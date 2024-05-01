用 Swift 开发嵌入式应用

近年来，Swift 逐渐展现出其跨平台开发的潜能。在本文中，我将分享我使用 Swift 语言在 SwiftIO 开发板上进行嵌入式开发的一些尝试和体会。

特别说明：本文讨论的嵌入式开发专指在不具备内存管理单元（MMU）的 MCU（微控制器单元）硬件上的开发，不涉及像树莓派（Raspberry Pi）这类具备完整通用计算能力的设备。

Swift 并非专属于苹果生态

虽然大部分 Swift 开发者主要在苹果生态中使用这一语言，Swift 自诞生起便被设计为一种跨平台的现代系统级编程语言。这表明 Swift 的开发团队希望这种语言能在更广泛的平台和系统上运行，满足从底层到用户界面的多样化开发需求。

在 肘子的 Swift 周报第 26 期 中，我们介绍了 Swift 在 Linux、Windows 以及嵌入式平台上的发展，以及一些关键的框架和项目的开源情况和跨平台开发进展。这些动向显示，Swift 正在加速其在非苹果平台生态中的扩展，以实现其最初的全平台适用愿景。

为什么要用高级语言进行嵌入式开发

我们的日常生活中充斥着对嵌入式设备的使用，涉及家电、门禁、监控以及 POS 机等众多设备。传统上，许多人认为嵌入式系统的硬件性能有限，仅适用于功能简单且对稳定性要求高的应用场景。

然而，随着技术的进步和需求的增长，低性能的嵌入式设备已经无法满足各种复杂场景的需求。以高速普及中的智能汽车为例，为了确保稳定性，方向盘后的仪表板不会直接通过车载系统控制并显示，而是依赖于一款具备足够的性能来支持复杂的显示效果的微控制器（MCU）。如此即便主车机系统发生故障，仪表板仍需保持功能。

随着嵌入式应用的复杂度成倍增加，如果不采用高级编程语言进行开发，将严重影响开发效率和应用的整体表现。

SwiftIO Playground Kit

数年前，开发者们就开始尝试将 Swift 应用于嵌入式领域，并取得了初步进展。我在两年前关注到了 Mad Machine 这个团队。由于疫情影响，他们的初代产品在芯片供应上遇到了困难。今年三月，他们推出了新一代产品：SwiftIO Playground Kit。在收到了开发套件后，我立即进行了测试，并体验了使用 Swift 进行嵌入式开发的乐趣和挑战。

SwiftIO Playground Kit 包括 SwiftIO Micro 核心板和多种输入输出设备。随着嵌入式设备的复杂性增加，Mad Machine 选择了 Zephyr 实时操作系统和基于 Swift 构建的核心库来处理底层复杂性。这样，开发者无需担心硬件细节，同时也确保了代码对未来硬件变更的兼容性。SwiftIO Micro 配置为 600MHz 的 MCU、32MB RAM 和 16MB Flash，提供了强大的性能，这样的配置使得开发者不必担心 Swift 标准库编译后的大小（当前为 2MB）。

Swift 社区已经设立了专人以解决 Swift 语言当前在嵌入式开发领域所面临的一些困难，主要是解决 std 尺寸的问题。

开发初体验

因为官方提供了详尽 文档，因此构建开发环境的操作十分顺利，具体步骤包括：

安装必要的驱动程序（目前支持 macOS 和 Linux）。

下载 mm-sdk，包含了为嵌入式开发定制的 Swift 5.9 和相关工具。

在 VSCode 中安装插件并设置 SDK 路径，指向刚刚下载的 mm-sdk。

完成这些设置后，我们便可以在 VSCode 中看到 MADMACHINE 面板，并开始创建项目。

接着，我们引入必要的第三方库，并编写以下代码来控制蓝色 LED 灯每秒闪烁一次：

Swift Copied! import SwiftIO import MadBoard let led = DigitalOut ( Id. BLUE ) while true { led. write ( true ) sleep ( ms : 1000 ) led. write ( false ) sleep ( ms : 1000 ) }

官方还提供了许多有趣的 Demo，如下面的沙子坠落模拟，详细的 算法说明 可以在官网找到。用户可以通过调整电位器改变沙子的喷射位置，点击按钮来释放新的沙粒。

尽管开发过程总体顺利，但在最初的兴奋过后，我开始注意到与我平时使用 Swift 进行的开发相比，当前方式还存在一些不足。首先是在 VSCode 中，尽管安装了插件，但在代码声明跳转和第三方库深入方面的表现仍有局限。另外由于开发板的数据传输速率限制，每次编译后都需要等待一段时间才能传输数据到开发板并调试（例如沙子项目需要大约 14 秒）。对于习惯于 Xcode + SwiftUI + 预览的开发流程的我来说，这种开发体验存在明显的差距。特别是在开发较为复杂且包含 UI 的应用时，编译和数据传输的耗时可能会显著影响开发效率。

