在 SwiftUI 中制作可以控制取消手势的 Sheet

在之前 Form 的例子中,虽然我们可以根据表单是否进行了修改来对 cancel、edit 等做出不同的响应,但是我们并没有办法控制用户直接使用手势来取消 sheet,为了不让用户绕过程序的判断检查,不得已使用了 fullScreenCover 来规避手势取消。不过在实际使用中,尽管全屏 sheet 提供了更多的屏幕可用空间,但还是会给使用者带来了操作逻辑不统一的体验。

在去年,我使用的解决方案是,屏蔽 sheet 的拖动手势。

这也是没有办法的办法。

后来,SwiftUI-lab 中,Javier 提出了他的解决方案 Dismiss Gesture for SwiftUI Modals。这个方案基本上实现了我想要的全部功能。不过这个方案看起来有些怪异。

前段时间 mobilinked 编写了一段用于控制 sheet 的代码,结构精巧,使用简单。

本文对于 sheet 的控制采用了 mobilinked 的基础代码,并针对 Form 的响应做出了对应的修改。

在进行下面的代码说明前,如果你还没有阅读前两篇文章的话,请阅读后再继续。

由于本文代码中多数部分同 Form 示例代码类似,所以仅简述一下新增及修改的部分。

SheetManager

sheet 控制代码

包装

