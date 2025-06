在 SwiftUI 中，根据需求弹出不同的 Sheet

Sheet 是一个我比较喜欢的交互形式,它可以很好的控制用户的操作行为,让用户的交互逻辑单线条化。在 iOS 14 上,SwiftUI 增加了 fullCover,支持了全屏的 Sheet 方式,让开发者又了更多的选择。

基本用法

Swift Copied! @ State var showView1 = false @ State var showView2 = false List { Button ( " View1 " ){ showView1. toggle () } . sheet ( isPresented : $showView1 ){ Text ( " View1 " ) } Button ( " View2 " ){ showView2. toggle () } . sheet ( isPresented : $showView2 ){ Text ( " View2 " ) } }

上述代码,我们可以通过点击不同的按钮而弹出相对应的 View。

不过它有两个缺点:

如果你的代码有多处需要使用不同 view 作为 sheet 的情况,你需要声明多个对应的开关值 如果你的 View 结构比较复杂,在比较内部的地方,上述代码很可能无法激发 sheet 的显示(这个问题在 ios 13 上就存在,在 ios 14 上仍有这样的情况。我至今也没有完全总结出规律)

使用 Item 来对应不同的 View

好在 sheet 提供了另外一种激活方式

Swift Copied! . sheet ( item : Binding < Identifiable ?> , content : ( Identifiable ) -> View )

我们可以使用它来完成只响应一个激活变量,而显示所需的不同 View

Swift Copied! struct View1 : View { @ Environment ( \. presentationMode ) var presentationMode let text: String var body: some View { NavigationView { VStack { Text ( text ) Text ( " View1 " ) } . toolbar { ToolbarItem ( placement : ToolbarItemPlacement. navigationBarLeading ){ Button ( " cancel " ){ presentationMode. wrappedValue . dismiss () } } } } } } struct View2 : View { @ Environment ( \. presentationMode ) var presentationMode var body: some View { NavigationView { Text ( " View2 " ) . toolbar { ToolbarItem ( placement : ToolbarItemPlacement. navigationBarLeading ){ Button ( " cancel " ){ presentationMode. wrappedValue . dismiss () } } } } } }

先准备两个需要显示的 View

Swift Copied! struct SheetUsingAnyView : View { @ State private var sheetView:AnyView ? var body: some View { NavigationView { List { Button ( " View1 " ){ sheetView = AnyView ( View1 ( text : " Hello world " )) } Button ( " View2 " ){ sheetView = AnyView ( View2 ()) } } . listStyle ( InsetGroupedListStyle ()) . sheet ( item : $sheetView ){ view in view } . navigationTitle ( " AnyView " ) . navigationBarTitleDisplayMode ( . inline ) } } } extension AnyView : Identifiable { public var id:UUID { UUID ()} }

通过上述代码,我们便可以通过给 sheetView 赋予不同的值来实现弹出对应的 View。

这个解决方案非常的便捷,不过也存在两个问题:

在极个别的情况下,当 app 进入后台(此时 app 的 sheet 处于显示状态),再从后台重新显示时会出现程序崩溃情况。这个问题在 ios 13 和目前的 ios 14(测试到 beta 5)都可能出现。不过出现的前提是你的代码的显示层级要足够复杂,如果代码比较简单,通常是可以正常运行的。 对于这个崩溃的情况,错误和调试代码给的信息都很不准确,估计应该和 View 的初始化冲突有关。 指令不清晰。如果赋值给 sheetView 的 View 参数很多,你的代码的可读性会比较差

采用 Reducer 的思路解决问题

其实对于每一个 View,我们也都可以按照 MVVM 的思路来构建它自己的 mini 状态机(我的另一篇关于 Form 的文章也是这样的思路)。

Swift Copied! struct SheetUsingEnum : View { @ State private var sheetAction:SheetAction ? var body: some View { NavigationView { List { Button ( " view1 " ){ sheetAction = . view1 ( text : " Test " ) } Button ( " view2 " ){ sheetAction = . view2 } } . listStyle ( InsetGroupedListStyle ()) . sheet ( item : $sheetAction ){ action in getActionView ( action ) } . navigationTitle ( " Enum " ) . navigationBarTitleDisplayMode ( . inline ) } } func getActionView ( _ action :SheetAction ) -> some View { switch action { case . view1 ( let text ) : return AnyView ( View1 ( text : text )) case . view2 : return AnyView ( View2 ()) } } } enum SheetAction : Identifiable { case view1 ( text : String ) case view2 var id:UUID { UUID () } }

比较直接使用 AnyView,代码量稍微增多了点,不过第一没有了崩溃的可能性,同时代码的易读性也得到了提高。

解决某些 View 无法激活 Sheet 的问题

关于在某些 View 上无法激活 Sheet,我目前的解决方案是 bind 它的父 View 的 sheetAction,通过父 View 来激活 Sheet。通过枚举的相关值来传递所需的数据。

更新: 在 iOS 14 下,使用 item 来激活 sheet, 在某些特殊场合可能会导致 app(打开 sheet 的情况下)从后台返回时会发生错误甚至崩溃。所以上述代码中对于 sheet 的激活,已经作出了更改。更改后的代码已经统一到了 在 SwiftUI 中制作可以控制取消手势的 Sheet

可以在此下载项目完整代码