用 NavigationViewKit 增强 SwiftUI 的导航视图

最近一直在为我的 iOS 健康管理 app 健康笔记 3.0 做前期的准备工作。

由于 SwiftUI 原生提供的导航手段能力有限,因此在之前的版本中,NavigationView 总是使用的不是那么的顺手。有以下几个我不满意的地方:

缺少直接返回根视图的便捷手段

无法通过代码(不通过 NavigationLink )跳转到新视图

)跳转到新视图 双栏模式( DoubleColumnNavigationViewStyle )下显示风格不统一

)下显示风格不统一 在 iPad 下,无法在竖屏(Portrait)模式下保持双栏状态

因此,在这次开发的准备阶段,我写了一个针对 NavigationView 的扩展库—— NavigationViewKit。该扩展遵循以下几个原则:

非破坏性 任何新添加的功能都不能影响当前 SwiftUI 提供的原生功能,尤其是不能影响例如 Toolbar 、 NavigationLink 在 NavigationView 中的表现

尽可能便于使用 仅需极少的代码便可使用新增功能

SwiftUI 原生风格 扩展功能的调用方法尽可能同原生 SwiftUI 方式类似

请访问 Github 下载 NavigationViewKit

NavigationViewManager

简介

开发者对 NavigationView 最大抱怨之一就是不支持便捷的返回根视图手段。目前常用的解决方案有两种:

重新包装 UINavigationController 好的包装确实可以使用到 UINavigationController 提供的众多功能,不过非常容易同 SwiftUI 中的原生方法相冲突,鱼和熊掌不可兼得

使用程序化的 NavigationLink 通过撤销根视图的程序化的 NavigationLink (通常是 isActive )来返回。此种手段将限制 NavigationLink 的种类选择,另外不利于从非视图代码中实现。

NavigationViewManager 是 NavigationViewKit 中提供的导航视图管理器,它提供如下功能:

可以管理应用程序中全部的 NavigationView

支持从 NavigationView 下的任意视图通过代码直接返回根视图

在 NavigationView 下的任意视图中通过代码直接跳转到新视图(无需在视图中描述 NavigationLink )

) 通过 NotificatiionCenter ,指定应用程序中的任意 NavigationView 返回根视图

,指定应用程序中的任意 NavigationView 返回根视图 通过 NotificatiionCenter ,让应用程序中任意的 NavigationView 跳转到新视图

,让应用程序中任意的 NavigationView 跳转到新视图 支持转场动画的开启关闭

注册 NavigationView

由于 NavigationgViewManager 支持多导航视图管理,因此需要为每个受管理的导航视图进行注册。

Swift Copied! import NavigationViewKit NavigationView { List ( 0 ..< 10 ) { _ in NavigationLink ( " abc " , destination : DetailView ()) } } . navigationViewManager ( for : " nv1 " , afterBackDo : { print ( " back to root " ) })

navigationViewManager 是一个 View 扩展,定义如下:

Swift Copied! extension View { public func navigationViewManager ( for tag : String , afterBackDo cleanAction : @ escaping () -> Void = {}) -> some View }

for 为当前注册的 NavigationView 的名称(或 tag), afterBackDo 为当转到根视图后执行的代码段。

应用程序中每个被管理的 NavigationView 的 tag 需唯一。

从视图中返回根视图

在注册过的 NavigationView 的任意子视图中,可以通过下面的代码实现返回根视图:

Swift Copied! @ Environment ( \. navigationManager ) var nvmanager Button ( " back to root view " ) { nvmanager. wrappedValue . popToRoot ( tag : " nv1 " ){ print ( " other back " ) } }

popToRoot 定义如下:

Swift Copied! func popToRoot ( tag : String , animated : Bool = true , action : @ escaping () -> Void = {})

tag 为当前 NavigationView 的注册 Tag, animated 设置返回根视图时是否显示转场动画, action 为进一步的善后代码段。该段代码将执行在注册代码段( afterBackDo )之后,主要用于传递当前视图中的数据。

可以通过

Swift Copied! @ Environment ( \. currentNaviationViewName ) var tag

获取到当前 NavigationView 的注册 Tag,便于视图在不同的 NavigtionView 中复用

Swift Copied! struct DetailView : View { @ Environment ( \. navigationManager ) var nvmanager @ Environment ( \. currentNaviationViewName ) var tag var body: some View { VStack { Button ( " back to root view " ) { if let tag = tag { nvmanager. wrappedValue . popToRoot ( tag : tag, animated : false ) { print ( " other back " ) } } } } } }

