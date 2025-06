掌握 SwiftUI 的 Safe Area

Safe Area(安全区域)是指不与导航栏、标签栏、工具栏或其他视图控制器提供的视图重叠的内容空间。

在 UIKit 中,开发者需要利用 safeAreaInsets 或 safeAreaLayoutGuide ,才能确保将视图放置在界面中的可见部分。

SwiftUI 对上述过程进行了彻底的简化。除非开发者明确要求视图突破安全区域的限制,否则 SwfitUI 将尽力确保开发者创建的视图都被布局到安全区域当中。SwiftUI 同时提供了一些方法和工具让开发者对安全区域有所控制。

本文将探讨如何在 SwiftUI 中获取 SafeAreaInsets、将视图绘制到安全区域之外、修改视图的安全区域等内容。

如何获取 SafeAreaInsets

什么是 SafeAreaInsets

SafeAreaInsets 是用来确定视图安全区域的插入值。

对于根视图来说,safeAreaInsets 反映的是状态栏、导航栏、主页提示器以及 TabBar 等在各个边的占用数值。对于视图层次上的其他视图,safeAreaInesets 只反映视图中被覆盖的部分。如果一个视图可以完整地放置在父视图的安全区域中,该视图的 safeAreaInsets 为 0。当视图尚未在屏幕上可见时,该视图的 safeAreaInset 也为 0 。

在 SwiftUI 中,开发者通常只有在需要获取 StatusBar + NavBar 的高度或 HomeIndeicator + TabBar 的高度时才会使用到 safeAreaInsets 。

使用 GeometryReader 获取

GeometryProxy 提供了 safeAreaInsets 属性,开发者可以通过 GeometryReader 获取视图的 safeAreaInsets。

Swift Copied! struct SafeAreaInsetsKey : PreferenceKey { static var defaultValue = EdgeInsets () static func reduce ( value : inout EdgeInsets, nextValue : () -> EdgeInsets ) { value = nextValue () } } extension View { func getSafeAreaInsets ( _ safeInsets : Binding < EdgeInsets >) -> some View { background ( GeometryReader { proxy in Color. clear . preference ( key : SafeAreaInsetsKey. self , value : proxy. safeAreaInsets ) } . onPreferenceChange ( SafeAreaInsetsKey. self ) { value in safeInsets. wrappedValue = value } ) } }

使用方式:

Swift Copied! struct GetSafeArea : View { @ State var safeAreaInsets: EdgeInsets = . init () var body: some View { NavigationView { VStack { Color. blue } } . getSafeAreaInsets ( $safeAreaInsets ) } } // iphone 13 // EdgeInsets(top: 47.0, leading: 0.0, bottom: 34.0, trailing: 0.0)

从获得的 insets 可以得知 HomeIndeicator 的高度为 34。

也可以使用下面的代码,进一步了解 safeAreaInsets 在各个层级视图中的状况。

Swift Copied! extension View { func printSafeAreaInsets ( id : String ) -> some View { background ( GeometryReader { proxy in Color. clear . preference ( key : SafeAreaInsetsKey. self , value : proxy. safeAreaInsets ) } . onPreferenceChange ( SafeAreaInsetsKey. self ) { value in print ( " \( id ) insets: \( value ) " ) } ) } }

例如:

Swift Copied! struct GetSafeArea : View { var body: some View { NavigationView { VStack { Text ( " Hello world " ) . printSafeAreaInsets ( id : " Text " ) } } . printSafeAreaInsets ( id : " NavigationView " ) } } // iPhone 13 pro // NavigationView insets:EdgeInsets(top: 47.0, leading: 0.0, bottom: 34.0, trailing: 0.0) // Text insets:EdgeInsets(top: 0.0, leading: 0.0, bottom: 0.0, trailing: 0.0)

从 KeyWindow 中获取

如果只需要获取根视图的 safeAreaInsets ,我们也可以使用更加直接的方式。

下面代码取自 StackOverFlow 网友 Mirko 的答案

Swift Copied! extension UIApplication { var currentWindow: UIWindow ? { connectedScenes . compactMap { $0 as? UIWindowScene } . flatMap { $0 . windows } . first { $0 . isKeyWindow } } } private struct SafeAreaInsetsKey : EnvironmentKey { static var defaultValue: EdgeInsets { UIApplication. shared . currentWindow ? . safeAreaInsets . swiftUiInsets ?? EdgeInsets () } } extension EnvironmentValues { var safeAreaInsets: EdgeInsets { self [ SafeAreaInsetsKey. self ] } } private extension UIEdgeInsets { var swiftUiInsets: EdgeInsets { EdgeInsets ( top : top, leading : left, bottom : bottom, trailing : right ) } }