那么，我们是否能在现有条件下，通过熟悉的工具和流程来改进这些问题呢？

用熟悉的方式来开发嵌入式应用

分析

“沙子”项目主要由两个 Swift 文件构成。 Sand.swift 包含了项目的核心逻辑，定义了一个 Sand 类型，负责根据电位器的输入调整喷射口的位置，并处理沙粒的坠落、碰撞和动画逻辑。而 main.swift 主要负责硬件的初始化和循环调用 sand.update() 方法以刷新显示内容。

深入分析 Sand 类型，我们可以识别出以下几个与硬件直接交互的部分：

利用 ST7789 控制器绘制图像

控制器绘制图像 通过 AnalogIn 读取电位器的数据

读取电位器的数据 使用 getSystemUptimeInMilliseconds 函数获取时间间隔以改变沙子的颜色

若能将这些与硬件交互的逻辑抽象化，我们就可以使 Sand 类型（即应用的核心逻辑）独立于具体硬件，使其能够在其他平台上运行。

幸运的是，Mad Machine 使用纯 Swift 代码来控制这些硬件，我们可以通过将其实现抽象成协议的方式，满足我们的开发需求。

声明协议

为了实现硬件抽象化，我创建了一个新的包 MadBoardBase ，其中定义了两个关键的接口协议。

注意：这些协议的声明只包含了当前代码中实际使用到的方法和属性，主要目的是为了验证概念。

Swift Copied! public protocol ST7789Base { func writePixel ( x : Int , y : Int , color : UInt16 ) func writeBitmap ( x : Int , y : Int , width w : Int , height h : Int , data : UnsafeRawBufferPointer ) var width: Int { get } var height: Int { get } } public protocol AnalogInBase { func readPercentage () -> Float }

这些协议允许我们在不直接依赖具体硬件实现的情况下，模拟和控制硬件行为，从而使 Sand 类型的应用逻辑可以跨平台运行。

剥离硬件依赖

为进一步抽象化，我创建了一个新的包： Sand ，专门用于封装与 Sand 类型相关的声明。通过整合 MadBoardBase 包，我们对 Sand.swift 文件进行了重要调整，以确保其与硬件的独立性。

Swift Copied! public final class Sand < S , A > where S : ST7789Base , A : AnalogInBase { ... // 时间获取代码也抽象出来 public init ( screen : S, cursor : A, getSystemUptimeInMilliseconds : @ escaping () -> Int64 ) { ... } ... }

通过这些调整， Sand 类型现在能够与任何实现了 ST7789Base 和 AnalogInBase 协议的硬件或模拟模块兼容，使其可以跨平台进行测试和调试。

查看代码的变更：调整前 与 调整后。

构建视图组件

虽然 Sand 类已经实现了与硬件的独立性，但为了在不同的环境下使用它，我们需要适当的视图组件。

为此，我们创建了一个名为 MadBoardViewComponents 的新包，其中定义了符合 ST7789Base 和 AnalogInBase 协议的视图组件，这些组件可以在 SwiftUI 加上预览的环境中对 Sand 代码进行调试。

首先，我们利用 SwiftUI 的 Slider 来模拟电位器的行为：

Swift Copied! public final class AnalogInModel : AnalogInBase , ObservableObject { @ Published public var value: Float = . zero public init (){} public func readPercentage () -> Float { value } } public struct AnalogInComponent : View { @ ObservedObject private var model:AnalogInModel public init ( model : AnalogInModel ) { self . model = model } public var body: some View { Slider ( value : $model. value , in : 0 ... 1 ) } }

