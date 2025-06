onAppear( task )是 SwiftUI 开发者经常使用的一个修饰符,但一直没有权威的文档明确它的闭包被调用的时机。本文将通过 SwiftUI 4 提供的新 API ,证明 onAppear 的调用时机是在布局之后、渲染之前。

问题

同之前多篇博客类似,我们还是从 聊天室 的一个 问题 开始。

请忽略例子中的写法是否合理和值得推荐,仅考虑为什么在第一段代码中,出现了数组越界的情况;以及第二段代码可以正确运行。

创建实例、求值、布局、渲染

在 SwiftUI 中,一个视图在它的生命周期中通常会经历四个阶段:

创建实例

视图树中,处于可显示分支的视图基本上都会经历的一个阶段。在一个视图的生存期中,SwiftUI 可能会多次创建视图实例。

由于惰性视图的优化机制,对于尚未处于可见区域的子视图,SwiftUI 不会创建其实例

求值

一个被显示的视图至少会经历一次的过程。由于 SwiftUI 的视图实际上是一个函数,SwiftUI 需要对视图进行求值( 调用 body 属性 )并保留计算结果。当视图的依赖( Source of truth )发生变化后,SwiftUI 会重新计算视图结果值,并与旧值进行比较。如发生变化,则用新值替换旧值。

布局

在计算好当前需要显示的视图所有的视图值后,SwiftUI 将进入到布局阶段。通过父视图向子视图提供建议尺寸,子视图返回需求尺寸这一过程,最终计算出完整的布局结果。

渲染

SwiftUI 通过调用更加底层的 API,将视图在屏幕上呈现的过程。此过程严格意义上已经不属于 SwiftUI 的管理范畴了。

Appear 是相对于谁的?

在不少的词典中,appear 都被解释为例如 to come into sight; become visible 这样的意思。这会让开发者误以为 onAppear 是在视图渲染后( 使用者看到后 )才被调用的。但在 SwiftUI 中,onAppear 实际上是在渲染前被调用的。

假设排除了苹果起名出现了错误这个原因,此时的 appear 更像是针对 SwiftUI 系统来说的。视图在完成了创建实例、求值、布局后( 完成了属于 SwiftUI 架构的管理流程 ),就算是 appear 于 SwiftUI 的“眼前”。

求证

口说无凭,本节我们将用证据来证明上述推断。

在写 SwiftUI 视图的生命周期研究 一文时,我们只能通过现象来推断 onAppear 的调用时机,随着版本的不断提高,SwiftUI 4 中为我们提供了足够的工具让我们可以获得更加确实的证据。

判断视图正在求值

在视图中添加类似如下的代码,是我们判断 SwiftUI 是否正在对视图进行求值的常用手段:

Swift Copied! VStack { let _ = print ( " evaluate " ) }

判断视图正处于布局阶段

在 4.0 中版本中,SwiftUI 提供了 Layout 协议,允许我们创建自定义布局容器,通过创建符合该协议的实例,我们便可以判断当前视图是否正处于布局阶段。

Swift Copied! struct MyLayout : Layout { let name: String func sizeThatFits ( proposal _ : ProposedViewSize, subviews _ : Subviews, cache _ : inout ()) -> CGSize { print ( " \( name ) layout " ) return . init ( width : 100 , height : 100 ) } func placeSubviews ( in _ : CGRect, proposal _ : ProposedViewSize, subviews _ : Subviews, cache _ : inout ()) {} }

上面的代码创建了一个固定返回 100 * 100 需求尺寸的布局容器,在父视图询问其需求尺寸时将通过控制台报告给我们。

判断视图正准备渲染

尽管 SwiftUI 视图并没有提供可以展示该过程的 API,不过我们可以利用 UIViewControllerRepresentable 协议来包装一个 UIViewController ,并通过它的生命周期回调方法来确定当前的状态。

Swift Copied! struct ViewHelper : UIViewControllerRepresentable { func makeUIViewController ( context _ : Context ) -> HelperController { return HelperController () } func updateUIViewController ( _ : HelperController, context _ : Context ) { } // SwiftUI 4 新增方法 func sizeThatFits ( _ : ProposedViewSize, uiViewController _ : HelperController, context _ : Context ) -> CGSize ? { print ( " helper layout " ) return . init ( width : 50 , height : 50 ) } } final class HelperController : UIViewController { override func viewWillAppear ( _ : Bool ) { print ( " will appear(render) " ) } }

在上面的代码中,sizeThatFits 与 Layout 协议的 sizeThatFits 调用时机一致,都是在布局过程中,父视图向子视图询问需求尺寸时访问。viewWillAppear 则是在 UIViewController 被呈现前( 可以理解为渲染前 ),会由 UIKit 调用。

通过 UIViewControllerRepresentable 封装的“视图”并非真正的视图,对于 SwiftUI 来说,它就是一块给出了需求尺寸的黑洞,因此并不存在求值一说。

整合

有了上面的工具,通过下面的代码,我们便可以完整地了解一个 SwiftUI 视图的处理过程,以及 onAppear 的调用时机。

Swift Copied! struct LayoutTest : View { var body: some View { MyLayout ( name : " outer " ) { let _ = print ( " outer evaluate " ) MyLayout ( name : " inner " ) { let _ = print ( " inner evaluate " ) ViewHelper () . onAppear { print ( " helper onAppear " ) } } . onAppear { print ( " inner onAppear " ) } } . onAppear { print ( " outer onAppear " ) } } }

输出如下:

Bash Copied! outer evaluate inner evaluate outer layout inner layout helper layout outer onAppear helper onAppear inner onAppear will appear ( render )

分析

通过上面的输出,可以清楚地了解视图处理的全过程:

SwiftUI 首先对视图进行求值( 由外向内 )

在全部求值结束后开始进行布局( 由父视图到子视图 )

在布局结束后,调用视图对应的 onAppear 闭包( 顺序不明,不要假定 onAppear 之间的执行顺序 )

渲染视图

由此可以证明,onAppear 确实是在布局之后,渲染之前被调用的。

解答

回到本文最初的问题。

第一段代码

对 VStack 进行求值

计算到 Text ,创建 Text 实例

创建实例时,需要调用 getWord 来获取参数

此时由于 newWords 数组为空,因此出现数组越界的错误

也就是说,在第一段代码报错时,该视图甚至还没有进入到布局阶段,就更不用提调用 onAppear 了。

在不考虑使用绝对索引值是否正确的情况下,通过下面的代码,便可以避免问题的出现:

Swift Copied! if ! newWords. isEmpty { Text ( getWord ( at : 0 )) }

第二段代码

对 List 进行求值

由于 ForEach 会根据 newWords 的数量进行子视图的处理,因此尽管此时 newWords 为空,但也不会有问题

完成布局

调用 onAppear 闭包,给 newWords 赋值

由于 newWords 是该视图的 Source of truth ,发生改变后,导致视图重新刷新

重复上面的过程,此时 newWords 已经有值了,ForEach 将正常处理所有的子视图

总结

在本文中,我们通过 SwiftUI 4 提供的新工具明确了 onAppear 的调用时机,或许这是新 API 开发时未曾想到的功能应用。