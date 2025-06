用 Publish 创建博客（三）—— 插件开发

我们不仅可以利用 Publish 内置的接口来开发插件进行扩展,同时还可以使用 Publish 套件中其他的优秀库(Ink、Plot、Sweep、Files、ShellOut 等)来完成更多的创意。本文将通过几个实例(添加标签、增加属性、用代码生成内容、全文搜索、命令行部署)在展示不同扩展手段的同时向大家介绍 Publish 套件中其他的优秀成员。在阅读本文前,最好能先阅读 用 Publish 创建博客(一)——入门、用 Publish 创建博客(二)——主题开发。对 Publish 有个基本了解。本文篇幅较长,你可以选择自己感兴趣的实战内容阅读。

PublishingContext

在 用 Publish 创建博客(一)——入门 中我们介绍过 Publish 有两个 Content 概念。其中 PublishingContext 作为根容器包含了你网站项目的全部信息( Site 、 Section 、 Item 、 Page 等)。在对 Publish 进行的大多数扩展开发时,都需要和 PublishingContext 打交道。不仅通过它来获取数据,而且如果要对现有数据进行改动或者添加新的 Item 、 Page 时(在 Content 中采用不创建 markdown 文件的方式)也必须要调用其提供的方法。比如 mutateAllSections 、 addItem 等。

Pipeline 中的顺序

Publish 会逐个执行 Pipeline 中的 Step , 因此必须要在正确的位置放置 Step 和 Plugin 。比如需要对网站的所有数据进行汇总,则该处理过程应该放置在 addMarkdownFiles (数据都被添加进 Content )之后;而如果想添加自己的部署( Deploy ),则应放置在生成所有文件之后。下面会通过例子具体说明。

热身

下面的代码,以放置在 Myblog (第一篇中创建,并在第二篇中进行了修改)项目里为例。

准备

请将

Swift Copied! try Myblog () . publish ( withTheme : . foundation )

换成

Swift Copied! try Myblog () . publish ( using : [ . addMarkdownFiles () , //导入 Content 目录下的 markdown 文件,并解析添加到 PublishingContent 中 . copyResources () , //将 Resource 内容添加到 Output 中 . generateHTML ( withTheme : . foundation ) , //指定模板 . generateRSSFeed ( including : [. posts ] ) , //生成 RSS . generateSiteMap () //生成 Site Map ] )

创建 Step

我们先通过官方的一个例子了解一下 Step 的创建过程。当前导航菜单的初始状态:

下面的代码将改变 SectionID。

Swift Copied! //当前的 Section 设置 enum SectionID : String , WebsiteSectionID { // Add the sections that you want your website to contain here: case posts //rawValue 将影响该 Section 对应的 Content 的目录名。当前的目录为 posts case about //如果改成 case abot = "关于" 则目录名为“关于”,所以通常会采用下方更改 title 的方法 } //创建 Step extension PublishingStep where Site == Myblog { static func addDefaultSectionTitles () -> Self { //name 为 step 名称,在执行该 Step 时在控制台显示 . step ( named : " Default section titles " ) { context in //PublishingContent 实例 context. mutateAllSections { section in //使用内置的修改方法 switch section.id { case . posts : section. title = " 文章 " //修改后的 title,将显示在上方的 Nav 中 case . about : section. title = " 关于 " } } } } }

将 Step 添加到 main.swift 的 pipeline 中:

Swift Copied! . addMarkdownFiles () , . addDefaultSectionTitles () , . copyResources () ,

添加该 Step 后的导航菜单:

Pipeline 中的位置

如果将 addDefaultSectionTitles 放置在 addMarkdownFiles 的前面,会发现 posts 的 title 变成了

这是因为,当前的 Content--posts 目录中有一个 index.md 文件。 addMarkdownFiles 会使用从该文件中解析的 title 来设置 posts 的 Section.title 。解决的方法有两种:

向上面那样将 addDefaultSectionTitles 放置在 addMarkdownFiles 的后面 删除掉 index.md

等效的 Plugin

在 用 Publish 创建博客(一)——入门 中提过 Step 和 Plugin 在作用上是等效的。上面的代码用 Plugin 的方式编写是下面的样子:

Swift Copied! extension Plugin where Site == Myblog { static func addDefaultSectionTitles () -> Self { Plugin ( name : " Default section titles " ){ context in context. mutateAllSections { section in switch section.id { case . posts : section. title = " 文章 " case . about : section. title = " 关于 " } } } } }

在 Pipeline 中 使用下面的方式添加:

Swift Copied! . addMarkdownFiles () , . copyResources () , . installPlugin ( . addDefaultSectionTitles ()) ,

它们的效果完全一样。

实战 1:添加 Bilibili 标签解析

Publish 使用 Ink 作为 markdown 的解析器。 Ink 作为 Publish 套件的一部分,着重点在 markdown 到 HTML 的高效转换。它让使用者可以通过添加 modifier 的方式,对 markdown 转换 HTML 的过程进行定制和扩展。 Ink 目前并不支持全部的 markdonw 语法,太复杂的它不支持(而且语法支持目前是锁死的,如想扩充必须 fork Ink 代码,自行添加)。

在本例中我们尝试为如下 markdown 的 codeBlock 语法添加新的转义功能:

aid 为 B 站视频的 aid 号码, danmu 为 弹幕 开关

让我们首先创建一个 Ink 的 modifier

Swift Copied! /* 每个 modifier 对应一个 markdown 语法类型。 目前支持的类型有:metadataKeys,metadataValues,blockquotes,codeBlocks,headings horizontalLines,html,images,inlineCode,links,lists,paragraphs,tables */ var bilibili = Modifier ( target : . codeBlocks ) { html, markdown in // html 为 Ink 默认的 HTML 转换结果,markdown 为该 target 对应的原始内容 // firstSubstring 是 Publish 套件中的 Sweep 提供的快速配对方法。 guard let content = markdown. firstSubstring ( between : . prefix ( " ```bilibili

