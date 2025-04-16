我所希望的 Xcode

随着 AI 能力的快速提高，低代码甚至无代码的时代似乎即将到来。然而，过去一年间，针对专业开发者的各类编程工具并未减少，反而层出不穷。无论是 AI 辅助编程的突破，还是协作、跨平台能力的持续提升，都在证明着专业开发者仍是不可或缺的重要群体。谷歌近期推出的 Android Studio Cloud 和 Firebase Studio，更进一步展示了对专业工具的重视和投入。

反观苹果生态，作为最重要的开发工具，Xcode 近年来却未能带来真正令人振奋的改变。距离 WWDC 2025 越来越近，上届活动中广受期待的 Swift Assist 至今仍未现身。那么，Xcode 是否还能继续被开发者所期待？它又需要怎样的变化才能在激烈的竞争中保持重要性？在这篇文章中，我将分享自己对未来 Xcode 的几点期望。

SPM：项目组织的理想载体

Swift Package Manager（SPM）已经出现数年，却一直无法作为苹果生态应用的主力构建工具。相比 Xcode 专有的项目文件，SPM 以纯代码形式的 Package.swift 文件进行组织，显然具备更高的可读性和可控性，更便于合并，也更容易与其他编程工具协作。

虽然苹果曾在 Swift Playgrounds 中允许 SPM 构建 iOS 应用，但这一特性至今未推广到 Xcode 中，实在令人遗憾。此外，Xcode 对 SPM 的支持甚至出现了倒退，比如 Xcode 16 中废弃了此前通过拖拽本地库直接引用的便捷方式，转而要求开发者手动配置本地路径（如 ../../PACKAGE_NAME/ ）。这一变化使得开发体验大幅下降，例如无法自动同步文件修改、无法执行本地库测试，也无法在两个 Xcode 窗口中同时打开库和项目。结果，Xcode 反而成了最不友好的 SPM 开发环境，迫使许多开发者转而使用其他编辑器。

若苹果能够真正重视并全面支持SPM，它将成为苹果生态中项目组织、代码共享和协作开发的理想载体。

更强大的目录组织能力

Xcode 16 中引入的 buildable folders 功能虽看似微小，却巧妙解决了开发者长期面临的一大痛点：虚拟逻辑 Group 与实际文件系统结构不匹配的问题。作为开发者，我一直偏爱使用 SPM 进行项目组织，正是因为它以真实目录结构作为代码组织基础，逻辑清晰且与 Git 版本控制完美契合。

我期待 Xcode 能在此基础上更进一步，借鉴 VSCode 的成熟实践，引入类似 .vscode 的分层级、人类可读的配置文件系统。例如，在我当前的项目中，我通过根目录的 .code-workspace 文件统一设置项目级别的 Swift 编译参数、代码格式化与 lint 规则，同时在各个子目录（Package）中通过 .vscode/settings.json 实现更精细的定制化调整（如特定代码片段、个别需要调整的格式规则等）。这种层级化配置不仅赋予开发者精准的控制力，更大幅提升了团队协作时的版本管理效率。

这种基于真实目录结构、采用开放透明配置文件的组织方式，本质上提供了一种更高级、更直观的”所见即所得”开发体验——你在编辑器中看到的结构，就是文件系统的真实反映，你的配置变更，也直接体现在可读的文本文件中，而非隐藏在某个二进制格式里。

更开放的插件生态

VSCode 能迅速崛起的关键之一，正是其开放、丰富的插件生态。尽管它严格意义上并非完整的 IDE，但通过灵活的插件体系却能满足开发者各类个性化需求。

而近年来，Xcode 对插件开发的限制反而越来越多，比如目前没有任何 format 插件能够自动获取项目中的 .swiftformat 文件来实现精准格式化，原因正是苹果对插件权限的严格限制。

开发者与普通消费者不同，具备更成熟的安全意识和问题处理能力，苹果不应该以普通用户的标准限制专业开发者工具的插件生态。只有保持插件生态的开放性与活跃性，Xcode 才能真正获得长期、持续的发展。

给 Xcode 瘦身

经历二十多年演变，Xcode 已经发展成为一个庞大的功能集合体，集成了从代码编辑、调试、发布到 2D 和 3D 引擎、数据模型、Xib 视图设计等众多模块。这种庞大而复杂的集合不仅影响了软件性能与加载速度，也给用户带来了不必要的负担。

我希望 Xcode 能更大胆地进行功能拆分，将那些使用频率较低的功能，分离为独立的应用程序，以优化核心功能的体验，让开发者能够专注于最常使用的代码编辑和调试功能。

AI 潜力的深度挖掘

目前 Xcode 提供的 Predicative Code Completion 在 AI 能力方面明显落后于行业主流水准。即使未来 Swift Assist 达到了业界平均水平，Xcode 仍有巨大空间在其他方面深挖 AI 的潜力。

例如，在预览与模拟器环境下，AI 可以协助开发者优化界面设计以提升人机交互效果及辅助功能表现；在崩溃信息分析方面，AI 也能帮助开发者更快、更准确地定位问题并提供修复建议。

当然，如能苹果能给予第三方 AI 插件更大的权限，也将会大大加速 Xcode 在 AI 应用方面的进步。

更实用的云服务

Xcode Cloud 虽然实现了云端编译与部署，但我更希望看到苹果提供跨平台、多版本的云端测试服务。尤其在 SwiftUI 和 SwiftData 等框架版本差异明显的情况下，这种服务将极大方便开发者进行问题排查和复现。例如，苹果可以提供一个远程设备实验室，让开发者直接在云端测试不同型号设备、不同系统版本之间的兼容性，快速获得精准的反馈，大幅提高问题修复效率。

让 Xcode 成为开发者乐于选择的工具

即便目前有其他替代工具可选，但我个人还是喜欢使用 Xcode 编程。然而，最近由于功能和体验上的不足，Xcode 在我日常开发中的使用频率明显降低。我真诚希望未来 Xcode 能实现一次真正意义上的飞跃，重回开发者心中“首选工具”的位置，而不是仅仅因为生态绑定而“不得不用”。

虽然我并不奢望 WWDC 2025 能一次性实现所有期望，但我仍然相信，苹果有足够的能力在不远的将来真正回应开发者的诉求，并为 Xcode 带来值得期待的突破性变化。