可以通过环境值获取到根视图的 safeAreaInsets :

Swift Copied! @ Environment ( \. safeAreaInsets ) private var safeAreaInsets

使用 ignoresSafeArea 忽略安全区域

在开发 iOS 应用时,经常会碰到需要让视图可以扩展到非安全区域的情况。例如,希望让背景颜色充满整个屏幕。

Swift Copied! struct FullScreenView : View { var body: some View { ZStack { Color. blue Text ( " Hello world " ) . foregroundColor ( . white ) } } }

由于 SwiftUI 在默认的情况下会将用户视图置于安全区之内,因此我们只能得到如下的结果:

为了让视图能够突破安全区域的限制,SwiftUI 提供了 ignoresSafeArea 修饰器。

Swift Copied! struct FullScreenView : View { var body: some View { ZStack { Color. blue Text ( " Hello world " ) . foregroundColor ( . white ) } . ignoresSafeArea () // 全方向忽略安全区域 } }

iOS 13 提供的 edgesIgnoringSafeArea 修饰器已经在 iOS 14.5 中弃用。

ignoresSafeArea 的定义如下:

Swift Copied! @ inlinable public func ignoresSafeArea ( _ regions : SafeAreaRegions = . all , edges : Edge. Set = . all ) -> some View

在默认情况下, .ignoresSafeArea() 代表着在全部方向,忽略全部的安全区域划分(SafeAreaRegions)。

通过指定 edges,我们可以让某个或某几个边突破安全区域的限制。

Swift Copied! // 只扩展到底部 . ignoresSafeArea ( edges : . bottom ) // 扩展到顶部和底部 . ignoresSafeArea ( edges : [. bottom , . trailing ] ) // 横向扩展 . ignoresSafeArea ( edges : . horizontal )

使用起来非常直观、方便,但为什么视图会在有键盘输入时出现不符合预期的行为?这是因为,我们并没有正确的设置 ignoresSafeArea 另一个重要的参数 regions 。

ignoresSafeArea 相较于 SwiftUI 1.0 提供的 edgesIgnoringSafeArea 最大的提升便是允许我们设置 SafeAreaRegions 。

SafeAreaRegions 定义了三种安全区域划分:

container 由设备和用户界面内的容器所定义的安全区域,包括诸如顶部和底部栏等元素。

keyboard 与显示在视图内容上的任何软键盘的当前范围相匹配的安全区域。

all(默认) 上述两种安全区域划分的合集

iOS 13 并没有提供键盘自动避让功能,开发者需要编写一些额外的代码来解决软键盘不恰当遮盖视图(如 TextField )的问题。

从 iOS 14 开始,SwiftUI 计算视图的安全区域时,将软键盘在屏幕上的覆盖区域(iPadOS 下,将软键盘缩小后键盘的覆盖区域将被忽略)也一并进行考虑。因此,无需使用任何额外的代码,视图便自动获得了键盘避让的能力。但有时,并非所有的视图都需要将软键盘的覆盖区域从安全区域中去除,因此需要正确地设置 SafeAreaRegions 。

Swift Copied! struct IgnoresSafeAreaTest : View { var body: some View { ZStack { // 渐变背景 Rectangle () . fill ( . linearGradient ( . init ( colors : [. red , . blue , . orange ] ) , startPoint : . topLeading , endPoint : . bottomTrailing )) VStack { // Logo Circle () . fill ( . regularMaterial ) . frame ( width : 100 , height : 100 ) . padding ( . vertical , 100 ) // 文本输入 TextField ( " name " , text : . constant ( "" )) . textFieldStyle ( . roundedBorder ) . padding () } } } }

上面的代码尽管实现了键盘的自动避让,但并不完全符合预期行为。首先,背景并没有充满全部屏幕,其次在软键盘弹出时,我们并不希望背景因为安全区域的变化而发生改变。尽管通过 ignoresSafeArea 可以解决上述问题,但在什么位置添加、如何设定还是有一点讲究的。

我们将 ignoresSafeArea 添加到 ZStack 之后:

Swift Copied! ZStack { ... } . ignoresSafeArea ()

此时,背景充满了屏幕,也不受软键盘弹出的影响了。但前景的内容失去了键盘自动避让的能力。

如果将代码修改成:

Swift Copied! ZStack { ... } . ignoresSafeArea ( . container )

