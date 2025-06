Vapor4 的安装与配置

本文介绍了如何在 mac 10.5.4 和 ubuntu 18.04 下安装 Vapor 命令行工具,创建 Vapor 项目,简单的调试项目以及如何部署到生产环境的过程。文中的运行环境为:Vapor 4, Swift 5.2, Catalina 10.5.4, Ubuntu 18.04

最近新开通了一个云服务器(Linux 系统),使用 Hexo 创建了新的博客网页。考虑增加点简单的交互功能,所以需要在服务器端添加逻辑处理能力。由于近半年来基本上都是在使用 Swift,所以打算尝试一下 Server Side Swift。没有太仔细选择各种框架,看过几个介绍 Vapor 使用的视频后,感觉不错,便开始尝试安装配置。

Vapor 的官方文档实在是有很大的问题,网上的不少心得、教程又有点陈旧(目前版本调整较大)。通过两天的折腾,终于基本上理出了脉络,初步搭建了开发和生产环境。

什么是 Vapor

Vapor 是一个使用 Swift 语言编写的 Web 网络框架,它是跨平台的(mac、Linux),用户可以使用 Swift 语言以及其丰富的第三方库来高效的完成多种网络服务。

Swift Copied! import Vapor let app = try Application () let router = try app. make ( Router. self ) router. get ( " hello " ) { req in return " Hello, world. " } try app. run ()

上面的代码变可以完成一个最基本的网络服务。访问 http://localhost:8080/hello 网页返回 hello, world.

你可以在 mac 或 Linux 平台上开发,同时也可以将通过 Vapor 框架开发的项目部署到 mac 或 Linux 平台上。

什么是 Vaper 命令行工具

Vaper 命令行工具的作用有:

基于模板创建 Vaper 项目

配置、编译、运行项目

其他配合操作系统的一些功能

但它不是必须的,如果用户已经很熟悉 Vapor 的开发和配置,无论是在开发环境还是运行环境都可以不使用这个命令行工具。不过对于像我这样的新手来说,无疑它是一个好的帮手。

开发 Vaper 项目需要的资源

mac 或 Linux ,我目前在 Catalina 10.5.4 和 Ubuntu 18.04 下都成功完成了配置

Swift 语言环境,目前 Vapor 4 可以在 Swift 5.2 下运行

web 服务器,我目前使用 Nginx (如果只是用于开发测试,也可以不配置)

安装 Swift

Mac

在 mac 平台下,安装 Xcode 及 Xcode ommand Line Tools,Vapor 4 对 xcode 提供了非常友好的支持,可以像其他的 Swift 项目一样使用全部的 Xcode 的各种能力(比如断点调试)。

Ubuntu 18.04

Bash Copied! sudo apt-get install clang sudo apt-get install libcurl3 libpython2.7 libpython2.7-dev #从 swift.org 找到需要的文件 wget https://swift.org/builds/swift-5.2.3-release/ubuntu1804/swift-5.2.3-RELEASE/swift-5.2.3-RELEASE-ubuntu18.04.tar.gz tar xzvf swift-5.2.3-RELEASE-ubuntu18.04.tar.gz sudo mv swift-5.2.3-RELEASE-ubuntu18.04 /usr/share/swift echo " export PATH=/usr/share/swift/usr/bin: $PATH " >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

我也使用过 Docker 安装 Swift 5.2,不过 Image 有点太大,需要 1.2 Gb 左右的空间。

Bash Copied! #Docker 安装 Swift 的方法。 docker pull swift

安装 Vapor 命令行工具

MacOS

Shell Copied! brew tap vapor/tap brew install vapor #我目前安装的是 vapor-beta #brew install vapor-beta #执行 vapor 测试一下 vapor

Ubuntu 1804

Ubuntu 下安装 Vapor toolbox 略微麻烦,主要是目前的 Vapor Toolbox 源文件有点问题需要做一些修改才能正常编译。

首先保证已成功安装 Swift

Bash Copied! cd ~ git clone https://github.com/vapor/toolbox.git cd toolbox

在 Test 目录下创建一个 LinuxMain. swift 文件

Swift Copied! import XCTest @ testable import AppTests XCTMain ( [ testCase ( AppTests. allTests ) ] )

这个是 Swift SPM 需要的文件,上面我只写了个最简单的能够完成编译即可,不清楚为什么官方的 git 源不包含这个文件。

修改 Source/VaporToolbox/exec. swift 文件

在 36 行左右(当前版本)找到

Swift Copied! let spawned = posix_spawnp ( & pid, argv [ 0 ] , & fileActions, nil , argv + [ nil ], envp + [ nil ] )

修改成

Swift Copied! guard let _argv0 = argv [ 0 ] else { fatalError ( " unwrap error " ) } let spawned = posix_spawnp ( & pid, _argv, & fileActions, nil , argv + [ nil ], envp + [ nil ] )

同样不清楚为什么代码会有这么一个错误。

完成上述修改后

Bash Copied! cd ~/toolbox swift build -c release --disable-sandbox sudo mv .build/release/vapor /usr/local/bin

