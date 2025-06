if let userInfo = attributeDescription.userInfo {

// Check if the "exclude" flag is added to this attribute

// Only detemine whether the Key is "exclude" or note, do not care about the Vlaue

if userInfo [ config. exclude ] != nil {

if attributeDescription.isOptional || attributeDescription.defaultValue != nil {

continue

} else {

throw CloneNSManagedObjectError. attributeExcludeError

}

}