当我决定同时做 iOS 和 Android：独立开发者的真实双平台之路

道哥是一位经验深厚的 iOS 开发者。在转向独立开发后的几年里，他打造的极简系列产品——包括 极简时钟、极简日记 等——凭借清爽的设计与稳定的体验，获得了大量用户的喜爱与长期使用。 与许多仅深耕苹果生态的独立开发者不同，道哥从很早就采用了“双平台并进”的策略；在 iOS 版本稳定后，他会同步推出 Android 版本。也正因为如此，我一直对他在跨平台过程中的一些选择特别好奇：包括双端功能如何对齐、遇到系统差异时的权衡、两边的运营表现、收入结构的变化，以及国内外市场带来的完全不同的挑战。 带着这些疑问，我邀请他分享自己的双平台实践经历、心态转变和一路上踩过的坑。相信这篇文章，能给仍主要聚焦在苹果生态的开发者带来一些新鲜、甚至意想不到的参考视角。 就在本文发表前，极简时钟在 Google Play 上的下载量已突破四百万（iOS 端早已达成这一成绩）

刚开始做极简时钟、极简日记这些 App 时，我的世界其实只有 iOS。那时我刚从全职工作转向独立开发，每天都希望能把 24 小时拉长一点，把所有精力倾注在 iOS 的体验打磨上。

也许是环境，也许是惯性，当时的我和很多 iOS 开发者一样，心里多少带着一点偏见：“Android 碎片化严重、交互多变、界面不统一，用户付费意愿又低，何必给自己增加麻烦？”

这种想法在当时看起来顺理成章，但随着用户数量扩大，反馈越来越多，我开始意识到一个事实：如果一个 App 想真正服务更多人，躲开 Android 并不是长久之计。

于是从 2020 年开始，我正式踏入了双平台的世界。回头看，这一步既改变了产品，也让我的开发观念发生了不小的转变。

双平台的第一课：找到靠谱的伙伴，比自己硬扛要划算得多

刚开始时，我也认真考虑过“要不自己学 Android？”。毕竟对于一个独立开发者来说，能自己掌握两个平台，听起来像是“战斗力翻倍”的事。

然而现实很快给了我一个清醒的答案：当你还要维护 iOS、加新功能、修 bug、和用户沟通，再去从零学习另一套体系，是一件注定两头都照顾不好的事。

Android 的知识体系不小，生态复杂，学习曲线比我想象得更高。想同时保持 iOS 的开发速度，又把 Android 写到“能上线”的程度——难度很高。

就在犹豫的过程中，我联系了过去的一位同事，也就是现在一直合作的安卓小哥。我们聊得很顺，兴趣方向也契合，于是合作就这样开始了。那时我心里其实挺庆幸的：终于有人能帮我把 Android 端托住，也让我能把更多时间用回到设计和体验打磨上。

