深入探索 SwiftUI 中的 Overlay 和 Background 修饰器

在 SwiftUI 的工具箱中, overlay 和 background 是两个极其有用的视图修饰器,它们在多种开发场景中扮演着不可或缺的角色。本文将深入探索这两种修饰器的独特属性,并明确它们与 ZStack 的基本差异,以及适合它们的应用场景。

鉴于 overlay 和 background 在许多情况下具有相似的特质,为了简化讨论,本文将主要使用 overlay 来代表这两者,除非在特定情况下需要区分讲解。

Overlay:ZStack 的特殊用例?

在一些情况下,开发者堆叠两个视图时可能会发现,无论是采用 ZStack 还是 overlay ,最终展现的效果相同。考虑以下示例:

Swift Copied! struct SameView : View { var body: some View { VStack { // ZStack ZStack { blueRectangle yellowRectangle } // overlay blueRectangle . overlay ( yellowRectangle ) } } var blueRectangle: some View { Rectangle () . foregroundStyle ( . blue . gradient ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) } var yellowRectangle: some View { Rectangle () . foregroundStyle ( . yellow . gradient ) . frame ( width : 120 , height : 120 ) } }

那么,我们能否将 overlay 视为 ZStack 的一个特定用例,即仅支持两层视图堆叠?

答案是否定的。除了在支持视图堆叠的数量和堆叠顺序的修改能力上有所不同,尽管在特定场景下 overlay 和 ZStack 显示出高度相似性,然而,从它们的实现原理到主要用途,两者的设计和功能有着本质的区别,主要体现在以下几点:

视图间的关系不同

对齐的逻辑不同

整体呈现尺寸在布局中的作用不同

对于第一点,开发者还是比较容易理解的,在 ZStack 中,所有视图处于同一层级,由 zIndex 和声明顺序决定显示顺序。而在使用 overlay 的场景中,视图间存在主从关系, overlay 修饰的视图将作为主视图。这种关系的不同,在许多方面造成了两者在功能和语义上的明显区别。

谁与谁对齐

探索 ZStack 和 overlay 如何处理视图对齐时,我们可以通过以下示例理解这两者之间的区别:

Swift Copied! // ZStack ZStack ( alignment : . topTrailing ) { blueRectangle yellowRectangle } // overlay blueRectangle . overlay ( alignment : . topTrailing ) { yellowRectangle }

ZStack 中的 blueRectangle 和 yellowRectangle 是并列关系。在这里,SwiftUI 将在 topTrailing 位置对齐 ZStack 内的所有视图(此例中有两个),并按声明顺序进行堆叠。

overlay 中的 blueRectangle 作为主视图, yellowRectangle 作为从视图。SwiftUI 首先定位 blueRectangle ,然后将 yellowRectangle 的 topTrailing 与 blueRectangle 的 topTrailing 对齐。

这听起来可能有些不明所以,但如果我们尝试构建一个具体的视觉效果,两者的区别就变得非常明显。例如,构建一个 200 x 200 的矩形,并在其 topTrailing 和 bottomLeading 位置放置一个半径为 30 的圆形,使圆形的中心点与矩形的角对齐。

使用 overlay 来描述这个场景将非常清晰和简单:

Swift Copied! struct Demo1View : View { var body: some View { blueRectangle . overlay ( alignment : . topTrailing ) { yellowCircle . alignmentGuide ( . top ) { $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ) { $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } . overlay ( alignment : . bottomLeading ) { yellowCircle . offset ( x : -30 , y : 30 ) // 在清楚视图的具体尺寸情况下 } } var blueRectangle: some View { Rectangle () . foregroundStyle ( . blue . gradient ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) } var yellowCircle: some View { Circle () . foregroundStyle ( . yellow . gradient ) . frame ( width : 60 , height : 60 ) } }

而在仅使用一个 ZStack 的方案中,如果视图尺寸未知,通过调整对齐指南( alignmentGuide )或偏移( offset )来定位会变得极其复杂。读者可以尝试使用单个 ZStack 来实现这一需求,以体会其中的挑战。

因此,鉴于 overlay 和 ZStack 在对齐逻辑上的根本不同,当需要以某个视图为主,其他视图以此为基准进行布局时, overlay 和 background 显然是更优的选择。它们不仅使从视图的声明更加清晰,而且使布局更为直观。

尺寸由谁做主

在 SwiftUI 中,理解各种尺寸概念至关重要。需求尺寸(Required Size)指的是视图在布局系统中期望的大小,这通常是有足够空间的条件下视图的最终尺寸。某个视图的需求尺寸会影响到其余视图的可用空间和布局位置。

