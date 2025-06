用 Publish 创建博客（一）—— 入门

Publish 是一款专门为 Swift 开发者打造的静态网站生成器。它使用 Swift 构建整个网站,并支持主题、插件和其他大量的定制选项。

开篇

开发者 John Sundell

Publish 的开发者 John Sundell 这些年一直致力于发表关于 Swift 的高质量文章、播客和视频。他的作品大多都发布在其独立运营的 Swift by Sundell 上。他开发了 Publish 用以创建并管理自己的站点。

在开发 Publish 的过程中,他还开源了其他大量的基本库,比如 Ink(高效的 Markdown 解析器)、Plot(创建 HTML、XML、RSS 的 DSL)、Sweep(高效的字符串扫描库)、Codextended(Codable 增强)等。它们不仅一起构建了强大的 Publish,并且在各自的领域也是极为出色的开源库。

我为什么使用 Publish

我在一年前恢复自己的这个博客时使用的是 Hexo 。Hexo 在国内有非常好的群众基础,网上有大量优秀的教程,也有非常多的开发者贡献了自己创作的各种主题和插件。尽管 Hexo 让我相当满意,但由于我主要使用的语言是 Swift,且对 JavaScript 非常不熟悉,因此想要对 Hexo 做更深入的定制或修改很困难。

作为开发者(即使是业余的),总希望对自己的项目有更全面的掌控,因此完全由 Swift 开发的 Publish 就成为了我的首选。

随着使用 Publish 对 肘子的 Swift 记事本 重建过程的深入,我感觉自己做出了正确的选择。Publish 让我可以用开发普通 app 的思路和逻辑来创建站点,高效地完成我想要的各种定制和改动。

写本文的原因

截至落笔时,Publish 已经在 Github 上获得了 3.1 K 的好评。但网络上对 Publish 的介绍并不多,尤其欠缺关于模板定制、插件开发方面的资料和交流。在 Github 上搜索相关的插件和模板的结果数量也非常有限。

造成上述的情况固然有 Publish 诞生时间较短、使用量不大,Swift 圈子较小等原因,但我认为下面的情况也加剧了这一局面的形成:由于不同于其他的静态网站生成器,在 Publish 项目中,开发者可以用短小的代码实现各种功能。这种碎片化的代码其实是不利于分享且并不容易被搜索;另外,由于 Publish 中的模板和网站的功能具体实现绑定的较深,单独分享的模板的利用度也较低。

但 Publish 的这种特质也恰恰是其吸引人之处。

有鉴于此,我将用三篇文章(入门、如何写模板、如何写插件)完成对 Publish 的简绍,也希望国内的 Swift 开发者或爱好者们可以更多的了解和使用这个优秀的工具。

为了让大家能够快速上手,我已将本站点所用的代码(包括模板、自定义插件等)放置在 Github 上,方便大家通过代码更快的了解和掌握 Publish。

快速使用入门

如何安装 Publish

同大量的其他静态网站生成器一样,Publish 提供了 CLI。你可以通过命令行快速的完成创建模板、内容更新、远程发布等一系列操作。Publish 目前可以运行在 Mac 和 Linux 上,由于其代码对操作系统的依存度极低,估计其后也出现在 Windows 平台上。

Mac 下通过 brew 安装

Bash Copied! $brew install publish

源代码安装

Bash Copied! $git clone https://github.com/JohnSundell/Publish.git $cd Publish $make

创建你的第一个项目

让我们来创建一个新的 Blog 项目

Bash Copied! $mkdir myblog $cd myblog $publish new

Publish 将在 myblog 目录中创建我们所需的项目模板。它的基本构成大概如下:

|-- myblog | |-- Content | |–– posts | |–– first-post.md | |–– index.md | |–– index.md | |-- Resources | |-- Sources | |–– Myblog | |–– main.swift