不过，我们的合作方式简单到有些“反直觉”：

iOS 先跑，Android 跟进

所有功能都先在 iOS 上验证。

这个阶段我可以随意迭代，也能快速获得反馈。等我确定某个功能“值得长期留下”，才交给安卓小哥开发。这样能确保我们不会在 Android 上浪费时间做错误方向。

我录屏、截图、给资源，他就能完整复刻

我们没有写过几份正式需求文档，也没有开过冗长的评审会议。

我基本就是把动效录一下、设计图给一下，他就能迅速把功能做出来。很多时候，他给出的实现速度甚至快到让我有点难以置信。

沟通主要靠微信，几乎不设 Deadline

我们试过 Github Project，也试过更复杂的管理方式，但最后发现最有效的反而是最简单的方式：聊天、发消息、看 commit。

我不设严格截止日期，他有进度我就去测试。这种节奏看似随性，却让我们的合作稳定持续了好几年。

跨平台并不意味着“统一”，而是理解两套系统的边界

最初我对“双端一致”有一定的执念。尤其是极简时钟这种以视觉统一感为核心的产品，我甚至希望可以做到“像素级一致”。

然而实际做下来才发现：两个系统之间有些能力差得不是一点半点，靠坚持根本无法弥合。

iOS：每年都有新的 UI 能力和交互变化

尤其是 WWDC 之后，每年都有成套成套的新能力出现。我总是想办法跟进，保持产品的现代感。

Android：碎片化和厂商定制让很多事情天生困难

极简时钟的小组件就是典型案例。

设计上我非常希望保持一致，但现实是：

厂商对小组件支持不一致

显示逻辑差异大

系统兼容成本极高

最终，我们只能在 Android 上做一个“更基础版”的小组件。

极简日记则进一步放大了两端的差异。

这款 App 大量依赖手势操作：左右滑动、层级切换、拖拽等。iOS 与 Android 的手势体系并不兼容，强行一致会让用户觉得别扭——这在测试中非常明显。

所以我逐渐意识到：交互一致不是目标，体验一致才是。

于是我们决定：

功能逻辑保持一致

细节交互尊重平台原生

不盲目追求像素级统一

有趣的是，有些时候安卓小哥的实现比我原本设计的更“贴合本地直觉”，我也会直接采纳。

开发之外更“磨人”的部分：本地化、系统版本、和长尾成本

很多人以为跨平台最累的是写代码。但实际上，真正难的是那些不写在代码里的东西。

17 种语言的本地化

在使用 AI 之前，每次文案更新都像在拆一个定时炸弹。

极简时钟的文案量大，本地化工作耗费的时间远超我当初的预期。AI 出现后，这部分轻松了不少，但早年的压力至今记得很清楚。

最低系统版本的现实差异

极简时钟 iOS：一直坚持 iOS 14

Android：几乎从 6.0（甚至 5.0）开始支持

极简日记 iOS 每年提升要求，Android 基本保持不动

这种差异直接反映用户群体设备跨度之大，也给兼容带来了巨量成本。

数据不会说谎：Android 用户的价值远比我想象的大

真正让我改变对 Android 的态度的，不是技术，而是数据。

很多 iOS 开发者都有类似刻板印象：“Android 用户不付费。”。但当我把数据拉开看时，事实完全不是这样。

1. 极简时钟：日活反转

一开始 iOS 的日活是 Android 的 2 倍。但随着 iOS 端自然下滑，Android 用户凭借巨大的设备基数逐渐反超。现在 Android 的日活反倒是 iOS 的 2 倍。这让我第一次意识到 Android 的“长尾力量”。

2. 收入的惊喜

极简时钟的高峰期，Android（Google Play + Admob + 国内）的收入竟然可以接近 iOS。这是我完全没想到的。

3. 极简日记：国内安卓用户的热情完全超出预期

特别是被小红书大 V 推荐后，差异立刻显现：

安卓付费是 iOS 的 2–3 倍

下载量是 iOS 的 4–5 倍

也就是说：只要产品对味，国内安卓市场的付费能力不但不弱，甚至非常强。

三个生态三种定价策略：根据用户行为做选择

极简时钟在演进过程中，我逐渐意识到：不同生态需要不同策略，不能指望“一套方案吃天下”。

iOS：免费 → 再到赞赏 → 再到买断 → 最终到订阅 随着主题、动效不断增加，订阅逐渐成为最合理的方式。

Google Play：买断 + 订阅 + 广告 海外 Android 用户普遍付费意愿较弱。加入广告不是“妥协”，而是“现实”。

国内安卓：只做买断，而且价格不能太高 参考同类竞品后，我会很快意识到： 价格太高卖不动 涨价空间非常有限 市场竞争比想象得激烈得多



后台体验：五年下来，Google Play Console 让我彻底改观

2020 年我第一次打开 Google Play Console 的时候，说实话，并没有留下什么好印象。界面布局不够直观，功能入口有点散，整体看上去像落后 App Store Connect 一代。那时的我甚至以为：“果然，Android 连后台都这么乱。”

但五年过去，我必须承认我误会它了。甚至可以说，我成了 Google Play Console 的“路转粉”。原因其实很简单，并不是什么轰动性的升级，而是两个在长期使用中非常关键的体验：

速度与稳定：Console 像现代应用，Connect 像上世纪遗留系统

在国内访问 App Store Connect 的体验，我相信很多人都懂：加载慢、页面跳转慢、切个数据图也慢。我以前经常半开玩笑说一句“慢得离谱”，但实际上我并没有夸张。

