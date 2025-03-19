使用 Proxyman 拦截和模拟 iPhone 应用的网络请求

在互联网时代，开发者日益频繁地与网络数据打交道。正如我们依赖 IDE 的调试功能来优化代码一样，网络调试工具已成为我们快速、高效地学习、研究和分析网络数据不可或缺的助手。本文将介绍如何利用 Proxyman 来捕获 iPhone 应用的网络请求信息，并通过提供 Mock 数据来模拟服务器响应，帮助开发者在不依赖真实服务器的情况下进行应用测试与开发。
背景与需求
最近，我在使用一款从 App Store 购买的 iPhone 应用时，偶然发现了一个有趣的现象：当应用接收到特定组合的外部数据时，会触发一种独特的 UI 响应效果。遗憾的是，我当时没能及时截图记录，而在之后的使用中也未能再次遇到这种数据组合。为了重现这一特殊效果，我决定尝试一种更为主动的方法——拦截并修改应用的网络数据（即提供 Mock 数据）。
市面上有不少网络调试代理工具可以实现这一目标，但作为一名活跃在苹果生态中的开发者，我首选了在 macOS 平台上运行更为流畅、与苹果系统集成度更高的 Proxyman。
出于隐私保护考虑，本文中所有与网络数据相关的截图和规则设置均为示意图，与实际情况无关。
安装配置 Proxyman 与证书
Proxyman 简介
Proxyman 是一款现代化的网络调试代理工具（Network Debugging Proxy），专为捕获、分析和修改 HTTP(S) 请求/响应而设计。它支持 macOS、iOS、Windows、Linux、Android 等多种平台，适用于 Web 开发、移动应用调试、API 测试等多种场景。
基础配置
在 macOS 上完成 Proxyman 安装后，它会被自动设置为系统的默认网络代理。如果你平时使用其他代理软件，请在启用 Proxyman 前将它们关闭。为了避免忘记还原设置，建议在 Proxyman 的偏好设置中启用“应用退出时自动关闭代理”选项。
为什么要安装证书
大多数网络调试工具（包括 Proxyman）都通过中间人攻击技术（MITM, Man-In-The-Middle Attack）来实现对加密网络数据的拦截和分析。为了建立这种“可信”的中间人身份，我们需要在 Mac 和 iPhone 两端都安装 Proxyman 提供的证书授权（CA）证书。
值得一提的是，Proxyman 也提供了 iPhone 版应用，可以不依赖 macOS 直接在设备上进行网络调试。但考虑到在 Mac 上分析数据更加方便，本文采用 iPhone + Mac 版 Proxyman 的组合方式。
证书安装步骤
在 Proxyman 界面中，点击菜单栏的“Certificate -> Install Certificate on iOS”选项。
如果你尚未在 macOS 本地安装证书，Proxyman 会首先引导你完成 Mac 端证书安装。
Proxyman 的安装指导非常清晰直观，按照其步骤操作，可以轻松完成双端证书的安装。完整流程概括如下：
- 在 macOS 本地安装 Proxyman 根证书
- 在 iPhone 的网络设置中，根据 Proxyman 提供的 IP 地址和端口号配置代理
- 通过 iPhone 浏览器访问
https://cert.proxyman.io下载并安装 iOS 证书
- 在 iPhone 系统设置中激活该证书（路径：设置 -> 通用 -> 关于本机 -> 证书信任设置）
注意事项
证书安装过程中需特别注意以下几点：
- iOS 设备版本需为 iOS 18 或更高版本（ 16、17 版本有 Bug ）
- iPhone 与 Mac 必须连接到同一无线网络
- 需关闭 iPhone 上的其他网络代理（如 VPN 应用）
- 确保 Proxyman 已启动，且 Mac 上其他代理设置已关闭
- iPhone 证书必须通过 Proxyman 提供的代理服务访问下载地址
- 如遇证书无法自动下载的情况，可尝试使用浏览器的隐私浏览模式重新访问
完成 iPhone 端代理设置后（即使尚未安装 iPhone 端证书），即可在 Proxyman 的侧边栏中看到来自该 iPhone 的网络请求记录。这表明基础连接已经建立成功。
捕获网络请求
请求识别的挑战
使用 Proxyman 捕获 iPhone 应用的网络请求与监控 Mac 本地请求有一个显著区别：Proxyman 不会按应用程序（Apps）对来自 iPhone 的网络请求进行分类，而是仅提供按域名（Domains）组织的列表。这使得识别特定应用的网络流量变得相对复杂。
与分析模拟器中的应用相比，真实 iPhone 设备上通常会产生更多的背景网络请求。因此，你可能需要多次在 iPhone 上”冷启动”目标应用（完全关闭后重新打开），才能准确识别出该应用对应的网络连接。
解析加密流量