Content 在此放入你要在网站发布的文章、页面等使用 markdown 编写的文件。

Resources 项目主题需要的一些资源,比如 css,图片等,目前为空。在你进行第一发布后,可以看到它包含了默认的 FoundationTheme 的 styles. css 文件。

Source 描述网站的代码。在 main.swift 中定义了网站的基本属性、创建工作流等。

编译及运行

Swift 是编译型语言,因此你的站点的代码在每次修改之后,都需在本机编译并运行才能完成内容的生成工作,好在这一切都只需要一条命令。

我们让 Publish 完成上述工作并启动内置的 Web Server 供我们浏览新创建的项目。

Bash Copied! $publish run

第一次运行,Publish 会自动从 Github 上获取所需的其他库,请稍等几分钟。

Bash Copied! $ publish run ............ Publishing Myblog (6 steps ) [ 1/6 ] Copy ' Resources ' files [ 2/6 ] Add Markdown files from ' Content ' folder [ 3/6 ] Sort items [ 4/6 ] Generate HTML [ 5/6 ] Generate RSS feed [ 6/6 ] Generate site map ✅ Successfully published Myblog 🌍 Starting web server at http://localhost:8000 Press ENTER to stop the server and exit

现在你就可以用浏览器访问 http://localhost:8000 来访问你的新站点了。

网站的全部内容都被生成并放置在了 Output 目录下。你只需要将其中的内容上传到你的服务器,或者通过简单的配置,比如:

Swift Copied! . unwrap ( . gitHub ( " fatbobman/fatbobman.github.io " , useSSH : true ) , PublishingStep. deploy )

然后使用

Bash Copied! $publish deploy

便可将内容发布到你的 github. io 上(具体配置后面说明)。

此时你在 Content - posts 中添加如下文件 second-post.md

--- date: 2021-01-29 19:58 description: 我的第二篇文章 tags: publish,swift --- # Hello Wolrd

再度执行 publish run 便可以看到新文章已经出现在页面上了。

使用我提供的模板快速上手

首先要确保已经安装了 Publish CLI

Bash Copied! $git clone https://github.com/fatbobman/PublishThemeForFatbobmanBlog.git $cd PublishThemeForFatbobmanBlog $publish run

更多关于 Publish 的知识

本节的内容将介绍几个 Publish 中的概念,对于后面了解模板定制和功能扩展十分重要。

Site

当你使用 Publish 来创建项目时,Publish 会自动生成一个 Swift Package 。网站的生成和部署配置都是通过该包完成的,使用的都是原生的且类型安全的 Swift 代码。

下面的代码便是使用 publish new myblog 生成的 main.swift (包的入口文件)中内容。

Swift Copied! //Site 的定义 struct Myblog : Website { enum SectionID : String , WebsiteSectionID { // 添加你需要的 Section case posts } struct ItemMetadata : WebsiteItemMetadata { // 在这里添加任何您想使用的特定站点元数据 } // 你网站的一些配置 xn'xi var url = URL ( string : " https://your-website-url.com " ) ! var name = " Myblog " var description = " A description of Myblog " var language: Language { . english } var imagePath: Path ? { nil } } //可以在模板或插件等位置访问 Site 中的属性信息 // 执行入口。当前使用的是默认的模板,且使用的是 Publish 预置的生成、导出、发布流程。 // 工作流的定义,更多内容见 Step try Myblog () . publish ( withTheme : . foundation )

Site 不仅定义了网站项目的基础配置信息,而且定义了网站从生成到发布的工作流程。

Section

每个 Section 都会在 Output 下生成的一个子目录。在 main. swift 中,通过枚举的方式对 Section 进行定义。你可以把 Section 可以作为一组 Item (文章)的容器,也可以仅指向某个 Page (非 Item 的自有页面)。当需要使用 Section 管理一组文章时,只需要在 Content 目录下创建同该 Section 名字相同的子目录即可,具体可以查看范例中 Content 下的 posts 和 project 。

