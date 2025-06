揭秘 .ignoredByLayout()：让视觉变换“隐形”于布局之外

在 SwiftUI 的众多 API 中, .ignoredByLayout() 算是一位“低调的成员”。相关资料稀少,应用场景也不常见,其名称本身就容易引发困惑。它似乎暗示着某种对布局的“忽略”,但这与我们熟知的 offset 或 scaleEffect 等修饰符默认不影响父布局的行为有何不同? ignoredByLayout 究竟在什么时机工作?它到底“忽略”或“隐瞒”了什么?本文将为你揭开这个 SwiftUI 布局机制中微妙 API 的面纱。

让我们先看看苹果关于 ignoredByLayout 的 官方文档 是如何介绍的:

Returns an effect that produces the same geometry transform as this effect, but only applies the transform while rendering its view.

Use this method to disable layout changes during transitions. The view ignores the transform returned by this method while the view is performing its layout calculations.