杂的布局问题。

作为开发者，我们应该保持好奇心和探索精神，不满足于简单的”能用就行”，而是追求对技术的深入理解。这样不仅能解决眼前的问题，还能在长远上提升我们的技术水平和问题解决能力。