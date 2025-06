了解 SwiftUI 的 onChange

从 iOS 14 开始,SwiftUI 为视图提供了 onChange 修饰器,通过使用 onChange,我们可以在视图中对特定的值进行观察,并在其更改时触发操作。本文将对 onChange 的特点、用法、注意事项以及替代方案做以介绍。

如何使用 onChange

onChange 的定义如下:

Swift Copied! func onChange < V >( of value : V, perform action : @ escaping ( V ) -> Void ) -> some View where V : Equatable

onChange 在发现特定值发生变化时,将调用闭包中的操作。

Swift Copied! struct OnChangeDemo : View { @ State var t = 0 var body: some View { Button ( " change " ){ t += 1 } . onChange ( of : t, perform : { value in print ( value ) }) } }

点击 Button,t 将加一,onChange 将对 t 值进行比较,如果值发生改变,将调用闭包打印新值。

在闭包中可以进行副作用操作,或者修改视图中的其他可变内容。

传递到闭包中的值(例如上面的 value)是不可变的,如果需要修改,请直接更改视图中的可变值(t)。

onChange 的闭包是运行在主线程上的,应避免在闭包中执行运行时间长的任务。

如何获取被观察值的 OldValue

onChange 允许我们通过闭包捕获的方式获取被观察值的旧值(oldValue)。例如:

Swift Copied! struct OldValue : View { @ State var t = 1 var body: some View { Button ( " change " ) { t = Int . random ( in : 1 ... 5 ) } . onChange ( of : t ) { [t] newValue in let oldValue = t if newValue % oldValue == 2 { print ( " 余值为 2 " ) } else { print ( " 不满足条件 " ) } } } }

由于闭包中捕获了 t,因此需使用 self.t 方能调用视图中的 t。

对于结构类型,捕获时需使用结构实例,而不能直接捕获结构中的属性,例如:

Swift Copied! struct OldValue1 : View { @ State var data = MyData () var body: some View { Button ( " change " ){ data. t = Int . random ( in : 1 ... 5 ) } . onChange ( of : data. t ){ [data] newValue in let oldValue = data. t if newValue % oldValue == 2 { print ( " 余值为 2 " ) } else { print ( " 不满足条件 " ) } } } } struct MyData { var t = 0 }

换成 [data.t] 将提示如下错误:

Bash Copied! Fields may only be captured by assigning to a specific name

对于引用类型,捕获时需添加 weak 。

onChange 可以观察哪些值

任何符合 Equatable 协议的类型都可被 onChange 所观察。对于可选值,只要 Wrapped 符合 Equatable 即可。

通常我们会使用 onChange 来观察@State,@StateObject 或@ObservableObject 包装数据的变化。但在某些特定的场景下,我们也可以用 onChange 来观察并非为视图 Source of truth 的数据。例如:

Swift Copied! struct NonStateDemo : View { let store = Store. share @ State var id = UUID () var body: some View { VStack { Button ( " refresh " ) { id = UUID () } . id ( id ) . onChange ( of : store. date ) { value in print ( value ) } } } } class Store { var date = Date () var cancellables = Set < AnyCancellable > () init (){ Timer. publish ( every : 3 , on : . current , in : . common ) . autoconnect () . assign ( to : \. date , on : self ) . store ( in : & cancellables ) } static let share = Store () }