使用 NotificationCenter 返回根视图

由于 NavigationViewManager 在我的 app 中主要的用途是处理 Deep Link ,绝大多数的时间都不是在视图代码中调用的。因此 NavigationViewManager 提供了基于 NotificationCenter 的类似方法。

在代码中使用:

Swift Copied! let backToRootItem = NavigationViewManager. BackToRootItem ( tag : " nv1 " , animated : false , action : {}) NotificationCenter. default . post ( name : . NavigationViewManagerBackToRoot , object : backToRootItem )

让指定的 NavigationView 返回到根视图。

演示如下:

从视图中跳转到新视图

在视图代码中使用:

Swift Copied! @ Environment ( \. navigationManager ) var nvmanager Button ( " go to new View " ){ nvmanager. wrappedValue . pushView ( tag : " nv1 " , animated : true ){ Text ( " New View " ) . navigationTitle ( " new view " ) } }

pushView 的定义如下:

Swift Copied! func pushView < V : View >( tag : String , animated : Bool = true , @ ViewBuilder view : () -> V )

tag 为 NavigationView 的注册 Tag, animation 设置是否显示转场动画, view 为新视图。视图中支持 SwiftUI 原生的所有定义,例如 toolbar 、 navigationTitle 等。

目前在启用转场动画时,title 和 toolbar 会在转场动画后才显示,观感稍有不足。日后尝试解决。

使用 NotificationCenter 跳转到新视图

在代码中:

Swift Copied! let pushViewItem = NavigationViewManager. PushViewItem ( tag : " nv1 " , animated : false ) { AnyView ( Text ( " New View " ) . navigationTitle ( " 第四级视图 " ) ) } NotificationCenter. default . post ( name : . NavigationViewManagerPushView , object : pushViewItem )

通过 NotificationCenter 跳转视图时,视图需转换为 AnyView 。

演示:

DoubleColoumnJustForPadNavigationViewStyle

DoubleColoumnJustForPadNavigationViewStyle 是 DoubleColoumnNavigationViewStyle 的修改版,其目的是改善当 iPhone 和 iPad 使用同一套代码时, DoubleColoumnNavigationViewStyle 在 iPhone Max 上横屏时的表现同其他 iPhone 机型不同。

当 iPhone Max 横屏时,NavigationView 的表现会同 iPad 一样双列显示,让应用程序在不同 iPhone 上的表现不一致。

使用 DoubleColoumnJustForPadNavigationViewStyle 时,iPhone Max 在横屏时仍呈现 StackNavigationViewStyle 的式样。

使用方法:

Swift Copied! NavigationView { ... } . navigationViewStyle ( DoubleColoumnJustForPadNavigationViewStyle ())

在 swift 5.5 下可以直接使用

Swift Copied! . navigationViewStyle ( . columnsForPad )

TipOnceDoubleColumnNavigationViewStyle

当前 DoubleColumnNavigationViewStyle 在 iPad 上横竖屏的表现不同。当竖屏时,左侧栏默认会隐藏,容易让新用户无所适从。

TipOnceDoubleColumnNavigationViewStyle 会在 iPad 首次进入竖屏状态时,将左侧栏显示在右侧栏上方,提醒使用者。该提醒只会进行一次。提醒后旋转了方向,再次进入竖屏状态则不会二次触发提醒。

Swift Copied! NavigationView { ... } . navigationViewStyle ( TipOnceDoubleColumnNavigationViewStyle ())

在 Swift 5.5 下可以直接使用

Swift Copied! . navigationViewStyle ( . tipColumns )

演示:

FixDoubleColumnNavigationViewStyle

在 健康笔记 中,我希望 iPad 版本无论在横屏或竖屏时,都始终能够保持两栏显示的状态,且左侧栏不可隐藏。

我之前使用了 HStack 套两个 NavigationView 来达到这个效果:

现在,可以直接 NavigationViewKit 中的 FixDoubleColumnNavigationViewStyle 轻松实现上述效果。

Swift Copied! NavigationView { ... } . navigationViewStyle ( FixDoubleColumnNavigationViewStyle ( widthForLandscape : 350 , widthForPortrait : 250 ))

并且可以为横屏竖屏两种状态分别设置左侧栏宽度。

演示:

总结

NavigationViewKit 目前功能还比较少,我会根据自己的使用需要,逐步增加新的功能。

如果你在使用中发现问题或者有其他需求,请在 Github 上提交 Issue 或在我的博客中留言。