以上步骤在我本地的 Ubuntu 上已可正常编译,不过在我的腾讯云主机上,编译时会缺少一个相关库,添加上后即可正常编译。

Bash Copied! sudo apt-get install libcurl4 -y

至此 Vapor Toolbox 安装完毕。

Toolbox 的目录中包含了 Dockerfile,使用它可以直接将 toolbox 生成一个 Docker Image,并且系统会自动下载 Swift 的 Docker Image。不过我在 Ubuntu 上使用这种方法安装后(已配置 entrypoint),vapor 的 Image 没有名字,只有 container id,但是可以通过 id 来运行。个人目前不推荐这种方式。

使用 Vapor 命令行工具

创建项目

Bash Copied! #vapor new <projectname> [--template] vapor new hello

使用缺省模板创建一个名为 hello 的 Vapor 项目。

创建的过程其实就是从 github 上 clone 一个模板,并可帮你进行简单配置。如果已经比较熟悉的话也可以不适用工具,直接从 github 上 克隆模板 开始项目。

在 Mac 系统下,模板可以直接编译运行,不过 Linux 下,git 源仍然缺少 LinuxMain. swift 文件,按照上面的方法,在项目中加入该文件后方可编译。

clone 完成后,系统会有如下提示:

Bash Copied! Would you like to use Fluent? y 数据库类型选择 #我选择了 sqllite

系统会根据你的选择直接在模板中创建好相应的代码。(Fluent 是一个 Swift 写的 ORM)

编译项目

Bash Copied! cd ~/hello vapor build

我在 ubuntu 下执行** vapor new 可以正常执行,不过 vapor build 执行报错。因此就直接使用 swift build 来编译项目。其实 build** 和 run 都是直接调用的 swift 命令。

运行项目

Bash Copied! vapor run #系统显示,说明项目已正常启动。可以通过 http://127.0.0.1:8080 访问 Environment(name: " development " , arguments: [ " .build/x86_64-apple-macosx/debug/Run " ]) [ NOTICE ] Server starting on http://127.0.0.1:8080

可以在运行命令后面添加运行状态,对于部署尤为重要。

Bash Copied! vapor run --env prod # test prod dev 对应不同的状态,主要关系到是否显示操作日志等

如果是 Mac 系统,使用

Bash Copied! vapor xcode

直接打开 Xcode,然后就可以直接在 Xcode 下编辑、编译、调试、运行。

即使没有安装 Vapor Toolbox 也可以使用如下命令创建 Xcode 项目

Bash Copied! swift package generate-xcodeproj

按照上述的步骤安装后,无论在 Mac 上还是 Ubuntu 上我们都可以开始编写并运行自己的 Vapor 项目了。

模板项目简单分析

本节我们通过对模板代码的简单分析来快速感受一下 Vapor 的便捷。

我使用的是项目缺省模板,启用 Fluent,数据库选择的是 sqlite。

项目源文件存在 Sources 目录下。

main.swift 作为程序的入口,创建了 Vapor 服务

configure.swift 中由于我们选择了使用 sqlite,因此系统为我们自动生成了使用数据库所需的代码。下列代码完成数据库的创建工作。

Swift Copied! app. migrations . add ( CreateTodo ())

为了能够完整的运行这个模板项目,我们需要在命令行执行

Bash Copied! vapor run migrate

系统将在项目根目录下完成 db. sqlite 里的表创建工作。如果没有执行这个步骤,访问 localhost: 8080/todos 将在得到如下的错误提示。

Bash Copied! [ ERROR ] error: no such table: todos

Xcode 的用户也可以直接在 Scheme 中的 Arguments 添加 —auto-migrate 完成上述功能。

另外,最好在 Xcode 中将 Scheme — Run — Working Directory 设置成当前项目的根目录,这样无论使用命令行,还是直接使用 Xcode 都可以使用同一个 Sqlite 文件。

Swift Copied! //app.middleware.use(FileMiddleware(publicDirectory: app.directory.publicDirectory))

如果取消这一句的注释,Vapor 将提供对静态文件的支持。我们可以把静态文件放入项目根目录的 Public 目录中,即可访问。 127.0.0.1:8080/index. html 。如果和其他 WebServer 配合使用的话,我感觉还是用如 Nginx 来提供静态文件的支持比较好。

routes. swift 作为项目的核心,在其中完成网络的路由逻辑设定。

Swift Copied! import Fluent import Vapor func routes ( _ app : Application ) throws { /* 访问 127.0.0.1:8080/ 返回:It works! */ app. get { req in return " It works! " } // localhost:8080/hello 返回:"Hello world" app. get ( " hello " ) { req -> String in return " Hello, world! " } let todoController = TodoController () /* 以下操作我使用 postman 进行测试 post 127.0.0.1:8080/todos body 内容:{"title":"东坡肘子"} 添加一条记录 get 127.0.0.1:8080/todos 显示已添加的记录 del 127.0.0.1:8080/todos/B508471F-FF5F-422C-B384-C300FD7B49D9 删除一条记录。id 使用显示记录获取 */ app. get ( " todos " , use : todoController. index ) app. post ( " todos " , use : todoController. create ) app. delete ( " todos " , " :todoID " , use : todoController. delete ) }