Section 的定义

Swift Copied! enum SectionID : String , WebsiteSectionID { case posts //新创建的项目缺省只有这个,对应 content-posts 目录 case links //可以自己添加,将属于该 section 的文章放置到对应的目录即可 case about }

在 肘子的 Swift 记事本 中,每个 Section 同时也对应着上方导航区的一个选项。 Section 可以有多种用途,在模板定制章节会做更多探讨。

Item

保存在 Content--对应 Sectioin 目录中的文章。每个 Item 都对应一个 Section ,无需特别设置,其保存在哪个 Section 的目录中,就属于哪个 Section 。如果该 Section 不需要作为文件容器,可以直接在 Content 中创建和 Section 同名的 md 文件。我提供的范例模板中, about 就是这种形式。

Page

不归属于任何 Section 的文章。 Page 不会出现在 Section 的 item 列表中,通常也不会出现在 index(首页)列表中。在 content 下的不属于任何 Section 的目录中按如下结构添加文件即可创建 Page 。注意 Page 的创建路径和访问路径的关系。

| content -- 404 | | -- index.md

你可以通过访问 http://localhost:8000/404/index/ 查看

Page 为我们提供一种构建自由页面的方法。比如你可以用它来创建不需要显示在列表中的文章,或者像范例模板的演示一样创建 404😅。

Content

在此特指 Item 、 Page 中的 content 属性。作为内容集,其范围包括文本(如标题和描述)、所属标签(tag)、转换后 HTML 代码、音频、视频等各种元数据。元数据需要在 Markdonw 文章的头部注明。

Section 也有 Content ,它的内容对应着你在该 Section 对应的 Content 子目录中创建的 index. md(如果有必要的话)。

在代码中将来还会碰到另一种 Content , 确切的说是 PublishingContext 。里面包含着整个项目的所有信息(Site、Sections、Items、Tags 等),通过将它的实例传递给 Step 或者 Plugin 来完成修改或配置网站的各种工作。

Metadata

Markdown 文件的元数据,在文章(Markdown)文件的头部做出标识。分为两类,一种是 Publish 预置的。另一种是通过在 Site 中 ItemMetadata 自定义的。

--- date: 2021-01-29 19:58 description: A description of my first post. tags: first, article author: fat image: https://cdn.fatbobman.com/first-post.png ---

预设

title 文字标题 如果没有设置,Publish 会直接查找文章正文中第一个 Top-level Head # 作为标题

description 文章简介

date 文章创作日期 如果没设置则直接使用文件的 modificationDate

tags 文章标签,每篇文章可以设置多个标签,为文章的组织多一个维度

image 图片地址比如可以用来在 Item 列表中显示一个文章的主题图片(需在模板中定义)

audio 音频数据

video 视频数据 音视频的定义过于复杂,如果确实需要可以自行定义。

自定义

Swift Copied! struct ItemMetadata : WebsiteItemMetadata { // Add any site-specific metadata that you want to use here. var author: String }

如果预置的 metadata 不足以满足你的需求,可以在 ItemMetadata 中自行定义。

两种 metadata 的区别

预设的 metadata 在 Publish 中是作为的属性存在的。

Swift Copied! for item in content. allItems ( sortedBy : \. date ){ print ( item. title ) }

自定义的 metadata 需通过如下方式获取

Swift Copied! let author = ( item. metadata as! Myblog. ItemMetadata ) . author

在模板中使用更方便

Swift Copied! . text ( item. metadata . author )

Publish 中预设的 metadata , Item 并不要求必须填写。但是对于自定义的 metadata 则必须在 markdown 文档中添加。 index.md 、 Page 可以没有 metadata (无论是否为自定义)

Theme

Publish 使用 Plot 作为其 HTML 主题的描述引擎,开发者可以用非常 Swift 的方式来定义页面。如果使用过 DSL 类型的开发方式,会感觉非常亲切。比如下面的代码定义了 Section List 的布局呈现

