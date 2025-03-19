使用 Proxyman 拦截和模拟 iPhone 应用的网络请求

在互联网时代，开发者日益频繁地与网络数据打交道。正如我们依赖 IDE 的调试功能来优化代码一样，网络调试工具已成为我们快速、高效地学习、研究和分析网络数据不可或缺的助手。本文将介绍如何利用 Proxyman 来捕获 iPhone 应用的网络请求信息，并通过提供 Mock 数据来模拟服务器响应，帮助开发者在不依赖真实服务器的情况下进行应用测试与开发。

背景与需求

最近，我在使用一款从 App Store 购买的 iPhone 应用时，偶然发现了一个有趣的现象：当应用接收到特定组合的外部数据时，会触发一种独特的 UI 响应效果。遗憾的是，我当时没能及时截图记录，而在之后的使用中也未能再次遇到这种数据组合。为了重现这一特殊效果，我决定尝试一种更为主动的方法——拦截并修改应用的网络数据（即提供 Mock 数据）。

市面上有不少网络调试代理工具可以实现这一目标，但作为一名活跃在苹果生态中的开发者，我首选了在 macOS 平台上运行更为流畅、与苹果系统集成度更高的 Proxyman。

出于隐私保护考虑，本文中所有与网络数据相关的截图和规则设置均为示意图，与实际情况无关。

安装配置 Proxyman 与证书

Proxyman 简介

Proxyman 是一款现代化的网络调试代理工具（Network Debugging Proxy），专为捕获、分析和修改 HTTP(S) 请求/响应而设计。它支持 macOS、iOS、Windows、Linux、Android 等多种平台，适用于 Web 开发、移动应用调试、API 测试等多种场景。

基础配置

在 macOS 上完成 Proxyman 安装后，它会被自动设置为系统的默认网络代理。如果你平时使用其他代理软件，请在启用 Proxyman 前将它们关闭。为了避免忘记还原设置，建议在 Proxyman 的偏好设置中启用“应用退出时自动关闭代理”选项。

为什么要安装证书

大多数网络调试工具（包括 Proxyman）都通过中间人攻击技术（MITM, Man-In-The-Middle Attack）来实现对加密网络数据的拦截和分析。为了建立这种“可信”的中间人身份，我们需要在 Mac 和 iPhone 两端都安装 Proxyman 提供的证书授权（CA）证书。

值得一提的是，Proxyman 也提供了 iPhone 版应用，可以不依赖 macOS 直接在设备上进行网络调试。但考虑到在 Mac 上分析数据更加方便，本文采用 iPhone + Mac 版 Proxyman 的组合方式。

证书安装步骤

在 Proxyman 界面中，点击菜单栏的“Certificate -> Install Certificate on iOS”选项。

如果你尚未在 macOS 本地安装证书，Proxyman 会首先引导你完成 Mac 端证书安装。

Proxyman 的安装指导非常清晰直观，按照其步骤操作，可以轻松完成双端证书的安装。完整流程概括如下：

在 macOS 本地安装 Proxyman 根证书 在 iPhone 的网络设置中，根据 Proxyman 提供的 IP 地址和端口号配置代理 通过 iPhone 浏览器访问 https://cert.proxyman.io 下载并安装 iOS 证书 在 iPhone 系统设置中激活该证书（路径：设置 -> 通用 -> 关于本机 -> 证书信任设置）

注意事项

证书安装过程中需特别注意以下几点：

iOS 设备版本需为 iOS 18 或更高版本（ 16、17 版本有 Bug ）

iPhone 与 Mac 必须连接到同一无线网络

需关闭 iPhone 上的其他网络代理（如 VPN 应用）

确保 Proxyman 已启动，且 Mac 上其他代理设置已关闭

iPhone 证书必须通过 Proxyman 提供的代理服务访问下载地址

如遇证书无法自动下载的情况，可尝试使用浏览器的隐私浏览模式重新访问

完成 iPhone 端代理设置后（即使尚未安装 iPhone 端证书），即可在 Proxyman 的侧边栏中看到来自该 iPhone 的网络请求记录。这表明基础连接已经建立成功。

捕获网络请求

请求识别的挑战

使用 Proxyman 捕获 iPhone 应用的网络请求与监控 Mac 本地请求有一个显著区别：Proxyman 不会按应用程序（Apps）对来自 iPhone 的网络请求进行分类，而是仅提供按域名（Domains）组织的列表。这使得识别特定应用的网络流量变得相对复杂。

与分析模拟器中的应用相比，真实 iPhone 设备上通常会产生更多的背景网络请求。因此，你可能需要多次在 iPhone 上”冷启动”目标应用（完全关闭后重新打开），才能准确识别出该应用对应的网络连接。

解析加密流量

当成功定位到目标连接后，如果该连接使用了 SSL/TLS 加密（大多数现代应用都会采用），则需要在 Proxyman 的 Response 面板中开启对该特定链接的 HTTPS 解析代理功能。

