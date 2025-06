用 Swift 开发嵌入式应用

近年来,Swift 逐渐展现出其跨平台开发的潜能。在本文中,我将分享我使用 Swift 语言在 SwiftIO 开发板上进行嵌入式开发的一些尝试和体会。

虽然大部分 Swift 开发者主要在苹果生态中使用这一语言,Swift 自诞生起便被设计为一种跨平台的现代系统级编程语言。这表明 Swift 的开发团队希望这种语言能在更广泛的平台和系统上运行,满足从底层到用户界面的多样化开发需求。

在 肘子的 Swift 周报第 26 期 中,我们介绍了 Swift 在 Linux、Windows 以及嵌入式平台上的发展,以及一些关键的框架和项目的开源情况和跨平台开发进展。这些动向显示,Swift 正在加速其在非苹果平台生态中的扩展,以实现其最初的全平台适用愿景。

我们的日常生活中充斥着对嵌入式设备的使用,涉及家电、门禁、监控以及 POS 机等众多设备。传统上,许多人认为嵌入式系统的硬件性能有限,仅适用于功能简单且对稳定性要求高的应用场景。

然而,随着技术的进步和需求的增长,低性能的嵌入式设备已经无法满足各种复杂场景的需求。以高速普及中的智能汽车为例,为了确保稳定性,方向盘后的仪表板不会直接通过车载系统控制并显示,而是依赖于一款具备足够的性能来支持复杂的显示效果的微控制器(MCU)。如此即便主车机系统发生故障,仪表板仍需保持功能。

随着嵌入式应用的复杂度成倍增加,如果不采用高级编程语言进行开发,将严重影响开发效率和应用的整体表现。

数年前,开发者们就开始尝试将 Swift 应用于嵌入式领域,并取得了初步进展。我在两年前关注到了 Mad Machine 这个团队。由于疫情影响,他们的初代产品在芯片供应上遇到了困难。今年三月,他们推出了新一代产品:SwiftIO Playground Kit。在收到了开发套件后,我立即进行了测试,并体验了使用 Swift 进行嵌入式开发的乐趣和挑战。

SwiftIO Playground Kit 包括 SwiftIO Micro 核心板和多种输入输出设备。随着嵌入式设备的复杂性增加,Mad Machine 选择了 Zephyr 实时操作系统和基于 Swift 构建的核心库来处理底层复杂性。这样,开发者无需担心硬件细节,同时也确保了代码对未来硬件变更的兼容性。SwiftIO Micro 配置为 600MHz 的 MCU、32MB RAM 和 16MB Flash,提供了强大的性能,这样的配置使得开发者不必担心 Swift 标准库编译后的大小(当前为 2MB)。

因为官方提供了详尽 文档,因此构建开发环境的操作十分顺利,具体步骤包括:

完成这些设置后,我们便可以在 VSCode 中看到 MADMACHINE 面板,并开始创建项目。

接着,我们引入必要的第三方库,并编写以下代码来控制蓝色 LED 灯每秒闪烁一次:

while

while true {

let

let led = DigitalOut ( Id. BLUE )

官方还提供了许多有趣的 Demo,如下面的沙子坠落模拟,详细的 算法说明 可以在官网找到。用户可以通过调整电位器改变沙子的喷射位置,点击按钮来释放新的沙粒。

尽管开发过程总体顺利,但在最初的兴奋过后,我开始注意到与我平时使用 Swift 进行的开发相比,当前方式还存在一些不足。首先是在 VSCode 中,尽管安装了插件,但在代码声明跳转和第三方库深入方面的表现仍有局限。另外由于开发板的数据传输速率限制,每次编译后都需要等待一段时间才能传输数据到开发板并调试(例如沙子项目需要大约 14 秒)。对于习惯于 Xcode + SwiftUI + 预览的开发流程的我来说,这种开发体验存在明显的差距。特别是在开发较为复杂且包含 UI 的应用时,编译和数据传输的耗时可能会显著影响开发效率。

那么,我们是否能在现有条件下,通过熟悉的工具和流程来改进这些问题呢?

“沙子”项目主要由两个 Swift 文件构成。 Sand.swift 包含了项目的核心逻辑,定义了一个 Sand 类型,负责根据电位器的输入调整喷射口的位置,并处理沙粒的坠落、碰撞和动画逻辑。而 main.swift 主要负责硬件的初始化和循环调用 sand.update() 方法以刷新显示内容。

深入分析 Sand 类型,我们可以识别出以下几个与硬件直接交互的部分:

若能将这些与硬件交互的逻辑抽象化,我们就可以使 Sand 类型(即应用的核心逻辑)独立于具体硬件,使其能够在其他平台上运行。

幸运的是,Mad Machine 使用纯 Swift 代码来控制这些硬件,我们可以通过将其实现抽象成协议的方式,满足我们的开发需求。

为了实现硬件抽象化,我创建了一个新的包 MadBoardBase ,其中定义了两个关键的接口协议。

get

var height: Int { get }

get

var width: Int { get }

这些协议允许我们在不直接依赖具体硬件实现的情况下,模拟和控制硬件行为,从而使 Sand 类型的应用逻辑可以跨平台运行。

为进一步抽象化,我创建了一个新的包: Sand ,专门用于封装与 Sand 类型相关的声明。通过整合 MadBoardBase 包,我们对 Sand.swift 文件进行了重要调整,以确保其与硬件的独立性。

where

public final class Sand < S , A > where S : ST7789Base , A : AnalogInBase {

通过这些调整, Sand 类型现在能够与任何实现了 ST7789Base 和 AnalogInBase 协议的硬件或模拟模块兼容,使其可以跨平台进行测试和调试。

虽然 Sand 类已经实现了与硬件的独立性,但为了在不同的环境下使用它,我们需要适当的视图组件。

为此,我们创建了一个名为 MadBoardViewComponents 的新包,其中定义了符合 ST7789Base 和 AnalogInBase 协议的视图组件,这些组件可以在 SwiftUI 加上预览的环境中对 Sand 代码进行调试。

首先,我们利用 SwiftUI 的 Slider 来模拟电位器的行为:

in

value

value

Slider ( value : $model. value , in : 0 ... 1 )

some

public var body: some View {

self

self . model = model

value

value

zero

value:

@ Published public var value: Float = . zero

接着,我们创建一个模拟 ST7789 液晶屏的组件:

Swift Copied!