Swift Copied! func makeSectionHTML ( for section : Section < Site > , context : PublishingContext < Site > ) throws -> HTML { HTML ( . lang ( context. site . language ) , //网页语言 . head ( for : section, on : context. site ) , //头文件,metadata、css 等 . body ( . header ( for : context, selectedSection : section. id ) , //网站的上部区域,范例中包括了 Logo,以及导航条 . wrapper ( . itemList ( for : section. items , on : context. site ) // 文章列表 ) , . footer ( for : context. site ) //最下方的版权区域 ) ) }

在 Theme 中定义的布局细节仍需要在 css 中进行进一步设置。

上面代码中 header 、 wrapper 等在 Plot 中都被称作 Node , 除了使用 Publish 中预置的大量 Node 外,我们可以使用自己编写的 Node 。

更多关于 Theme 的内容,将在用 Publish 创建博客(二)中做详细介绍。

Step

Publish 采用工作流(Pipeline)的方式来明确定义各个环节的操作过程。从文件读取、markdown 解析、HTML 生成、RSS 导出等等。通过 publish new 生成的 main.swift 中,尽管只使用了一条语句

Swift Copied! try Myblog () . publish ( withTheme : . foundation )

但其背后对应着下面一系列操作步骤:

Swift Copied! using : [ . group ( plugins. map ( PublishingStep. installPlugin )) , . optional ( . copyResources ()) , . addMarkdownFiles () , . sortItems ( by : \. date , order : . descending ) , . group ( additionalSteps ) , . generateHTML ( withTheme : theme, indentation : indentation ) , . unwrap ( rssFeedConfig ) { config in . generateRSSFeed ( including : rssFeedSections, config : config ) } , . generateSiteMap ( indentedBy : indentation ) , . unwrap ( deploymentMethod, PublishingStep. deploy ) ]

在多数的情况下,我们都会显式的将每一个操作步骤标明出来。每个步骤在 Publish 中被称为 Step 。Publish 已经预置了不少 Step 供开发者使用。我么也可以将自己创建的 Step 注入到工作流中合适的位置以实现更多功能。

每个 Step 都会被传递一个 PublishContent 实例,该实例可用于更改网站中的各种元素(包括文件、文件夹、Item、Page 等)。关于 PublishContent 同 Content 的不同,请见上文。

Plugin

Swift Copied! . installPlugin ( . highlightJS ()) , //语法高亮

上面的代码在 Publish 工作流中通过名为 installPlugin 的 Step 来完成插件 highlightJS 的安装。

Plugin 的开发和 Step 非常类似,都会获得一个 PublishContent 实例,并通过其完成相关工作。

比如说,你可以用 Step 来完成某些具有副作用的操作;用 Plugin 来完成类如 Modifier (markdown 的定制化解析)注入的工作。

对于自定义代码,从功能角度讲,两者都能实现对方的工作。因此在创建功能扩展时,采用 Step 还是 Plugin 取决于个人的偏好。

关于如何定制 Step 和 Plugin 将在用 Publish 创建博客(三)中做详细说明。

Publish 适合什么人

Publish 同当前主流的静态网站生成器相比还略有不足,如社区活跃度较低、开发时间较短、Swift 语言用户量较小等。当前 Publish 较适合符合如下状况的朋友:

使用 Swift 语言的开发者或 Swift 的爱好者

欠缺 Javascripte 的经验,或者喜欢 Javascripte free 的风格

追求高效、简洁的网页呈现方式

希望能够完整掌握网站的各个环节并通过自己的双手逐步实现各项功能

善于尝鲜者

Next

我将在用 Publish 创建博客(二)中探讨 Theme 的开发,在(三)中了解如何通过多种手段扩展 Publish 的功能。

如果你已经开始感兴趣,马上在 Github 上开通你的 github. io 站点,用 Publish 一键 deploy 属于自己的博客吧。