Store 并非可以引发视图刷新的元素,通过点击 Button 改变 id 来刷新视图。

本例看起来有些无厘头,但它为揭示 onChange 的特点提供了很好的启示。

onChange 的特点

在 onChange 推出之际,大多数人将其视为@State 的 didSet 实现。但事实上两者间有很大的差异。

didSet 在值发生改变即调用闭包中的操作,无论新值与旧值是否不同。例如

Swift Copied! class MyStore { var i = 0 { didSet { print ( " oldValue: \( oldValue ) ,newValue: \( i ) " ) } } } let store = MyStore () store. i = 0 //oldValue:0,newValue:0

onChange 有其自身的运行逻辑。

在上节的例子中,尽管 Store 中的 date 每三秒会发生一次改变,但并不会引起视图的重新绘制。通过点击按钮强制重绘视图,onChange 才会被触发。

如果在三秒之内多次点击按钮,控制台并不会打印更多的时间信息。

被观察值的变化并不会触发 onChange,只有在每次视图重绘时 onChnage 才会触发。onChange 触发后会比较被观察值的变化,只有新旧值不一致时,才会调用 onChange 闭包中的操作。

关于 onChange 的 FAQ

视图中可以放置多少个 onChange

任意多个。不过由于 onChange 的闭包运行在主线程中,因此最好限制 onChange 的使用量,避免影响视图的渲染效率。

多个 onChange 的执行顺行

严格按照视图树的渲染顺序,下面的代码中,onChange 的执行顺序为从内到外:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var text = "" var body: some View { VStack { Button ( " Change " ) { text += " 1 " } . onChange ( of : text ) { _ in print ( " TextField1 " ) } . onChange ( of : text ) { _ in print ( " TextField2 " ) } } . onChange ( of : text, perform : { _ in print ( " VStack " ) }) } } // Output: // TextField1 // TextField2 // VStack

多个 onChange 观察同一个值

在一个渲染周期内,观察同一个值的 onChange,无论顺序与否,获得的被观察值的新旧值均相同。不会因为更早顺序前的 onChange 对值的内容进行更改而变化。

Swift Copied! struct InOneLoop : View { @ State var t = 0 var body: some View { VStack { Button ( " change " ) { t += 1 // t = 1 } // onChange1 . onChange ( of : t ) { [t] newValue in print ( " onChange1: old: \( t ) new: \( newValue ) " ) self . t += 1 } // onChange2 . onChange ( of : t ) { [t] newValue in print ( " onChange2 old: \( t ) new: \( newValue ) " ) } } } }

输出为:

Bash Copied! render loop onChange1: old:3 new:4 onChange2 old:3 new:4 render loop onChange1: old:4 new:5 onChange2 old:4 new:5 render loop onChange(of: Int ) action tried to update multiple times per frame.

在每个 loop 循环中,onChange 2 的内容并没有因为 onChange 1 对 t 进行了修改而变化。

为什么 onChange 会报错

在上面的代码中,在输出的最后,我们获得了 onChange(of: Int) action tried to update multiple times per frame. 的错误提示。

这是因为,由于我们在 onChange 中对被观察值进行了修改,而修改将再次刷新视图,从而导致了无限循环。SwiftUI 为了避免 app 锁死而采取的保护机制——强制中断了 onChange 的继续执行。

至于允许的循环次数没有明确的约定,上面例子中由 Button 激发的变化通常会限制在 2 次,而由 onAppear 激发的变化则可能在 6-7 次。

Swift Copied! struct LoopTest : View { @ State var t = 0 var body: some View { let _ = print ( " frame " ) VStack { Text ( " \( t ) " ) . onChange ( of : t ) { _ in t += 1 print ( t ) } . onAppear ( perform : { t += 1 }) } } }

输出:

Bash Copied! frame 2 frame 3 frame 4 frame 5 frame 6 frame 7 frame onChange(of: Int ) action tried to update multiple times per frame.

因此我们需要尽量避免在 onChange 中对被观察值进行修改,如确有必要,请使用条件判断语句来限制更改次数,保证程序按预期执行。

onChange 的替代方案

本节中我们将介绍几个同 onChange 类似的实现,它们同 onChange 的行为并不完全一样,有各自的特点和合适的场景。

task (id:)

SwiftUI 3.0 中新增了 task 修饰器,task 将在视图出现时以异步的方式运行闭包中的内容,同时在 id 值发生变化时,重启任务。

在 task 闭包中的任务单元足够简单时,其表现同 onChange 类似,相当于 onAppear + onChange 的组合。

Swift Copied! struct AsyncTest : View { @ State var t: CGFloat = 0 var body: some View { let _ = print ( " frame " ) VStack { Text ( " \( t ) " ) . task ( id : t ) { t += 1 print ( t ) } } } }

输出:

Bash Copied! frame 1.0 frame 2.0 ...

