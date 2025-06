SwiftUIOverlayContainer ——可以实现各种自定义样式弹出视图的 SwitUI 库

SwiftUI 目前可以提供 sheet, fullScreenCover, alert, actionsheet 等弹出视图用于丰富 UI 交互。不过种类还是有些单调。为了能够更方便的编写各种弹出式窗口的代码,我写了一个简单的 SwiftUI 库 —— SwiftUIOverlayContainer。

SwiftUIOverlayContainer 本身并不提供任何预置的视图样式,不过通过它,你有充分的自有度来实现自己需要的视图效果。OverlayContainer 的主要目的在于帮助你完成动画、交互、样式定制等基础工作,使开发者能够将时间和精力仅需投入在视图本身的代码上。

SwiftUIOverlayContainer

库代码已经修改可以直接在 Xcode 11 下使用

代码思路受到了 PartialSheet 很大的影响,并使用了其部分代码。

Swift Copied!