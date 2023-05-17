WWDC 2023 我期待 Core Data 带来的新变化

上周，我在博客中列出了我对今年 WWDC 中期待看到的 SwiftUI 方面的变化。这周，我想继续分享我对 Core Data 的期待。

Swift 重制版

紧迫性：3 实现可能性：0.5（ 总分 5 分 ）

在最近两三年中，每当 WWDC 临近时，总有开发者在网上预测（更多的是期望）苹果能够推出完全基于 Swift 的 Core Data 实现。然而，理性地说，目前各个方面条件尚不成熟。一方面，作为一个被广泛使用的具有持久化能力的对象图管理框架，苹果对其的调整必定会非常谨慎；另一方面，尽管 Core Data 的实现有些过时，但仍然可以稳定地与许多新框架、新服务配合使用，苹果对其进行革命性调整的动力也不足；最后，当前的 Swift 语言以及其他与 Core Data 配合使用的框架仍未具备支持创建纯 Swift 实现的能力。

从 SwiftUI 的经验可以看出，当苹果打算启动 Core Data 的 Swift 化时，我们必然能够从 Swift 社区的提案中看到端倪。

尽管如此，我仍然对基于 Swift 实现的 Core Data 充满了向往，期盼这一天早日到来。说不定，Swift 重制版能够让其具有跨平台能力。

用 Swift 重制部分 API

紧迫性：5 实现可能性：4.5（ 总分 5 分 ）

虽然我认为苹果不会在短时间内实现 Core Data 的 Swift 化，但与之配套的框架和 API 的 Swift 化工作已经持续进行了几年。

目前，基于 Swift 实现的 API 包括：FetchRequest（ 在 SwiftUI 框架中 ）和 SortDescriptor。

在不久前推出的 swift-foundation 中，Predicate 已经被提及，预计将在下半年实现。如果苹果能将其他一些 API（例如：NSExpression 等）也用 Swift 实现，届时再对 Swift 语言进行有针对性的增强，基于 Swift 实现的 Core Data 将应运而生。

支持更多 SQLite 新特性

紧迫性：4 实现可能性：3.5（ 总分 5 分 ）

尽管 Core Data 当前支持四种存储模式，但是绝大多数开发者仍然将 SQLite 作为首选的存储类型。苹果也很清楚这种情况，因此在最近几年为 Core Data 开发的一些新增功能上，也仅支持 SQLite。

然而，苹果已经很久没有对 Core Data 的 SQLite 支持进行增强了。就我个人而言，SQLite 所能实现的全文检索和原生的 JSON 查询能力都是我迫切需要的。

我希望上述功能能在最近一两年内被 Core Data 所采纳。

更好的 Model Editor 体验

紧迫性：4 实现可能性：4（ 总分 5 分 ）

近年来，除了为某些新功能添加必要的配套外，苹果基本上放弃了对 Xcode 中的 Model Editor 进行改善。尤其是在 Xcode 14 中，苹果移除了数据模型的关系图编辑器，这一点让我感到非常困惑。

尽管我并不经常使用这个功能，但是相对于其他持久化框架，Core Data 最大的优势或特点就是其对关系的管理能力。这也是 Core Data 被认为是对象图管理框架而非持久化框架的主要原因之一。

即使不能对 Model Editor 进行强化，也不应该抹杀其原有的优势。

我仍然衷心希望 Xcode 团队不要放弃 Model Editor，并进一步增强其功能。功能，改善其使用体验。

完善 Core Data with CloudKit 的部分 API

紧迫性：5 实现可能性：4（ 总分 5 分 ）

在 Core Data with CloudKit 推出的前三年，苹果以每年一大步的速度推进该框架的发展。目前已拥有了私有库同步、公共库同步、共享数据等众多功能。可以说，相较于 Core Data 框架本身，苹果在推动 Core Data 云端同步的工作上的成绩是有目共睹的。

不过比较遗憾的是，去年并没有延续这种发展势头，没有继续推出新的功能，也没有对之前出现的一些问题进行改进。

尤其是共享数据这一功能，因为本身 API 的一些不完善，始终没有被开发者广泛采用。

Core Data with CloudKit 目前已经是苹果生态的一把利器，基于其开发的应用具备了相当的平台排他性。苹果应该利用好之前创造的优势，进一步增强该功能，至少让当前所有的功能都能被正常地使用。

改善 Core Data with CloudKit 的同步表现

紧迫性：5 实现可能性：3.5（ 总分 5 分 ）

随着采用 Core Data with CloudKit 的应用增加，使用者创建的数据也急剧膨胀。因此，网络同步效率差的问题也越来越明显。

作为开发者，我理解基于成本的考量，官方有意控制了数据同步的频率和数量，但考虑到如此多的应用已将 Core Data with CloudKit 作为其同步框架，苹果是否可以考虑为开发者或用户提供更多的选择。

例如，允许开发者或使用者通过额外支付一定的费用获得更好、更快的同步服务。

当然，如果苹果能对 iCloud 服务进行整体的性能升级，让所有的开发者和用户都能免费获得收益，那将是最好的结果。

总结

俗话说，“爱之深责之切”。作为 Core Data 的重度使用者，我衷心希望苹果能够继续发扬这个拥有悠久历史的框架，焕发其第二春。