当成功定位到目标连接后，如果该连接使用了 SSL/TLS 加密（大多数现代应用都会采用），则需要在 Proxyman 的 Response 面板中开启对该特定链接的 HTTPS 解析代理功能。
- Pro 版本用户可以为任意数量的 SSL 链接开启解析功能
- Trial 版本用户最多同时只能支持两个 SSL 链接的解析（不过链接地址可以随时更改）
查看解密后的数据
启用 HTTPS 代理后，需要再次冷启动 iPhone 上的目标应用。当应用重新建立网络连接后，你会在 Proxyman 界面中注意到几个变化：
- 对应的网络连接条目旁会显示一个”解锁”图标，表示加密已被成功解除
- 你将能够查看完整的、解密后的网络数据内容，包括请求和响应的详细信息
- 数据内容会显示应用与服务器之间完整的通信内容，便于进一步分析
这一步骤是实现后续数据模拟（Mock）的必要前提，只有正确解析了加密流量，才能进行有效的数据分析和修改。
数据模拟（Mock Data）
什么是 Mock 数据？
Mock 数据是一种网络调试技术，通过精确匹配 iPhone 应用发出的特定网络请求，用本地自定义数据替代服务器的实际响应。这种技术允许开发者在不修改应用源代码的情况下，测试应用对各种数据场景的响应行为。
创建 Mock 响应
Proxyman 提供了直观的界面来设置和管理 Mock 数据。操作步骤如下：
- 在 Proxyman 界面中找到目标网络请求
- 右键点击该请求，从上下文菜单中选择”Tools -> Map Local”选项
- 此时会打开”Map Local Editor”配置面板
Map Local 适用于静态 Mock，即拦截请求并直接返回本地文件。
在配置面板中，你可以：
- 设置需要映射的 URL 模式（支持正则表达式进行灵活匹配）
- 指定适用的 HTTP 方法（GET、POST、PUT 等）
- 自定义返回的数据内容和格式
编辑响应数据
对于 JSON 格式的响应数据，Proxyman 提供了特别便捷的编辑体验：
- 编辑器会自动加载上次服务器返回的 JSON 数据作为模板
- 你可以直接修改字段值、添加或删除属性
- 编辑器支持语法高亮和格式化，减少错误
- 所有修改后的数据会被保存在本地，便于重复使用
应用与高级功能
完成 Map Local 设置后，当 iPhone 应用发送符合规则的网络请求时，Proxyman 会自动拦截该请求并返回你定制的本地数据，而不是将请求转发到实际服务器。
除了基本的 JSON 数据模拟外，Proxyman 还支持更复杂的数据格式：
- Protocol Buffers (Protobuf) 映射：配置相应的 Schema 后，Proxyman 可以自动对 Protobuf 数据进行编解码，使开发者能够像处理 JSON 一样轻松地编辑二进制格式的数据
- 二进制数据：支持替换图片等二进制响应
- 自定义状态码和头信息：可以模拟各种网络状况和服务器配置
这些强大的数据模拟能力使 Proxyman 成为测试应用在各种边缘情况下行为的理想工具。
总结与体会
除了本文示例的探索第三方应用网络数据外，Proxyman 等网络代理工具在日常开发工作中具有更为广泛的应用价值。它能无缝支持各类物理设备、所有苹果设备模拟器，甚至兼容 Xcode 的实时预览环境。Map Local 功能只是其众多强大特性中的一项，Proxyman 还提供了：
- 网络断点调试：类似代码断点，适用于动态修改数据，可以临时更改 Header、Body、Status Code
- 自定义脚本处理：通过脚本批量修改请求或响应
- 代码自动生成：将网络请求自动转换为多种语言的代码实现
- 编辑并重发机制：修改请求参数后重新发送，快速测试不同场景
在我的开发实践中，特别喜欢“重发”功能与“代码生成”功能的组合应用。通过反复重发不同的请求，我能够准确理解各个 API 端点的作用；然后利用代码生成功能，将验证过的请求直接转化为可执行代码。借助这一工作流，我已成功将一些原本只能在 iPhone 专有应用上实现的功能移植到了 Mac 平台，极大提升了工作效率。
尽管 Proxyman 功能强大，实际调试过程中开发者仍可能遇到各种挑战。例如，我在上述 Mock 场景中就遇到了一个棘手问题：目标应用使用的并非常见的 JSON 格式，而是采用了更高效但调试难度更大的 FlatBuffer 二进制格式。
幸运的是，通过使用 FlatBuffer 官方的
flatc 编译工具分析数据结构，我最终找到了需要修改的数据位置。尽管过程略显复杂，但成功让 iPhone 应用呈现出了我期望的特殊 UI 效果，验证了网络代理调试方法的有效性。
网络代理工具已成为现代移动应用开发不可或缺的助手。Proxyman 凭借其友好的用户界面和强大的功能集，特别适合苹果平台的开发者使用。无论是分析第三方应用行为、调试自己的网络请求，还是创建测试数据模拟各种场景，它都能提供可靠且高效的解决方案。通过这些工具，不仅能提高我们自己的开发效率，还能帮助我们从其他应用中汲取更多优秀的实践。
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