尽管单个的 ZStack 或 overlay 复合视图,可能在最终的视觉效果上无异,单它们的需求尺寸却可能大相径庭。

考虑一个简单的需求:在一个矩形的 topTrailing 处摆放一个圆形。

当我们通过 ZStack 加上 alignmentGuide 实现这一效果时,需求尺寸为 230 x 230,即矩形的尺寸加上球的半径。

Swift Copied! ZStack ( alignment : . topTrailing ) { blueRectangle yellowCircle . alignmentGuide ( . top ){ $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ){ $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } . border ( . red , width : 2 )

这是因为 ZStack 会将其内部所有视图的综合尺寸作为其需求尺寸。而采用 overlay 的方法则完全不同:

Swift Copied! blueRectangle . overlay ( alignment : . topTrailing ) { yellowCircle . alignmentGuide ( . top ) { $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ) { $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } . border ( . red , width : 2 )

使用 overlay 时,无论嵌入其中( overlay 当中 )的视图有多大,布局系统都只会将主视图的需求尺寸作为整个复合视图的尺寸。

这一特性在该复合视图独立存在时可能无关紧要,但当与其他视图共同布局时,需求尺寸的计算机制的不同将对整体布局产生显著影响。

例如:

Swift Copied! // overlay HStack ( alignment : . bottom , spacing : 0 ) { blueRectangle . overlay ( alignment : . topTrailing ) { yellowCircle . alignmentGuide ( . top ) { $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ) { $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } . border ( . red , width : 2 ) Rectangle () . foregroundStyle ( . red . gradient ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) }

Swift Copied! // ZStack HStack ( alignment : . bottom , spacing : 0 ) { ZStack ( alignment : . topTrailing ) { blueRectangle yellowCircle . alignmentGuide ( . top ){ $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ){ $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } . border ( . red , width : 2 ) Rectangle () . foregroundStyle ( . red . gradient ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) }

如果我们希望在不同的位置( topTrailing 和 bottomLeading )摆放圆形,并希望这些圆形的占用空间被包含在需求尺寸中,那么使用多个 ZStack 可能是更佳的选择,尤其当视图的具体尺寸未知时:

Swift Copied! ZStack ( alignment : . bottomLeading ) { ZStack ( alignment : . topTrailing ) { blueRectangle yellowCircle . alignmentGuide ( . top ) { $0 [ . top ] + $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . trailing ) { $0 [ . trailing ] - $0 . width / 2 } } yellowCircle . alignmentGuide ( . bottom ) { $0 [ . bottom ] - $0 . height / 2 } . alignmentGuide ( . leading ) { $0 [ . leading ] + $0 . width / 2 } } . border ( . red , width : 2 )

虽然这种声明方式较 overlay 更为复杂,但为了正确反映需求尺寸,此方法无疑是有效的。

Overlay 是 GeometryReader 的最佳伙伴

由于 overlay 和 background 在布局中与主视图保持一种主从关系,它们常被用作获取主视图几何信息的首选工具:

Swift Copied! blueRectangle . background ( GeometryReader { proxy in Color. clear // 创建于主视图尺寸一致的空白视图 . task ( id : proxy. size ){ size = proxy. size } } )

利用 overlay 和 background 不改变复合视图需求尺寸的特性,我们可以在其中绘制超出主视图尺寸的内容,同时获取这些内容的尺寸信息,而不影响整体布局。这使得在视图尺寸超出主视图范围时,其对整体布局的影响被有效隔离。

下面是一个实际应用示例,在这个示例中,我使用这一技术在 SwiftUI 中根据视图的高度动态调整 sheet 的高度。通过 background 预先获取即将展示的 sheet 视图的高度,并据此调整 presentationDetents :

Swift Copied! struct AdaptiveSheetModifier < SheetContent : View >: ViewModifier { @ Binding var isPresented: Bool @ State private var subHeight: CGFloat = 0 var sheetContent: SheetContent init ( isPresented : Binding < Bool > , @ViewBuilder _ content : () -> SheetContent ) { _isPresented = isPresented sheetContent = content () } func body ( content : Content ) -> some View { content . background ( sheetContent // 在 background 中预先绘制 sheet 视图的内容,不会影响 content 的需求尺寸 . background ( // 在另一个 background 获取预先绘制的视图尺寸 GeometryReader { proxy in Color. clear . task ( id : proxy. size . height ) { subHeight = proxy. size . height } } ) . hidden () // 隐藏这个预先绘制的视图 ) . sheet ( isPresented : $isPresented ) { sheetContent . presentationDetents ( [. height ( subHeight ) ] ) } . id ( subHeight ) } }

