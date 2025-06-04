Notepad.exe：轻巧的 Swift 代码编辑器

如今，Xcode Playground 似乎已经偏离了最初的设计初衷，而 VSCode 的配置对初学者来说又显得颇为复杂。在这样的背景下，如何轻松地搭建一个适合学习和测试 Swift 语言的开发环境？也许本文介绍的 Notepad.exe 能为你提供满意的答案。

学习编程的最大阻碍

2019 年，当我重新开始接触编程时，遇到的最大阻碍便是如何迅速运行代码。当时面对庞大的 Xcode，我感到颇为困惑。虽然那个时候已经有了 iPad 上的 Swift Playgrounds，但我更习惯在电脑上学习与测试。

回忆起我最初在 Apple II 上学习编程时，开机便能直接进入代码编辑环境，虽然当时的硬件远不能和今天相比，但那种直接简洁的学习体验却是无可替代的。

如今，即使我已经熟悉各种编程工具，但在探索新语言特性或灵感创作时，依旧需要一个安静、轻巧的环境，让我能够快速投入进去。不久前，我发现了由 Marcin Krzyżanowski 开发的 Notepad.exe，情况有了极大的改善。

在 macOS 上使用 exe

这个应用被命名为 Notepad.exe 显然是作者开的小玩笑，不过从另一个角度也精准体现了该应用的宗旨：像使用 Windows 上的记事本那样轻松简单地编程。

作为一个原生 macOS 应用，Notepad.exe 为各个层次的 Swift 开发者提供了一种无需 IDE 负担即可快速实现想法的便捷途径。

对于 Notepad.exe，我的评价是：轻巧、实用、克制、专注。

Notepad.exe 的特点

轻巧

Notepad.exe 的下载包大小不到 40MB，安装后占用空间也仅约 80MB。这显著降低了 Swift 初学者对硬件配置的需求，同时带来了极佳的响应能力。即使是经验丰富的开发者，长期常驻内存也不会产生负担。这种轻巧性正是当前 Xcode 和 VSCode 等主流编辑器所缺乏的。

实用

表面上，Notepad.exe 似乎仅以单个代码文件作为项目单位，但这并不妨碍开发者进行完整的功能学习和测试。只需在代码中添加 @main ，Notepad.exe 便可以将代码作为完整的 macOS 应用运行，使开发者不仅可以探索单一 API，还能观察 API 在完整应用生命周期中的表现。

此外，开发者还可以为单页代码方便地引入 SPM 包，以快速尝试和学习第三方库的 API。

另一个我非常喜爱的功能是，它允许为每个单页代码分别设置 Swift Toolchain 版本，这使我能够轻松地测试最新的语言特性，而无需全局调整编辑器的设置。

克制、专注

现在的应用和服务很容易陷入追求功能大而全的误区。Notepad.exe 作为一款专注于提供轻巧编程体验的应用，在功能设计上展现了极大的克制——功能针对性强但不求面面俱到。这种策略不仅保持了应用的轻巧性，还有效提高了使用者的专注度，提供了沉浸式的体验。

尽管当前版本也紧跟潮流提供了 AI 辅助功能，但它并不会主动干涉你的开发过程。

我希望 Notepad.exe 能够一直保持这样的“克制、专注”的特点。

Notepad.exe 适合谁？

编程语言初学者：即装即用，入门无忧。

热衷探索新 API 的开发者：利用 Swift Toolchain 切换功能，快速且专注地掌握新特性。

SPM 探索者：快速尝试第三方库，并在完整应用周期中进行有效测试。

灵感实现者：通过结合代码与文本备注功能，开发者可便捷记录创意和实现想法。

我很高兴 Notepad.exe 能成为 Swift 开发生态中的有效补充，给开发者带来更多的选择。也期望 Swift 能够始终坚持初心，持续提供真正符合其“Swift”之名的敏捷体验。