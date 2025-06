用 Async-Await 重建 SwiftUI 的 Redux-like 状态容器

经过两年多的时间,SwiftUI 发展到当前的 3.0 版本,无论 SwiftUI 的功能还是 Swift 语言本身在这段时间里都有了巨大的提升。是时候使用 Async/Await 来重构我的的状态容器代码了。

SwiftUI 的状态容器

我是从王巍的 SwiftUI 与 Combine 编程 一书中,第一次接触到 Single souce of truth 式的编程思想。整体来说,同 Redux 的逻辑基本一致:

将 App 当做状态机,UI 是 App 状态(State)的具体呈现。

State(值类型)被保存在一个 Store 对象当中,为了在视图中注入方便,Store 需符合 ObservableObject 协议,且为 State 设置 @Published 属性包装,保证 State 的任何变化都将被及时响应。

协议,且为 State 设置 属性包装,保证 State 的任何变化都将被及时响应。 View 不能直接修改 State,只能通过发送 Action 间接改变 Store 中的 State 内容

Store 中的 Reducer 负责处理收到的 Action,并按照 Action 的要求变更 State

通常,对 State、Store 和 Action 的定义如下:

Swift Copied! struct AppState { var name: String = "" var age: Int = 10 } enum AppAction { case setName ( name : String ) case setAge ( age : Int ) } final class Store : ObservableObject { @ Published private ( set ) var state: AppState func dispatch ( action :Action ) { reducer ( action ) } func reducer ( action ) }

Reducer 在处理 Action 时,经常会面对带有副作用(side effect)的情况,比如:

需从网络查询获得数据后,根据数据修改 State

修改 State 后,需要向磁盘或数据库写入数据等

我们无法控制副作用的执行时间(有长有短),并且副作用还可能会通过 Action 继续来改变 State。

对状态(State)的修改必须在主线程上进行,否则视图不会正常刷新。

我们构建的状态容器(Store)需要满足处理上述情况的能力。

1.0 版本

在编写 健康笔记 1.0 时,我采用了 SwiftUI 与 Combine 编程 一书中提出的解决方式。

对于副作用采用从 Reducer 中返回 Command 的方式来处理。Command 采用异步操作,将返回结果通过 Combine 回传给 Store。

Swift Copied! struct LoginAppCommand : AppCommand { //... func execute ( in store : Store ) { //... . sink ( receiveCompletion : { complete in if case . failure ( let error ) = complete { store. dispatch ( . accountBehaviorDone ( result : . failure ( error )) ) } } , receiveValue : { user in store. dispatch ( . accountBehaviorDone ( result : . success ( user )) ) } ) } }

Swift Copied! func reduce ( state : AppState, action : AppAction ) -> ( AppState, AppCommand ? ) { // ... case . accountBehaviorDone ( let result ) : // 1 appState. settings . loginRequesting = false switch result { case . success ( let user ) : // 2 appState. settings . loginUser = user case . failure ( let error ) : // 3 print ( " Error: \( error ) " ) } } return ( appState, appCommand ) }

采用了如下的方式保证了 State 只能在主线程上进行修改:

Swift Copied! func dispatch ( _ action : AppAction ) { let result = reduce ( state : appState, action : action ) if Thread.isMainThread { state = result.0 } else { DispatchQueue. main . async { [ weak self ] in self ? . state = result.0 } } if let command = result.1 { command. execute ( in : self ) } }

作者自己在书中也说上述代码属于试验性质,因此尽管完全胜任 Store 的工作,但是从逻辑组织上还是比较复杂,尤其对于每个 Command 的处理十分的繁琐。

2.0 版本

通过阅读、学习 Majid 的文章 Redux-like state container in SwiftUI,在 健康笔记 2.0 中,我重构了 Store 的代码。

Majid 的实现方式最大的提升在于,大大简化了副作用代码的复杂度,将原本需要在副作用中处理的 Publisher 生命周期管理集中到了 Store 中。并且使用 Combine 提供的线程调度,保证了只在主线程上修改 State。