Pro 版本 用户可以为任意数量的 SSL 链接开启解析功能

用户可以为任意数量的 SSL 链接开启解析功能 Trial 版本用户最多同时只能支持两个 SSL 链接的解析（不过链接地址可以随时更改）

查看解密后的数据

启用 HTTPS 代理后，需要再次冷启动 iPhone 上的目标应用。当应用重新建立网络连接后，你会在 Proxyman 界面中注意到几个变化：

对应的网络连接条目旁会显示一个”解锁”图标，表示加密已被成功解除 你将能够查看完整的、解密后的网络数据内容，包括请求和响应的详细信息 数据内容会显示应用与服务器之间完整的通信内容，便于进一步分析

这一步骤是实现后续数据模拟（Mock）的必要前提，只有正确解析了加密流量，才能进行有效的数据分析和修改。

数据模拟（Mock Data）

什么是 Mock 数据？

Mock 数据是一种网络调试技术，通过精确匹配 iPhone 应用发出的特定网络请求，用本地自定义数据替代服务器的实际响应。这种技术允许开发者在不修改应用源代码的情况下，测试应用对各种数据场景的响应行为。

创建 Mock 响应

Proxyman 提供了直观的界面来设置和管理 Mock 数据。操作步骤如下：

在 Proxyman 界面中找到目标网络请求 右键点击该请求，从上下文菜单中选择”Tools -> Map Local”选项 此时会打开”Map Local Editor”配置面板

Map Local 适用于静态 Mock，即拦截请求并直接返回本地文件。

在配置面板中，你可以：

设置需要映射的 URL 模式（支持正则表达式进行灵活匹配）

指定适用的 HTTP 方法（GET、POST、PUT 等）

自定义返回的数据内容和格式

编辑响应数据

对于 JSON 格式的响应数据，Proxyman 提供了特别便捷的编辑体验：

编辑器会自动加载上次服务器返回的 JSON 数据作为模板

你可以直接修改字段值、添加或删除属性

编辑器支持语法高亮和格式化，减少错误

所有修改后的数据会被保存在本地，便于重复使用

应用与高级功能

完成 Map Local 设置后，当 iPhone 应用发送符合规则的网络请求时，Proxyman 会自动拦截该请求并返回你定制的本地数据，而不是将请求转发到实际服务器。

除了基本的 JSON 数据模拟外，Proxyman 还支持更复杂的数据格式：

Protocol Buffers (Protobuf) 映射 ：配置相应的 Schema 后，Proxyman 可以自动对 Protobuf 数据进行编解码，使开发者能够像处理 JSON 一样轻松地编辑二进制格式的数据

：配置相应的 Schema 后，Proxyman 可以自动对 Protobuf 数据进行编解码，使开发者能够像处理 JSON 一样轻松地编辑二进制格式的数据 二进制数据 ：支持替换图片等二进制响应

：支持替换图片等二进制响应 自定义状态码和头信息：可以模拟各种网络状况和服务器配置

这些强大的数据模拟能力使 Proxyman 成为测试应用在各种边缘情况下行为的理想工具。

总结与体会

除了本文示例的探索第三方应用网络数据外，Proxyman 等网络代理工具在日常开发工作中具有更为广泛的应用价值。它能无缝支持各类物理设备、所有苹果设备模拟器，甚至兼容 Xcode 的实时预览环境。Map Local 功能只是其众多强大特性中的一项，Proxyman 还提供了：

网络断点调试 ：类似代码断点，适用于动态修改数据，可以临时更改 Header、Body、Status Code

：类似代码断点，适用于动态修改数据，可以临时更改 Header、Body、Status Code 自定义脚本处理 ：通过脚本批量修改请求或响应

：通过脚本批量修改请求或响应 代码自动生成 ：将网络请求自动转换为多种语言的代码实现

：将网络请求自动转换为多种语言的代码实现 编辑并重发机制：修改请求参数后重新发送，快速测试不同场景

在我的开发实践中，特别喜欢“重发”功能与“代码生成”功能的组合应用。通过反复重发不同的请求，我能够准确理解各个 API 端点的作用；然后利用代码生成功能，将验证过的请求直接转化为可执行代码。借助这一工作流，我已成功将一些原本只能在 iPhone 专有应用上实现的功能移植到了 Mac 平台，极大提升了工作效率。

尽管 Proxyman 功能强大，实际调试过程中开发者仍可能遇到各种挑战。例如，我在上述 Mock 场景中就遇到了一个棘手问题：目标应用使用的并非常见的 JSON 格式，而是采用了更高效但调试难度更大的 FlatBuffer 二进制格式。

幸运的是，通过使用 FlatBuffer 官方的 flatc 编译工具分析数据结构，我最终找到了需要修改的数据位置。尽管过程略显复杂，但成功让 iPhone 应用呈现出了我期望的特殊 UI 效果，验证了网络代理调试方法的有效性。

网络代理工具已成为现代移动应用开发不可或缺的助手。Proxyman 凭借其友好的用户界面和强大的功能集，特别适合苹果平台的开发者使用。无论是分析第三方应用行为、调试自己的网络请求，还是创建测试数据模拟各种场景，它都能提供可靠且高效的解决方案。通过这些工具，不仅能提高我们自己的开发效率，还能帮助我们从其他应用中汲取更多优秀的实践。