可以 在这里 查看完整代码。使用该方法后的效果如下:

这段代码展示了如何有效利用 overlay 和 background 的特性来优化 SwiftUI 应用中的动态布局需求。

请阅读 GeometryReader :好东西还是坏东西? ,了解更多有关 GeometryReader 的使用技巧。

主视图的唯一性

在 SwiftUI 中,使用多个视图修饰器对单一视图进行修饰时,会产生一个庞大且复杂的类型层级。以以下代码为例,我们有一个矩形视图,上面叠加了两个不同颜色的圆形:

Swift Copied! Rectangle () . foregroundStyle ( . blue ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) . overlay ( Circle () . foregroundStyle ( . yellow ) . frame ( width : 60 , height : 60 ) ) . overlay ( Circle () . foregroundStyle ( . red ) . frame ( width : 40 , height : 40 ) )

此代码生成的类型如下:

Swift Copied! ModifiedContent < ModifiedContent < ModifiedContent < ModifiedContent < Rectangle, _ForegroundStyleModifier < Color > > , _FrameLayout > , _OverlayModifier < ModifiedContent < ModifiedContent < Circle, _ForegroundStyleModifier < Color > > , _FrameLayout > > > , _OverlayModifier < ModifiedContent < ModifiedContent < Circle, _ForegroundStyleModifier < Color > > , _FrameLayout > > >

类型表明,最外层的 overlay 是作用于包括 Rectangle 和第一个 overlay 在内的复合视图上。尽管内部的类型实现看起来复杂,开发者在编写代码时可以完全忽略这些细节。无论对视图应用了多少层 overlay 或 background ,它们都将该视图视为主视图。开发者只需关注 background 或 overlay 的声明顺序即可。

例如,在以下声明中:

Swift Copied! RootView () . overlay ( A ()) . background ( D ()) . overlay ( B ()) . background ( C ())

最终的渲染顺序会是:

Swift Copied! C -> D -> RootView -> A -> B

通过灵活使用 overlay 和 background ,我们可以大大简化复杂视图结构的管理,并使视图的修改和维护变得更加便捷。

Background 的 SafeArea 溢出特性

SwiftUI 为 background 提供了几种构造方法,其中一个特别值得开发者注意:

Swift Copied! public func background < S >( _ style : S, ignoresSafeAreaEdges edges : Edge. Set = . all ) -> some View where S : ShapeStyle

这个构造方法允许遵守 ShapeStyle 协议的背景视图,通过 ignoresSafeAreaEdges 参数控制其是否延伸到安全区边缘。这一功能在处理全屏视图或需要特别处理安全区的布局时尤为有用。

例如,在文章 掌握 SwiftUI 的 Safe Area 中,我们展示了如何利用这一特性,使得通过 safeAreaInset 声明的底部状态栏在全屏设备上可以完全填充底部安全区,而无需任何额外调整:

Swift Copied! Color. white . safeAreaInset ( edge : . bottom , spacing : 0 ) { Text ( " Bottom Bar " ) . font ( . title3 ) . foregroundColor ( . indigo ) . frame ( minWidth : 0 , maxWidth : . infinity , minHeight : 0 , maxHeight : 40 ) . padding () . background ( . green . opacity ( 0.6 )) }

由于 ignoresSafeAreaEdges 默认值为 all (意味着允许在任何方向上填充安全区),当开发者不希望背景扩展到特定的安全区时,可以明确指定排除的边缘:

Swift Copied! struct SafeAreaView : View { var body: some View { VStack { Text ( " Hello World " ) } . frame ( maxWidth : . infinity , maxHeight : . infinity ) . background ( . indigo , ignoresSafeAreaEdges : [. top ] ) // 排除掉顶部的安全区域 } }

这一功能的灵活应用能够显著提升布局的适应性和视觉效果。

总结

本文探索了 SwiftUI 中 overlay 和 background 的关键特性。尽管在多种场景中,不同的修饰器和布局容器似乎能实现相似的效果,但由于每种工具都有其独特的设计目标和底层实现,从而决定了各自不同的最佳使用场景。深入理解这些工具的工作原理是至关重要的,因为可以帮助我们在面临具体布局挑战时,能够选取最适合的解决方案。

通过本文的讨论,我们希望读者能够更好地理解这些布局工具的强大功能,并学会如何在实际开发中灵活应用它们以优化界面设计。