而 Google Play Console 则是另一种极端。页面响应非常快，点开就是数据，完全符合一个现代 Web App 应有的速度。当我把常用的数据看板加进书签后，基本上可以做到“点一下就看到全部核心指标”。

另外一个非常关键的体验是登录状态。

App Store Connect 经常就会把你踢出去，让你重新输入密码、验证码、二次认证。你会忍不住怀疑：是我来上班，还是在被平台“监考”？

而 Console 则完全相反。五年来，我几乎没有重新登录过几次。它像一位信任你的老朋友，默默在后台等着你打开页面，而不会动不动把你“赶出去”。

对于每天都需要看数据的开发者而言，这种“无打扰的效率”，其实比任何功能升级都更重要。

政策沟通：Google 在“对话”，Apple 在“宣读”

Google Play 每个季度都会举办在线政策研讨会，形式不复杂，点开链接即可观看。但直播的体验却常常让我感慨：这是一个正在努力和开发者沟通的生态。

主讲人用的是正常、自然、接地气的语气。他们会举例、会解释政策背后的原因，也会实时回答问题，甚至还会送一些小礼物——我就真的收到过。

与之相比，Apple 的线上讲座体验显得非常“规整”。需要提前下载一个古老的软件才能观看，PPT 播放过程中常常有卡顿，而主讲人的讲解往往像是“把幻灯片念一遍”。他们当然非常专业，但语气有一种强烈的“标准化感”，让人感到距离感，比真实的对话更像“政策宣读”。

我并不是要说谁绝对好、谁绝对不好。但从独立开发者的角度，两种风格带来的体验确实不同：

Google Play 让你觉得“平台在和你站在一起”

App Store 则让你意识到“你必须严格遵守它的规则”

两者的生态文化差异，甚至远比技术差异更加明显。

支付体系：RevenueCat 的轻松与国内支付的艰难

在海外市场，RevenueCat 几乎是独立开发者的救星。它提供了：

双平台统一的支付逻辑

订单验证

订阅、留存等分析

在线 Paywall 生成

A/B 测试

整合多平台收入

它的一站式服务确实帮我解决了绝大部分需求。

而国内安卓支付，则是完全不同的“修罗场”。在国内，我最终选择了微信支付。但这伴随着漫长又繁琐的一系列工作：

必须自建服务端（Express.js + Parse）

必须处理支付回调、账号关系

必须应对大量投诉（尤其是账号 A 登录、B 支付的情况）

必须随时担心支付记录丢失

这里面的坑，只有真正踩过的人才懂。

国内安卓市场：上架门槛与生态差异

要在国内安卓市场上架 App，你必须：

拥有公司资质

开对公账户

办软著

做备案

适配各大市场的规则、文档、审核流程

这些步骤繁琐到远远超过 App Store 与 Google Play。我曾经有段时间说过：“安卓不值得”。但如果你想在国内市场获得真正的用户量与收入，这些步骤都是必修课。努力走通之后，反而会发现后面道路宽阔很多。

协作习惯与工作方式：双平台能稳定运行的幕后逻辑

我们现在的协作节奏非常稳定：

需求记录简单化

沟通全靠微信

不设硬性的 deadline

测试在他提交后进行

Android 端允许适度发挥，不追求像素级一致

在这个模式下，我们不需要复杂的管理工具，“信任”成了最高效的生产力。

双平台不是“复制”，而是体谅、理解与适应

这几年的经验让我明白了一件事：iOS 和 Android 不只是两个平台，而是两个完全不同的世界。

iOS 强在一致性与设计语言

Android 强在用户基数与长尾效果

iOS 用户更愿意为体验付费

Android 用户在国内市场反而展现更强购买力

iOS 依赖系统特性

Android 则需要大量兼容与适配

做双平台的过程并不轻松，但随着越来越多数据和反馈积累，我逐渐意识到：当你真正理解两个生态的差异，而不是带着偏见去看它们，产品会自然变得更全面。

关于作者：

道哥 每周都会在自己的公众号 独立开发日记 以及 个人网站 分享他的开发进展与生活片段。通过这些长期而稳定的记录，你既能看到一位独立开发者最真实的日常，也能看到他如何在用户之间建立联系、维持一个健康的核心用户社区。这些内容不仅为现有用户提供了粘性，也为新产品带来了一个高质量、成本极低的宣传渠道。