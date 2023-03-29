onAppear（ task ）是 SwiftUI 开发者经常使用的一个修饰符，但一直没有权威的文档明确它的闭包被调用的时机。本文将通过 SwiftUI 4 提供的新 API ，证明 onAppear 的调用时机是在布局之后、渲染之前。
问题
同之前多篇博客类似，我们还是从 聊天室 的一个 问题 开始。
请忽略例子中的写法是否合理和值得推荐，仅考虑为什么在第一段代码中，出现了数组越界的情况；以及第二段代码可以正确运行。
创建实例、求值、布局、渲染
在 SwiftUI 中，一个视图在它的生命周期中通常会经历四个阶段：
创建实例
视图树中，处于可显示分支的视图基本上都会经历的一个阶段。在一个视图的生存期中，SwiftUI 可能会多次创建视图实例。
由于惰性视图的优化机制，对于尚未处于可见区域的子视图，SwiftUI 不会创建其实例
求值
一个被显示的视图至少会经历一次的过程。由于 SwiftUI 的视图实际上是一个函数，SwiftUI 需要对视图进行求值（ 调用 body 属性 ）并保留计算结果。当视图的依赖（ Source of truth ）发生变化后，SwiftUI 会重新计算视图结果值，并与旧值进行比较。如发生变化，则用新值替换旧值。
布局
在计算好当前需要显示的视图所有的视图值后，SwiftUI 将进入到布局阶段。通过父视图向子视图提供建议尺寸，子视图返回需求尺寸这一过程，最终计算出完整的布局结果。
有关布局的流程请阅读 SwiftUI 布局 —— 尺寸
渲染
SwiftUI 通过调用更加底层的 API，将视图在屏幕上呈现的过程。此过程严格意义上已经不属于 SwiftUI 的管理范畴了。
Appear 是相对于谁的？
在不少的词典中，appear 都被解释为例如
to come into sight; become visible 这样的意思。这会让开发者误以为 onAppear 是在视图渲染后（ 使用者看到后 ）才被调用的。但在 SwiftUI 中，onAppear 实际上是在渲染前被调用的。
假设排除了苹果起名出现了错误这个原因，此时的 appear 更像是针对 SwiftUI 系统来说的。视图在完成了创建实例、求值、布局后（ 完成了属于 SwiftUI 架构的管理流程 ），就算是 appear 于 SwiftUI 的“眼前”。
求证
口说无凭，本节我们将用证据来证明上述推断。
在写 SwiftUI 视图的生命周期研究 一文时，我们只能通过现象来推断 onAppear 的调用时机，随着版本的不断提高，SwiftUI 4 中为我们提供了足够的工具让我们可以获得更加确实的证据。
判断视图正在求值
在视图中添加类似如下的代码，是我们判断 SwiftUI 是否正在对视图进行求值的常用手段：
VStack {
let _ = print("evaluate")
}
判断视图正处于布局阶段
在 4.0 中版本中，SwiftUI 提供了 Layout 协议，允许我们创建自定义布局容器，通过创建符合该协议的实例，我们便可以判断当前视图是否正处于布局阶段。
struct MyLayout: Layout {
let name: String
func sizeThatFits(proposal _: ProposedViewSize, subviews _: Subviews, cache _: inout ()) -> CGSize {
print("\(name) layout")
return .init(width: 100, height: 100)
}
func placeSubviews(in _: CGRect, proposal _: ProposedViewSize, subviews _: Subviews, cache _: inout ()) {}
}
上面的代码创建了一个固定返回 100 * 100 需求尺寸的布局容器，在父视图询问其需求尺寸时将通过控制台报告给我们。
判断视图正准备渲染
尽管 SwiftUI 视图并没有提供可以展示该过程的 API，不过我们可以利用 UIViewControllerRepresentable 协议来包装一个 UIViewController ，并通过它的生命周期回调方法来确定当前的状态。
struct ViewHelper: UIViewControllerRepresentable {
func makeUIViewController(context _: Context) -> HelperController {
return HelperController()
}
func updateUIViewController(_: HelperController, context _: Context) {
}
// SwiftUI 4 新增方法
func sizeThatFits(_: ProposedViewSize, uiViewController _: HelperController, context _: Context) -> CGSize? {
print("helper layout")
return .init(width: 50, height: 50)
}
}
final class HelperController: UIViewController {
override func viewWillAppear(_: Bool) {
print("will appear(render)")
}
}
在上面的代码中，sizeThatFits 与 Layout 协议的 sizeThatFits 调用时机一致，都是在布局过程中，父视图向子视图询问需求尺寸时访问。viewWillAppear 则是在 UIViewController 被呈现前（ 可以理解为渲染前 ），会由 UIKit 调用。
通过 UIViewControllerRepresentable 封装的“视图”并非真正的视图，对于 SwiftUI 来说，它就是一块给出了需求尺寸的黑洞，因此并不存在求值一说。
整合
有了上面的工具，通过下面的代码，我们便可以完整地了解一个 SwiftUI 视图的处理过程，以及 onAppear 的调用时机。
struct LayoutTest: View {
var body: some View {
MyLayout(name: "outer") {
let _ = print("outer evaluate")
MyLayout(name: "inner") {
let _ = print("inner evaluate")
ViewHelper()
.onAppear {
print("helper onAppear")
}
}
.onAppear {
print("inner onAppear")
}
}
.onAppear {
print("outer onAppear")
}
}
}
输出如下：
outer evaluate
inner evaluate
outer layout
inner layout
helper layout
outer onAppear
helper onAppear
inner onAppear
will appear(render)
分析
通过上面的输出，可以清楚地了解视图处理的全过程：
- SwiftUI 首先对视图进行求值（ 由外向内 ）
- 在全部求值结束后开始进行布局（ 由父视图到子视图 ）
- 在布局结束后，调用视图对应的 onAppear 闭包（ 顺序不明，不要假定 onAppear 之间的执行顺序 ）
- 渲染视图
由此可以证明，onAppear 确实是在布局之后，渲染之前被调用的。
解答
回到本文最初的问题。
第一段代码
- 对 VStack 进行求值
- 计算到 Text ，创建 Text 实例
- 创建实例时，需要调用 getWord 来获取参数
- 此时由于 newWords 数组为空，因此出现数组越界的错误
也就是说，在第一段代码报错时，该视图甚至还没有进入到布局阶段，就更不用提调用 onAppear 了。
在不考虑使用绝对索引值是否正确的情况下，通过下面的代码，便可以避免问题的出现：
if !newWords.isEmpty {
Text(getWord(at:0))
}
第二段代码
- 对 List 进行求值
- 由于 ForEach 会根据 newWords 的数量进行子视图的处理，因此尽管此时 newWords 为空，但也不会有问题
- 完成布局
- 调用 onAppear 闭包，给 newWords 赋值
- 由于 newWords 是该视图的 Source of truth ，发生改变后，导致视图重新刷新
- 重复上面的过程，此时 newWords 已经有值了，ForEach 将正常处理所有的子视图
总结
在本文中，我们通过 SwiftUI 4 提供的新工具明确了 onAppear 的调用时机，或许这是新 API 开发时未曾想到的功能应用。
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