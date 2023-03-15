MacBook Pro 使用体验

MacBook Pro 14’ 已经使用一周了，今天我们来聊聊这次换机的过程以及对新机器的感受。

选购

在本次换机器之前，我的主力开发机是一台 2019 年出的 iMac 27’（ i 9 3.6 GHz、RX 580 8 GB、64 GB 内存）。纯粹从性能的角度来说，直到今天也是够用的。促使我产生更换机器的念头主要有以下两点原因：

疫情管控已经结束，今年开始会多出去走走

风扇噪音

我是一个对噪声比较敏感的人，iMac 在 CPU 到达 70 度时，会加大风扇的转速，严重影响使用感受。而且由于一些系统或非系统方面的原因，在 macOS 下，很容易因为某个进程出现问题而达到上述阈值，我已不胜其扰。

从去年开始就一直盼望苹果能推出基于 M 系列的 iMac 27’ ，但目前看来机会越来越渺茫。借着本次 MacBook 更换到 M 2 芯片时，决定切换到已许久不用的笔记本生态。

选机过程很顺利，16 寸太大（ 尽管只有极少的移动需求，但仍感觉太大、太重 ），13 寸又是老款，因此 14 寸是比较合适的选择。我并没有过多的 GPU 性能需求，即使最低配置的 CPU 也应能胜任这几年的工作。但出于长久以来的火力恐惧症，64 GB 内存仍是必须的，因此只能选择 Max 版本的 CPU（ 被刀法精准地切中 ）。

3 月 2 日在苹果官网下的单，被告知将在 11 日左右到达，但在 6 日便收到了机器。不知道算是人品爆发还是当前的需求不旺。总之由于机器意外地提前送达，十分仓促地购买了一些与之有关的配件，有些产品的选择并不理想。

转移资料

之前的 iMac 从使用以来一直没有重装过系统，每次都是直接更新的。或多或少存在并开启了一些无用服务。另一方面考虑到本次更换是从 Intel 切换到 M 2 上，因此放弃了使用系统提供的转移功能，采用了手动搬家模式。

由于文档、代码都有备份，因此这方面转移没有任何难度。不过在其他方面还是有几点需要记录的（ 为今后提个醒 ）：

密钥文件 几年使用下来，机器中保存了不少用于连接各种服务、服务器的密钥文件。之前没做整理，本次转移资料时，一并对它们进行了统一管理。

网络工具 之前一直使用的是 ShadowSocks + Proxifier 的组合，本次切换成 Clash X Pro。相较之前的搭配，Clash X Pro 使用起来更加地方便，但配置起来则没有 Proxifier 那么直观。ClashX 和 Proxifier 没有办法共存，两者之间会冲突。

使用注册码的软件 相较从 App Store 购买的软件，那些只能在其网站上购买的软件在转移过程中则稍显麻烦一些。需要首先从旧机器上注销掉，然后才能在新机器上进行安装。我完全尊重这些开发者不提供 App Store 版本的选择，不过还是希望 App Store 能更加有活力一些，吸引更多的软件在其上进行销售。

已经购买但不再更新的软件 在安装软件的过程中，发现之前在 App Store 购买的一些软件已经不再提供下载了。好在将这些 App 从旧机器上直接拷贝过来后，App Store 仍会认证它们是已经购买过的软件，可以顺利使用。

体验

安静！除了暂时尚未体验到的移动需求外，安静就是本次更换行为的最大收获。另外本次也同时将用于时间机器的外置硬盘换成了 NVMe SSD，在提升性能的同时，完全消除了由硬盘所产生的噪音。

性能够用。因为我不做什么太能体现机器性能的操作，因此并没有感觉到性能方面明显的提升。考虑到这是在温度控制如此优秀的情况下展现的性能，表现令人满意。

刘海并没有想象中那么难适应。但对菜单图标确实会有一些影响。目前采用 iBar 进行管理。

尝试在不通电的情况下使用了一段时间，续航没有想象中那么惊艳（ 主要使用 Xcode ），但应该也是当前的优秀水平。根据 @jyrnan 的建议，安装了 AIDente Pro 对电池进行管理。说实话，这种产品的效果主要还是依赖每个人的使用习惯。对于一些几乎没有移动需求的使用者来说，或许效果会明显一点。

MacBook 在从休眠状态唤醒后，会有相当概率出现“磁盘没有正常推出”的通知（ 不会自动消除 ）。尽管出现了上述通知，但外置硬盘仍处于正常的使用状态中。就是提示很烦人。在尝试并购买了几款软件后，@广东 小 向我提供了他开发的开源软件 Bian-Kill 。虽然仍无法完全避免这些恼人的提醒，但是 Bian-Kill 可以帮助使用者在提醒出现后立即自动清除，算是对改善使用体验起到了不小的作用。

屏幕亮度十分令人满意，在强光下，也有很好的表现。我临时配置的显示器亮度明显不足（ 号称 HDR 400 ），有了考虑 Studio Display 的想法（ 冲动是魔鬼 ）。另外，在由睡眠状态唤醒后，外置显示器需要较长时间才能有显示，不知道 Studio Display 是否存在这个问题。

键盘手感不错，对于像我这种十分喜欢 Magic Keyboard 手感的人来说，可以实现无缝衔接。

M 系统彻底抛弃了老的蓝牙协议，我很喜欢使用的 A 1016 已经没有办法连接了，十分遗憾。

不知是适配的问题还是系统的问题，MacBook Pro 在竖屏上显示偶尔会出现异常。例如屏保状态只显示一半屏幕，Developer App 下，播放视频也会出现旋转并且错位。

总结

总体下来，这是一次愉快的更新过程。期待未来它在移动场景下的表现。今年是该多出去走走了。