接着，我们创建一个模拟 ST7789 液晶屏的组件：

Swift Copied! public final class ST7789Model : ST7789Base , ObservableObject { public var width: Int public var height: Int var pixels: [ UInt16 ] // 用于存储像素数据的数组 public init ( width : Int = 240 , height : Int = 240 ) { self . width = width self . height = height pixels = Array ( repeating : 0x0000 , count : width * height ) } public func writePixel ( x : Int , y : Int , color : UInt16 ) { guard x >= 0 , y >= 0 , x < width, y < height else { return } pixels [ y * width + x ] = color } public func writeBitmap ( x : Int , y : Int , width w : Int , height h : Int , data : UnsafeRawBufferPointer ) { guard x >= 0 , y >= 0 , x + w <= width, y + h <= height else { return } let srcData = data. bindMemory ( to : UInt16 . self ) for row in 0 ..< h { let srcRowStart = row * w let dstRowStart = ( y + row ) * width + x for col in 0 ..< w { pixels [ dstRowStart + col ] = srcData [ srcRowStart + col ] } } } } public class ST7789UIView : UIView { .... } public struct ST7789UIComponent : UIViewRepresentable { var model: ST7789Model var scale: CGFloat public init ( model : ST7789Model, scale : CGFloat = 1.0 ) { self . model = model self . scale = scale } public func makeUIView ( context _ : Context ) -> ST7789UIView { let view = ST7789UIView ( frame : CGRect ( x : 0 , y : 0 , width : CGFloat ( model. width ) , height : CGFloat ( model. height )) , model : model ) return view } public func updateUIView ( _ : ST7789UIView, context _ : Context ) {} public func sizeThatFits ( _ : ProposedViewSize, uiView _ : ST7789UIView, context _ : Context ) -> CGSize ? { . init ( width : CGFloat ( model. width ) , height : CGFloat ( model. height )) } }

完整的 ST7789UIView 代码可在此链接查看。我最初尝试使用 SwiftUI 的 Canvas 构建组件，但由于性能不足，目前转而采用基于 UIKit 的实现方式。为了进一步优化性能，应考虑在未来使用 Metal。此外，为了减少对主线程的影响，可以考虑采用其他的输入方法，如利用游戏手柄进行输入。

创建 SwiftUI 项目

在完成所有准备工作后，我们现在可以开始以熟悉的方式开发“沙子”演示项目了。首先，在根目录下创建一个名为 DropSand 的 SwiftUI 项目，并将 MadBoardViewComponents 和 Sand 库集成进来。

与 main.swift 文件的处理方式类似，我们仅需按照标准的 SwiftUI 应用流程声明视图组件，并调用 Sand 类实例，即可使演示项目在 SwiftUI 环境中顺利运行。

编写与硬件相关的部分

完成 Sand 类型的跨平台调试后，我们可以开始将这段代码应用于实际的嵌入式项目。

在 VSCode 中，通过 MADMACHINE 面板选择 New Project 来创建名为 SandPlayground 的项目。从原始项目复制 main.swift 的代码，并进行以下必要的调整，使其适应嵌入式环境：

Swift Copied! import Sand extension ST7789 : ST7789Base {} extension AnalogIn : AnalogInBase {} // 增加用于获取时间的函数 var sand = Sand ( screen : screen, cursor : cursor, getSystemUptimeInMilliseconds : getSystemUptimeInMilliseconds )

这样，经过调整的 Sand 代码便可以无缝运行在苹果设备和嵌入式平台上，实现真正的代码复用。

梳理

有些人可能会认为我的方法把简单的事情复杂化了。然而，如果我们仔细梳理一下理想的开发流程，便能清晰看到这些调整带来的优势。开发 SwiftIO 应用通常遵循以下步骤：

创建 SwiftUI 项目 ：开始一个新项目，并引入由 Mad Machine 或社区 开发的模拟组件。

：开始一个新项目，并引入由 开发的模拟组件。 开发和测试核心包 ：在一个单独的包中编写基于硬件协议的核心代码，并对其进行单元测试。

：在一个单独的包中编写基于硬件协议的核心代码，并对其进行单元测试。 集成和交互测试 ：将核心代码集成到 SwiftUI 项目中，完成交互性测试。

：将核心代码集成到 SwiftUI 项目中，完成交互性测试。 在嵌入式环境中实施：将核心代码集成到嵌入式项目中，进行硬件调试，最终完成应用的开发。

通过这种方式，开发者可以在大部分时间里，在熟悉的环境中使用熟悉的工具进行开发，这大大提高了 SwiftIO 项目的开发效率。

展望

对许多 Swift 开发者而言，嵌入式开发是一片陌生的领域。然而，随着像 SwiftIO 这样的硬件和 SDK 的出现，我们现在有机会探索这个领域。即使不是出于职业需要，使用这些工具来实现个人的创意点子，为自己、家人和朋友创造乐趣，也是一件非常有意义的事情。

展望未来，如果 Mad Machine 能够进一步抽象化硬件并构建更多模拟组件，那么孩子和学生就能在 iPad 上完成大部分嵌入式开发工作。这不仅可以降低入门的技术门槛，还能极大激发他们学习和使用 Swift 的兴趣，开启更多的可能性。