Swift Copied! func dispatch ( _ action : AppAction ) { let effect = reduce ( & state, action, environment ) var didComplete = false let uuid = UUID () let cancellable = effect . receive ( on : DispatchQueue. main ) . sink ( receiveCompletion : { [ weak self ] _ in didComplete = true self ? . effectCancellables [ uuid ] = nil } , receiveValue : { [ weak self ] in self ? . send ( $0 ) } ) if ! didComplete { effectCancellables [ uuid ] = cancellable } }

Reducer

Swift Copied! private let reduce: Reducer < AppState, AppAction, AppEnvironment > = Reducer { state, action, environment in switch action { case . editMemo ( let memo, let newMemoViewModel ) : return environment. dataHandler . editMemo ( memo : memo, newMemoViewModel : newMemoViewModel ) case . setSelection ( let selection ) : state. selection = selection } return Empty ( completeImmediately : true ) . eraseToAnyPublisher () }

副作用代码

Swift Copied! func editNote ( note : Note, newNoteViewModel : NoteViewModel ) -> AnyPublisher < AppAction, Never > { _ = _updateNote ( note, newNoteViewModel ) if ! _coreDataSave () { logDebug ( " 更新 Note 出现错误 " ) } return Just ( AppAction. none ) . eraseToAnyPublisher () }

3.0 版本

无论 1.0 版本还是 2.0 版本,都可以很好的完成我们对状态容器功能的要求。

两个版本都严重依赖 Combine,都是采用 Combine 来进行异步代码的生命周期管理,并且在 2.0 中又是通过 Combine 提供的 .receive(on: DispatchQueue.main) 来进行的线程调度。

幸好,Combine 很好的完成了这个本来并非它最擅长(管理生命周期,线程调度)的工作。

今年,Swift 5.5 推出了大家期待已久的 Async/Await 功能,在对新功能有了一定的了解后,我便有了用 Async/Await 来实现新的状态容器的想法。

使用@MainActore 保证 State 只能在主线程被修改

dispatch 创建即发即弃的 Task 完成副作用生命周期管理

同 2.0 版本类似,在副作用方法中返回 Task<AppAction,Error> ,简化副作用代码

具体的实现:

Swift Copied! @ MainActor final class Store : ObservableObject { @ Published private ( set ) var state = AppState () private let environment = Environment () @ discardableResult func dispatch ( _ action : AppAction ) -> Task < Void , Never > ? { Task { if let task = reducer ( state : & state, action : action, environment : environment ) { do { let action = try await task. value dispatch ( action ) } catch { print ( error ) } } } } }

Reducer:

Swift Copied! extension Store { func reducer ( state : inout AppState, action : AppAction, environment : Environment ) -> Task < AppAction, Error > ? { switch action { case . empty : break case . setAge ( let age ) : state. age = age return Task { await environment. setAge ( age : 100 ) } case . setName ( let name ) : state. name = name return Task { await environment. setName ( name : name ) } } return nil } }

副作用:

Swift Copied! final class Environment { func setAge ( age : Int ) async -> AppAction { print ( " set age " ) return . empty } func setName ( name : String ) async -> AppAction { print ( " set Name " ) await Task. sleep ( 2 * 1000000000 ) return AppAction. setAge ( age : Int . random ( in : 0 ... 100 )) } }

由于 Store 声明为@MainActor,我们在代码中须通过如下两种方式之一来引用:

Swift Copied! @ main struct NewReduxTest3AppApp : App { @ StateObject var store = Store () var body: some Scene { WindowGroup { ContentView () . environmentObject ( store ) } } }

或者

Swift Copied! @ main @ MainActor struct NewReduxTest3AppApp : App { let store = Store () var body: some Scene { WindowGroup { ContentView () . environmentObject ( store ) } } }

新版本的代码不仅易读性更好,而且可以充分享受到 Swift 5.5 带来的安全、高效的线程调度能力。

总结

通过此次重建状态容器,让我对 Swift 的 Async/Await 有了更多的了解,也认识到它在现代编程中的重要性。