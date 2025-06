玩转 Xcode Playground（下）

在 上文 中,我们介绍了有关 Xcode Playground 在创建、配置、Quick Look、实时视图等方面的知识。本文将对 Xcode Playground 做更进一步的研究,着重于辅助代码、资源管理、使用 Playground 探索软件包和 Xcode 项目等更有深度内容。

Xcode Playground 项目并不依赖项目配置文件,Page、辅助代码、资源文件、调用权限等均通过 .playground 包内的目录结构来进行管理。

创建一个新的 Xcode Playground 项目后,默认的包文件结构如下(右键点击 Playground 项目文件,选择显示包内容):

新创建的项目只有一个 Page,Xcode Playground 会将 Page 同 Playground 项目的内容合并显示。Contents. swift 为当前唯一 Page 的主代码内容。尽管在 Xcode 的导航栏中显示了 Sources 和 Resources ,但由于当前两者均没有内容, .playground 包中并没有为其创建目录。

Sources 目录是存放辅助代码(也被称为共享代码)的地方。开发者通常将自定义类型、预设方法、测试片段、前文中提到的自定义 Quick Look、自定义实时视图类型等内容,保存成 Swift 代码文件,放置在 Sources 目录中。

辅助代码有多种添加方式,可以直接将代码文件在 Xcode 中拖拽到导航栏的 Sources 项目中;或者在 Finder 里将代码文件拷贝到 Sources 目录中;或者在 Sources 上点击右键,直接创建新的 Swift 代码文件。

Resources 目录是用来存放 Page 的主代码(Contents. swift)以及辅助代码中需要使用到的各类资源文件,例如:图片、声音、JSON、Assets 资产等等。添加的方式同添加辅助代码类似。

资源文件只能被保存在 Resources 目录或其子目录中,辅助代码也只能被保存在 Sources 目录或其子目录中。

当我们向 Sources 或 Resources 目录中添加内容后,Playground 将会自动在 .playground 包中创建对应的目录。

相对于只有一个 Page 的 Xcode Playground 项目,当包含多个 Page 时,目录结构将发生显著的变化。

为上文创建的 Playground 项目添加新的 Page 后,Playground 项目(NewPlaygrounds)和 Page 将被分开显示。我们将最初的 Page 命名为 Page 1,将新的 Page 命名为 Page 2。

此时在 Xcode 导航栏中可以看到。在项目层级(NewPlaygrounds)下包含有 Sources 和 Resources,同时在每个 Page 下也包含各自的 Sources 和 Resources。此时。 .playground 包中的结构将变成如下状态:

原来在根目录下的 Contents. swift 文件不见了,新增了 Pages 目录,并在其中添加了两个与 Page 名称对应的 .xcplaygroundPage 包文件。进一步查看 .xcplaygroundpage 包内容,可以看到各自拥有一个 Contents. swift(Page 的主代码文件)。

在 Xcode 中为 Page 1 添加辅助代码和资源文件,Page 1. xcplaygroundpage 包中的内容也将发生改变。

需要注意的是:

在 Xcode Playground 中,可以将每个 Page 视作一个独立的 mini app(相互之间没有关联),每个 Sources 目录也都被视为一个 Module。

以上文创建的项目为例:

通俗的来说,在全部 Page 的辅助代码中,均可调用项目的辅助代码。在每个 Page 的主代码中,均可调用项目的辅助代码以及当前 Page 的辅助代码。

因为基于了 Module 的方式进行管理,因此,只有定义为 public 的代码,才能被非本模块的代码所调用。

在项目层级的 Sources 目录 Helper. swift 文件添加如下方法:

在 Page 1 的 Sources 目录 Page 1 Code. swift 中添加如下方法:

在 Page 1 的主代码中,可以直接调用项目辅助代码模块或 Page 1 辅助代码模块的 public 代码:

Playground 会为我们隐式导入所需模块,无需自行 import。当然,你也可以在不同的代码中手动 import 对应的模块以加深理解。

同 Page 的主代码不同,辅助代码并不支持 Playground 的逐行执行、Quick Look 等功能。Playground 在运行 Page 主代码前,会率先完成辅助代码的编译工作(自动)。

其他关于辅助代码需要注意的事项:

资源采用同辅助代码一样的目录组织形式,分为 Playground 项目可共享资源和 Page 的专属资源。

保存在项目根目录的 Resource 的资源文件,可以被各个 Page 的主代码及 Page 的辅助代码使用。保存在 Page 的 Resources 目录中的资源,只能被所属 Page 的主代码及辅助代码使用。

Playground 在执行 Page 的代码时,并没有将项目资源和 Page 资源分开存放,而是为每个 Page 创建了一个用来汇总资源的目录,并在其中为该 Page 可用的资源一一创建了链接(替身)。因此,如果项目资源文件同 Page 专属资源文件重名了,Playground 将无法同时支持两个资源。

正因为 Playground 将当前 Page 可访问的资源都汇总到一个目录中,因此,无论是项目资源还是 Page 专属资源,在 Page 主代码或 Page 的辅助代码中,都可以使用 Bundle.main 来访问。

下面的代码,可以获取 Page 1 可用资源的汇总目录:

name. json 是 Page 1 的专属资源,pic. png 是项目的资源。都被集中到一起(因此,如果出现重名的话,正常情况下只有专属资源的内容可以被使用)。

Assets 文件( .xcassets )略有特殊。每个 Page 只能支持一个 Assets。如果 Page 的专属资源中没有 Assets,则 Page 可以使用项目资源中的 Assets。如果 Page 资源中包含了 Assets,无论项目资源中的 Assets 名称如何,都将被忽略。

在 Swift Playground 中,无法为每个 Page 单独添加资源,所有的资源都会被放置在项目层的 Resources 目录中。如确有为单个 Page 添加资源的需求,可以在 Xcode 或 finder 上添加好后,再于 Swift Playground 中打开。

Playground 会对某些特定格式的资源做预处理(编译),例如 .xcassets 、 .mlmodel ,处理后的资源可以直接在 Playground 中进行配置和管理。

同 SPM 对于本地化管理方式类似,只需要在资源文件目录中创建所需语言的目录(例如 en.lproj 、 zh-CN.lproj ),便可在目录中添加对应语言的字符串文件和资源文件。

当 Swift Playgrounds 执行 Page 的代码时,将根据当前系统的设定,调用正确的资源。

如果想在 Playground 中学习和测试 Core Data 的各项功能,需要注意如下事项:

相较标准的 Xcode 项目,Playground 可以对 Page 主代码中特定的标注文档进行渲染。

在 Playground 中添加可渲染标注文档非常简单,只需要在标准的注释标识符后面添加 : 即可。

在 Xcode 中,通过点击右侧的 Render Documentation 来设置是否启用文档渲染功能。

启用后,上面的代码将显示成如下样式:

Swift Playgrounds 中渲染文档功能将会一直启用,无法关闭。

在多 Page 的状况下,可以在 Page 的主代码中,通过标注实现在各个 Page 之间的导航。

下面的代码可实现按导航栏顺序的前后跳转。

渲染后的状态

在 Page 3 中点击 Previous,将跳转到 Page 2。但点击 Next 将不会发生变化(因为 Page 3 已经是最后一页)。

可以通过直接指定 Page 名称的方式,跳转到指定的页面

Swift Playground 具有极强的娱乐和教育属性,提供了若干特殊的标注方法来增强其在课件制作、展示方面的能力。最初这些标注只能用于 .playgroundbook ,目前已经可以用于 .playground 中。

隐藏代码的作用是,只在 Swift Playground 的代码区域中显示需要使用者了解的代码。将其他暂时无需使用者理会的代码隐藏起来(仍会执行,只是不显示)。