" ) , and : "

``` " ) else { return html } var aid: String = "" var danmu: Int = 1 // scan 也是 Sweep 中提供另一种配对获取方式,下面的代码是获取 aid: 和换行之间的内容 content. scan ( using : [ Matcher ( identifier : " aid: " , terminator : "

" , allowMultipleMatches : false ) { match, _ in aid = String ( match ) } , Matcher ( identifiers : [ " danmu: " ], terminators : [ "

" , . end ], allowMultipleMatches : false ) { match, _ in danmu = match == " true " ? 1 : 0 } , ] ) //modifier 的返回值为 HTML 代码,本例中我们不需要使用 Ink 的默认转换,直接全部重写 //在很多的情况下,我们可能只是在默认转换的 html 结果上做出一定的修改即可 return """ <div style="position: relative; padding: 30% 45% ; margin-top:20px;margin-bottom:20px"> <iframe style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; left: 0; top: 0;" src="https://player.bilibili.com/player.html?aid= \( aid ) &page=1&as_wide=1&high_quality=1&danmaku= \( danmu ) " frameborder="no" scrolling="no"></iframe> </div> """ }

通常情况下,我们会将上面的 modifier 包裹在一个 Plugin 中,通过 installPlugin 来注入,不过现在我们直接创建一个新的 Step 专门来加载 modifier

Swift Copied! extension PublishingStep { static func addModifier ( modifier :Modifier, modifierName name : String = "" ) -> Self { . step ( named : " addModifier \( name ) " ){ context in context. markdownParser . addModifier ( modifier ) } } }

现在就可以在 main.swift 的 Pipeline 中添加了

Swift Copied! . addModifier ( modifier : bilibili, modifierName : " bilibili " ) , //bilibili 视频 . addMarkdownFiles () ,

modifier 在添加后并不会立即使用,当 Pipeline 执行到 addMarkdownFiles 对 markdown 文件进行解析时才会调用。因此 modifier 的位置一定要放在解析动作的前面。

Ink 允许我们添加多个 modifier ,即使是同一个 target 。因此尽管我们上面的代码是占用了对 markdown 的 codeBlocks 的解析,但只要我们注意顺序,就都可以和平共处。比如下面:

Swift Copied! . installPlugin ( . highlightJS ()) , //语法高亮插件,也是采用 modifier 方式,对应的也是 codeBlock . addModifier ( modifier : bilibili ) , //在这种状况下,bilibili 必须在 highlightJS 下方。

Ink 将按照 modifier 的添加顺序来调用。添加该插件后的效果

上面代码在我提供的 范例模板 中可以找到

通过 modifier 扩展 markdown 到 HTML 的转义是 Publish 中很常见的一种方式。几乎所有的语法高亮、 style 注入等都利用了这个手段。

实战 2:为 Tag 添加计数属性

在 Publish 中,我们只能获取 allTags 或者每个 Item 的 tags ,但并不提供每个 tag 下到底有几个 Item 。本例我们便为 Tag 增加 count 属性。

Swift Copied! //由于我们并不想在每次调用 tag.count 的时候进行计算,所以一次性将所有的 tag 都提前计算好 //计算结果通过类属性或结构属性来保存,以便后面使用 struct CountTag { static var count: [ Tag : Int ] = [ : ] static func count < T : Website >( content :PublishingContext < T >){ for tag in content.allTags { //将计算每个 tag 下对应的 item, 放置在 count 中 count [ tag ] = content. items ( taggedWith : tag ) . count } } } extension Tag { public var count: Int { CountTag. count [ self ] ?? 0 } }

创建一个调用在 Pipeline 中激活计算的 Plugin

Swift Copied! extension Plugin { static func countTag () -> Self { return Plugin ( name : " countTag " ){ content in return CountTag. count ( content : content ) } } }

在 Pipeline 中加入

Swift Copied! . installPlugin ( . countTag ()) ,

现在我们就可在主题中直接通过 tag.count 来获取所需数据了,比如在主题方法 makeTagListHTML 中:

Swift Copied! . forEach ( page. tags . sorted ()) { tag in . li ( . class ( tag. colorfiedClass ) , //tag.colorfieldClass 也是通过相同手段增加的属性,在文章最后会有该插件的获取地址 . a ( . href ( context. site . path ( for : tag )) , . text ( " \( tag. string ) ( \( tag. count ) ) " ) ) ) }

显示结果

实战 3:将文章按月份汇总

在 Publish 创建博客(二)——主题开发 中我们讨论过目前 Publish 的主题支持的六种页面,其中有对 Item 以及 tag 的汇总页面。本例演示一下如何用代码创建主题不支持的其他页面类型。

本例结束时,我们将让 Publish 能够自动生成如下的页面:

Swift Copied! //创建一个 Step extension PublishingStep where Site == FatbobmanBlog { static func makeDateArchive () -> Self { step ( named : " Date Archive " ){ content in var doc = Content () /*创建一个 Content,此处的 Content 是装载页面内容的,不是 PublishingContext Publish 在使用 addMarkdownFiles 导入 markdown 文件时,会为每个 Item 或 Page 创建 Content 由于我们是使用代码直接创建,所以不能使用 markdown 语法,必须直接使用 HTML */ doc. title = " 时间线 " let archiveItems = dateArchive ( items : content. allItems ( sortedBy : \. date , order : . descending )) //使用 Plot 生成 HTML,第二篇文章有 Plot 的更多介绍 let html = Node. div ( . forEach ( archiveItems. keys . sorted ( by : > )){ absoluteMonth in . group ( . h3 ( . text ( " \( absoluteMonth. monthAndYear . year ) 年、(absoluteMonth.monthAndYear.month) 月 " )) , . ul ( . forEach ( archiveItems [ absoluteMonth ] ! ){ item in . li ( . a ( . href ( item. path ) , . text ( item. title ) ) ) } ) ) } ) //渲染成字符串 doc. body . html = html. render () //本例中直接生成了 Page,也可以生成 Item,Item 需在创建时指定 SectionID 以及 Tags let page = Page ( path : " archive " , content : doc ) content. addPage ( page ) } } //对 Item 按月份汇总 fileprivate static func dateArchive ( items : [ Item < Site >]) -> [ Int : [ Item < Site >]]{ let result = Dictionary ( grouping : items, by : { $0 . date . absoluteMonth }) return result } } extension Date { var absoluteMonth: Int { let calendar = Calendar. current let component = calendar. dateComponents ( [. year ,. month ], from : self ) return component. year ! * 12 + component. month ! } } extension Int { var monthAndYear: ( year: Int ,month: Int ){ let month = self % 12 let year = self / 12 return ( year,month ) } }

由于该 Step 需要对 PublishingContent 中的所有 Item 进行汇总,所以在 Pipeline 中应该在所有内容都装载后再执行

Swift Copied! . addMarkdownFiles () , . makeDateArchive () ,

上面的代码可以在 Github 下载。

实战 4:给 Publish 添加搜索功能

谁不想让自己的 Blog 支持全文搜索呢?对于多数的静态页面来说(比如 github. io),是很难依靠服务端来实现的。

下面的代码是在参照 local-search-engine-in-Hexo 的方案实现的。 local-search-engin 提出的解决方式是,将网站的全部需检索文章内容生成一个 xml 或 json 文件。用户搜索前,自动从服务端下载该文件,通过 javascript 代码在本地完成搜索工作。javascripte 代码 使用的是 hexo-theme-freemind 创建的。另外 Liam Huang 的这篇 博客 也给了我很大的帮助。

最后实现的效果是这样的:

video

创建一个 Step 用来在 Pipeline 的末端生成用于检索的 xml 文件。

Swift Copied! extension PublishingStep { static func makeSearchIndex ( includeCode : Bool = true ) -> PublishingStep { step ( named : " make search index file " ){ content in let xml = XML ( . element ( named : " search " , nodes : [ //之所以将这个部分分开写,是因为有时候编译器对于复杂一点的 DSL 会 TimeOut //提示编译时间过长。分开则完全没有问题。这种情况在 SwiftUI 中也会遇到 . entry ( content : content, includeCode : includeCode ) ] ) ) let result = xml. render () do { try content. createFile ( at : Path ( " /Output/search.xml " )) . write ( result ) } catch { print ( " Failed to make search index file error: \( error ) " ) } } } } extension Node { //这个 xml 文件的格式是 local-search-engin 确定的,这里使用 Plot 把网站内容转换成 xml static func entry < Site : Website >( content :PublishingContext < Site > , includeCode : Bool ) -> Node { let items = content. allItems ( sortedBy : \. date ) return . forEach ( items. enumerated ()){ index,item in . element ( named : " entry " , nodes : [ . element ( named : " title " , text : item. title ) , . selfClosedElement ( named : " link " , attributes : [. init ( name : " href " , value : " / " + item. path . string ) ] ) , . element ( named : " url " , text : " / " + item. path . string ) , . element ( named : " content " , nodes : [ . attribute ( named : " type " , value : " html " ) , //为 Item 增加了 htmlForSearch 方法 //由于我的 Blog 的文章中包含不少代码范例,所以让使用者选择是否在检索文件中包含 Code。 . raw ( " <![CDATA[ " + item. htmlForSearch ( includeCode : includeCode ) + " ]]> " ) ] ) , . forEach ( item. tags ){ tag in . element ( named : " tag " , text : tag. string ) } ] ) } } }