但有一点需要特别注意,由于 task 的闭包是异步运行的,理论上其并不会对视图的渲染造成影响,因此 SwiftUI 将不会限制它的执行次数。本例中,task 的闭包中的任务将不断运行,Text 中的内容也将不断变化(如果将 task 换成 onChange 则会被 SwiftUI 自动中断)。

Combine 版本的 onChange

在 onChange 没有推出之前,多数人会利用 Combine 框架来实现类似 onChange 的效果。

Swift Copied! import Combine struct CombineVersion : View { @ State var t = 0 var body: some View { VStack { Button ( " change " ) { t += 1 } } . onAppearAndOnChange ( of : t, perform : { value in print ( value ) }) } } public extension View { func onAppearAndOnChange < V >( of value : V, perform action : @ escaping ( _ newValue: V ) -> Void ) -> some View where V : Equatable { onReceive ( Just ( value ) , perform : action ) } }

它的行为类似 onAppear + onChange 的组合。最大的不同是,此种方案并不会比较被观察值是否发生改变(新旧值不一样)。

Swift Copied! struct CombineVersion : View { @ State var t = 0 @ State var n = 0 var body: some View { VStack { Text ( " \( n ) " ) Button ( " change n " ){ n += 1 t += 0 } } . onAppearAndOnChange ( of : t, perform : { value in print ( " combine \( t ) " ) }) . onChange ( of : t ){ value in print ( " onChange \( t ) " ) } } }

onChange 的闭包因为 t 的内容没有发生变化将不会被调用,而 onAppearAndOnChange 的闭包将在每次 t 赋值时均被调用。

有的时候,这种行为恰是我们所需的。

Binding 版本的 onChange

此种方式只能针对 Binding 类型的数据,通过在 Binding 的 Set 中添加一层逻辑,实现对内容变化的响应。

Swift Copied! extension Binding { func didSet ( _ didSet : @ escaping ( Value ) -> Void ) -> Binding < Value > { Binding ( get : { wrappedValue } , set : { newValue in self . wrappedValue = newValue didSet ( newValue ) }) } } struct BindingVersion2 : View { @ State var text = "" var body: some View { Form { TextField ( " text: " , text : $text. didSet { print ( $0 ) }) } } }

可能你会觉得多此一举,完全可以使用 onChange 来实现,但采用 Binding 的方式让我们有了在数据修改前进行判断操作的可能,使用得当将极大地减少视图的刷新。

例如,我们还可以对新数据进行提前判断以决定是否更改原值:

Swift Copied! extension Binding { func conditionSet ( _ condition : @ escaping ( Value ) -> Bool ) -> Binding < Value > { Binding ( get : { wrappedValue } , set : { newValue in if condition ( newValue ) { self . wrappedValue = newValue } }) } }

请注意,此种方式并不能同支持 Binding 的系统控件很好的配合使用,因为系统控件并不会因为我们限制了数值的修改而产生对应的效果(系统控件中还保留了一套自己的数据,除非强制刷新视图,否则并不会保证同外部的数据完全同步)。例如下面的代码,表现同你预期的行为会有出入。

Swift Copied! struct BindingVersion3 : View { @ State var text = "" var body: some View { Form { Text ( text ) TextField ( " text: " , text : $text. conditionSet { text in return text. count < 5 }) } } }

总结

onChange 为我们在视图中进行逻辑处理提供了便利,了解它的特点与限制,选择合适的场景使用它。在必要的情况下,将逻辑处理与视图分离,以保证视图的渲染效率。