更具体的应用就不展开了。不过仅从模板例程上我们便可以感觉到 Vapor 的便利和高效。

和 Nginx 配合使用

通过编辑 nginx 的配置文件,我们的 Vapor 项目便可以对外发布了。

nginx Copied! server { listen 80 ; server_name localhost ; location / { root html ; index index.html index.htm ; try_files $ uri @proxy ; } location @proxy { proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; proxy_pass_header Server ; proxy_set_header Host $ host ; proxy_set_header X-Real-IP $ remote_addr ; proxy_set_header X-Forwarded-For $ proxy_add_x_forwarded_for ; proxy_pass_header Server ; proxy_connect_timeout 3s ; proxy_read_timeout 10s ; }

现在你就可以通过 http://你的域名或地址/todos 来访问你的项目。

我使用 Vapor 的目的是为了配合自己的博客,所以仍需配合我自己原有的页面使用,所以采用了如下的配置。

即使打开了 Vapor 的静态页面支持,如果我把 Vapor 项目配置在/的话(已取消 Vapor 对根的响应),仍然需要明确的输入 http://我的域名/index.html 才能访问到索引页面。没有办法才把他转到 /api/下。

nginx Copied! server { listen 80 ; server_name localhost ; location / { root html ; index index.html index.htm ; } location /api { root html ; index index.html index.htm ; try_files $ uri @proxy ; } location @proxy { proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; proxy_pass_header Server ; proxy_set_header Host $ host ; proxy_set_header X-Real-IP $ remote_addr ; proxy_set_header X-Forwarded-For $ proxy_add_x_forwarded_for ; proxy_pass_header Server ; proxy_connect_timeout 3s ; proxy_read_timeout 10s ; }

如此配置后,需要对代码 routes. swift 进行改动后即可正常访问。

Swift Copied! app. get ( " api " , " hello " ) { req -> String in return " Hello, world! " }

如果谁知道如何设置能够直接将/转发到 Vapor 而又可以直接使用 http://我的域名 来访问原有的页面烦请告知一下。

部署

修改运行端口

Vapor 4 对于指定运行端口和之前有了较大的区别。

在 main. swift 中做如下修改

Swift Copied! app. http . server . configuration . hostname = " 127.0.0.1 " //响应的地址 0.0.0.0 app. http . server . configuration . port = 8000 //希望设定的端口 try configure ( app )

目前我没有找到如何在命令行下设置运行端口(Vapor 3 之前的方法好像已经不支持了)。如果有人了解烦请告知一下。

手动部署

由于我目前也还刚刚开始接触 Vapor,为了调试方便,我在本机的 Xcode 下进行开发。通过 github 作为中转,将本地的修改 commit 到 repository 上。手动在服务器端 fetch 并执行。在终端中执行的话当前终端将被任务锁定。

Docker 部署

另外,Vapor 的模板本身已经生成了 Dockerfile。也可以直接将完成后的项目生成 Docker Image。这种方式可以将项目发布到任何支持 Docker 的平台(mac、Linux、windows 等)。不过通常只适用于已经开发完善后的部署。更多细节可查阅 官方文档

Supervisior

Vapor Toolbox 已提供了对 Supervisior 的支持,可以很方便的通过 supervisor 来管理服务。

ubuntu 下安装 Supervisor

Bash Copied! sudo apt-get update sudo apt-get install supervisor

我们需要为每一个项目创建一个 supervisor 配置文件。创建/etc/supervisor/conf. d/hello. conf

Bash Copied! [ program:hello ] command = /home/parallels/hello/.build/release/Run serve --env production directory = /home/parallels/hello user = parallels stdout_logfile = /var/log/supervisor/% ( program_name ) -stdout.log stderr_logfile = /var/log/supervisor/% ( program_name ) -stderr.log

文件名是你的项目名。conf,目录指向你项目的根目录并设置好用户名

Bash Copied! command = /home/parallels/hello/.build/release/Run serve --env production

需确定已将项目编译成 release 版本,如果 vapor build 不好用,可以使用如下命令

Bash Copied! cd ~/hello swift build -c release

通过 supervisor 管理项目

Bash Copied! supervisorctl reread supervisorctl add hello supervisorctl start hello

也可以通过 supervisor 的配置来指定运行端口

在/etc/supervisor/conf. d/hello. conf 中加入

Bash Copied! environment = PORT = 8123

修改 main. swift

Swift Copied! let port = Environment. get ( " PORT " ) ?? "" app. http . server . configuration . port = Int ( port ) ?? 8080

结语

希望本文能够对你开始使用 Vapor 4 带来一点帮助。同时也希望 Swift 能在更多的平台上有所表现。

Swift 已有更多的官方对 window 支持的迹象。