我需要再称赞一下 Plot,它让我非常轻松地完成了 xml 的创建工作。

Swift Copied! extension Item { public func htmlForSearch ( includeCode : Bool = true ) -> String { var result = body. html result = result. replacingOccurrences ( of : " ]]> " , with : " ]> " ) if ! includeCode { var search = true var check = false while search { check = false //使用 Ink 来获取配对内容 result. scan ( using : [. init ( identifier : " <code> " , terminator : " </code> " , allowMultipleMatches : false , handler : { match,range in result. removeSubrange ( range ) check = true }) ] ) if ! check { search = false } } return result } }

创建 搜索框 和 搜索结果容器 :

Swift Copied! //里面的 id 和 class 由于要和 javascript 配合,需保持现状 extension Node where Context == HTML.BodyContext { //显示搜索结果的 Node public static func searchResult () -> Node { . div ( . id ( " local-search-result " ) , . class ( " local-search-result-cls " ) ) } //显示搜索框的 Node public static func searchInput () -> Node { . div ( . form ( . class ( " site-search-form " ) , . input ( . class ( " st-search-input " ) , . attribute ( named : " type " , value : " text " ) , . id ( " local-search-input " ) , . required ( true ) ) , . a ( . class ( " clearSearchInput " ) , . href ( " javascript: " ) , . onclick ( " document.getElementById('local-search-input').value = ''; " ) ) ) , . script ( . id ( " local.search.active " ) , . raw ( """ var inputArea = document.querySelector("#local-search-input"); inputArea.onclick = function(){ getSearchFile(); this.onclick = null } inputArea.onkeydown = function(){ if(event.keyCode == 13) return false } """ ) ) , . script ( . raw ( searchJS ) //完整的代码后面可以下载 ) ) } }

本例中,我将搜索功能设置在标签列表的页面中(更多信息查看 主题开发),因此在 makeTagListHTML 中将上面两个 Node 放到自己认为合适的地方。

由于搜索用的 javascript 需要用到 jQuery ,所以在 head 中添加了 jQuery 的引用(通过覆写了 head ,当前只为 makeTagListHTML 添加了引用)。

在 Pipeline 中加入

Swift Copied! . makeSearchIndex ( includeCode : false ) , //根据自己需要决定是否索引文章中的代码

完整的代码可以在 Github 下载。

实战 5:部署

最后这个实例略微有点牵强,主要是为了介绍 Publish 套件中的另外一员 ShellOut。

ShellOut 是一个很轻量的库,它的作用是方便开发者从 Swift 代码中调用脚本或命令行工具。在 Publish 中,使用 publish deploy 进行 Github 部署的代码便使用了这个库。

Swift Copied! import Foundation import Publish import ShellOut extension PublishingStep where Site == FatbobmanBlog { static func uploadToServer () -> Self { step ( named : " update files to fatbobman.com " ){ content in print ( " uploading...... " ) do { try shellOut ( to : " scp -i ~/.ssh/id_rsa -r ~/myBlog/Output web@112.239.210.139:/var/www " ) //我是采用 scp 部署的,你可以用任何你习惯的方式 } catch { print ( error ) } } } }

在 main.swift 添加:

Swift Copied! var command: String = "" if CommandLine . arguments . count > 1 { command = CommandLine . arguments [ 1 ] } try MyBlog () . publish ( . addMarkdownFiles () , ... . if ( command == " --upload " , . uploadToServer ()) ]

执行 swift run MyBlog --upload 即可完成网站生成+上传(MyBlog 为你的项目名称)

其他的插件资源

目前 Publish 的插件和主题在互联网上能够找到的并不很多,主要集中在 Github 的#publish-plugin 上。

其中使用量比较大的有:

SplashPublishPlugin 代码高亮

HighlightJSPublishPlugin 代码高亮

ColorfulTagsPublishPlugin 给 Tag 添加颜色

如果想在 Github 上分享你制作的 plugin,请务必打上 publish-plugin 标签以便于大家查找

最后

就在即将完成这篇稿件的时候,手机上收到了 赵英俊 因病过世的新闻。英年早逝,令人唏嘘。回想到自己这些年经历的治疗过程,由衷地感觉平静、幸福的生活真好。

在使用 Publish 的这些天,让我找到了装修房子的感觉。虽然不一定做的多好,但网站能按自己的想法逐步变化真是乐趣无穷。