此时,背景充满了屏幕,前景支持了键盘避让,但背景会在键盘出现时,发生了不该有的变化。

正确的处理方式是,只让背景忽略安全区域:

Swift Copied! struct IgnoresSafeAreaTest : View { var body: some View { ZStack { Rectangle () . fill ( . linearGradient ( . init ( colors : [. red , . blue , . orange ] ) , startPoint : . topLeading , endPoint : . bottomTrailing )) . ignoresSafeArea ( . all ) // 只让背景忽略安全区域 VStack { Circle () . fill ( . regularMaterial ) . frame ( width : 100 , height : 100 ) . padding ( . vertical , 100 ) TextField ( " name " , text : . constant ( "" )) . textFieldStyle ( . roundedBorder ) . padding () } } } }

除了需要对正确的视图设定正确的 ignoresSafeArea 参数外,有时为了获得满意的结果,适当地调整视图的组织形式也是不错的选择。

使用 safeAreaInset 扩展安全区域

在 SwiftUI 中,所有基于 UIScrollView 的组件(ScrollView、List、Form),在默认情况下都会充满整个屏幕,但仍可确保我们可以在安全区域内看到所有的内容。

Swift Copied! List ( 0 ..< 100 ){ id in Text ( " id \( id ) " ) }

当被嵌入到 TabView 时,TabView 会调整其内部的安全区域。

遗憾的是,在 iOS 15 之前,SwiftUI 并没有提供调整视图安全区的手段,如果我们想通过 SwiftUI 的手段创建一个自定义 Tabbar 时,列表中最后的内容将被 Tabbar 遮挡。

safeAreaInset 修饰符的出现解决了上述的问题。通过 safeAreaInset,我们可以缩小视图的安全区域,以确保所有内容都可以按预期显示。

例如:

Swift Copied! struct AddSafeAreaDemo : View { var body: some View { ZStack { Color. yellow . border ( . red , width : 10 ) } . safeAreaInset ( edge : . bottom , alignment : . center , spacing : 0 ) { Rectangle () . fill ( . blue ) . frame ( height : 100 ) } . ignoresSafeArea () } }

我们使用了 safeAreaInset,将 ZStack 内部的安全区从底边缩小了 100,并在此处显示了一个蓝色的矩形。

利用 safeAreaInset,可以让 List 在自定义的 TabBar 中表现同系统 TabBar 一致的行为。

Swift Copied! struct AddSafeAreaDemo : View { var body: some View { NavigationView { List ( 0 ..< 100 ) { i in Text ( " id: \( i ) " ) } . safeAreaInset ( edge : . bottom , spacing : 0 ) { Text ( " 底部状态条 " ) . font ( . title3 ) . foregroundColor ( . indigo ) . frame ( minWidth : 0 , maxWidth : . infinity , minHeight : 0 , maxHeight : 40 ) . padding () . background ( . green . opacity ( 0.6 )) } } } }

在 iPhone 13 下的表现

我们只调整了安全区域, SwiftUI 会自动在不同的设备上进行适配(在 iPhone 13 上,状态条的高度为 40 + HomeIndeicator 区域高度)。

自动适配只对 background 有效。

相同的代码,在 iPhone 8 下的表现

iOS 15.2 之前的版本,safeAreaInset 对 List 和 Form 的支持有问题(ScrollView 表现正常),无法将列表最后的内容全部显示完整。该 Bug 已在 iOS 15.2 中得到了修复。本文中的代码,在 Xcode 13.2 beta (13 C 5066 c) 之后的版本都可以获得符合预期的表现。

safeAreaInset 可以叠加,这样我们可以在多个边对安全区域进行调整,例如:

Swift Copied! ZStack { Color. yellow . border ( . red , width : 10 ) } . safeAreaInset ( edge : . bottom , alignment : . center , spacing : 0 ) { Rectangle () . fill ( . blue ) . frame ( height : 100 ) } . safeAreaInset ( edge : . trailing , alignment : . center , spacing : 0 ) { Rectangle () . fill ( . blue ) . frame ( width : 50 ) }

我们也可以通过 aligmnet 为安全区域插入内容设置对齐方式,用 spacing 在想要显示的内容和安全区域添加内容之间添加额外的空间。

尽管使用 safeAreaInset 为列表在底部添加状态栏或自定义 TabBar 非常方便,但如果你的列表中使用了 TextField,情况将变得很麻烦。

比如,下面是一个很极端的例子:

Swift Copied! struct AddSafeAreaDemo : View { var body: some View { ScrollView { ForEach ( 0 ..< 100 ) { i in TextField ( " input text for id: \( i ) " , text : . constant ( "" )) } } . safeAreaInset ( edge : . bottom , spacing : 0 ) { Text ( " 底部状态条 " ) . font ( . title3 ) . foregroundColor ( . indigo ) . frame ( minWidth : 0 , maxWidth : . infinity , minHeight : 0 , maxHeight : 40 ) . padding () . background ( . green . opacity ( 0.6 )) . ignoresSafeArea ( . all ) } } }

我们是无法通过使用 ignoresSafeArea,让 TextField 在保持对键盘自动避让的情况下,固定底部的状态条。此时,底部状态条的表现肯定不符合设计的初衷。

如果想让底部状态条固定,同时又保持 TextField 的自动避让能力,需要通过监控键盘的状态,做一点额外的操作。

Swift Copied! final class KeyboardMonitor : ObservableObject { @ Published var willShow: Bool = false private var cancellables = Set < AnyCancellable > () init () { NotificationCenter. default . publisher ( for : UIResponder. keyboardWillShowNotification , object : nil ) . sink { _ in self . willShow = true } . store ( in : & cancellables ) NotificationCenter. default . publisher ( for : UIResponder. keyboardWillHideNotification , object : nil ) . sink { _ in self . willShow = false } . store ( in : & cancellables ) } } struct AddSafeAreaDemo : View { @ StateObject var monitor = KeyboardMonitor () var body: some View { ScrollView { ForEach ( 0 ..< 100 ) { i in TextField ( " input text for id: \( i ) " , text : . constant ( "" )) } } . safeAreaInset ( edge : . bottom , spacing : 0 ) { if ! monitor.willShow { // 在键盘即将弹出时隐藏 Text ( " 底部状态条 " ) . font ( . title3 ) . foregroundColor ( . indigo ) . frame ( minWidth : 0 , maxWidth : . infinity , minHeight : 0 , maxHeight : 40 ) . padding () . background ( . green . opacity ( 0.6 )) . ignoresSafeArea ( . all ) } } } }

如果上述的代码被放置在 NavigationView 中,还需要对底部状态条动画做更加精细地处理。

实战:用 safeAreaInset 实现类似微信的对话页面

使用 safeAreaInset,我们只需很少的代码便可以实现一个类似微信的对话页面。

Swift Copied! struct ChatBarDemo : View { @ State var messages: [ Message ] = ( 0 ... 60 ) . map { Message ( text : " message: \( $0 ) " ) } @ State var text = "" @ FocusState var focused: Bool @ State var bottomTrigger = false var body: some View { NavigationView { ScrollViewReader { proxy in List { ForEach ( messages ) { message in Text ( message. text ) . id ( message. id ) } } . listStyle ( . inset ) . safeAreaInset ( edge : . bottom ) { ZStack ( alignment : . top ) { Color. clear Rectangle () . fill ( . secondary ) . opacity ( 0.3 ) . frame ( height : 0.6 ) // 上部线条 HStack ( alignment : . firstTextBaseline ) { // 输入框 TextField ( " 输入 " , text : $text ) . focused ( $focused ) . textFieldStyle ( . roundedBorder ) . padding ( . horizontal , 10 ) . padding ( . top , 10 ) . onSubmit { addMessage () scrollToBottom () } . onChange ( of : focused ) { value in if value { scrollToBottom () } } // 回复按钮 Button ( " 回复 " ) { addMessage () scrollToBottom () focused = false } . buttonStyle ( . bordered ) . controlSize ( . small ) . tint ( . green ) } . padding ( . horizontal , 30 ) } . frame ( minWidth : 0 , maxWidth : . infinity , minHeight : 0 , maxHeight : 53 ) . background ( . regularMaterial ) } . onChange ( of : bottomTrigger ) { _ in withAnimation ( . spring ()) { if let last = messages. last { proxy. scrollTo ( last. id , anchor : . bottom ) } } } . onAppear { if let last = messages. last { proxy. scrollTo ( last. id , anchor : . bottom ) } } } . navigationBarTitle ( " SafeArea Chat Demo " ) } } func scrollToBottom () { DispatchQueue. main . asyncAfter ( deadline : . now () + 0.25 ) { bottomTrigger. toggle () } } func addMessage () { if ! text. isEmpty { withAnimation { messages. append ( Message ( text : text )) } text = "" } } } struct Message : Identifiable , Hashable { let id = UUID () let text: String }

总结

在 SwiftUI 中,有不少的功能都属于看一眼就会,但用起来就废的情况。即使表面上平平无奇的功能,仔细深挖仍可获得不少收获。