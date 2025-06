private class BundleFinder {}

extension Foundation .Bundle {

/// Returns the resource bundle associated with the current Swift module.

static let module: Bundle = {

let bundleName = " BundleModuleDemo_BundleModuleDemo " // PackageName_TargetName

let overrides: [ URL ]

# if DEBUG

if let override = ProcessInfo.processInfo.environment [ " PACKAGE_RESOURCE_BUNDLE_URL " ] {

overrides = [ URL ( fileURLWithPath : override ) ]

} else {

overrides = []

}

# else

overrides = []

# endif

let candidates = overrides + [

// Bundle should be present here when the package is linked into an App.

Bundle. main . resourceURL ,

// Bundle should be present here when the package is linked into a framework.

Bundle ( for : BundleFinder. self ) . resourceURL ,

// For command-line tools.

Bundle. main . bundleURL ,

]

for candidate in candidates {

let bundlePath = candidate ? . appendingPathComponent ( bundleName + " .bundle " )

if let bundle = bundlePath. flatMap ( Bundle. init ( url: ) ) {

return bundle

}

}

fatalError ( " unable to find bundle named BundleModuleDemo_BundleModuleDemo " )

}()