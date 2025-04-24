🔦 解决在 Monorepo 项目中 SwiftLint 配置文件无效

TL;DR: 在 Swift 项目的 monorepo 中，SwiftLint 默认无法识别根目录的
.swiftlint.yml，特别是在 VSCode 或 Cursor 中单独打开子目录时。为解决这个问题，应在根目录和每个子 Package 的
.vscode/settings.json中显式设置
swiftlint.configSearchPaths指向配置文件路径，同时在配置中明确指定
included路径，避免使用通配符，以确保 lint 规则在整个项目中都能正常生效。
背景
在使用 monorepo 管理 Swift 项目时，通常只在根目录创建一个
.swiftlint.yml 配置文件。但当在 VSCode 或 Cursor 中打开项目目录或项目中的 Package 目录时，SwiftLint 可能无法正确加载该配置，导致 lint 规则未生效。本文说明在 monorepo 中正确设置 SwiftLint 的方法，确保 lint 正常工作。
配置要求
环境依赖
- 已安装 SwiftLint 命令行工具
- VSCode/Cursor 中安装了 SwiftLint 插件
项目结构示例
MyProject/
├── .swiftlint.yml // 根目录的 SwiftLint 配置
├── .vscode/settings.json // 根目录的 VSCode 设置
├── Domain/
│ └── Package.swift
│ └── .vscode/settings.json
└── Persistent/
└── Package.swift
└── .vscode/settings.json
配置步骤
根目录 VSCode 设置
在
.vscode/settings.json 中设置 SwiftLint 的配置文件查找路径：
"swiftlint.configSearchPaths": [".swiftlint.yml"]
.swiftlint.yml 文件配置
配置中必须明确列出需要 lint 的子目录，不能使用通配符：
included:
- Domain/Sources
- Persistent/Sources
此设置确保在打开
MyProject 目录时，SwiftLint 会正确处理这些指定路径下的源码文件。
子 Package 的 VSCode 设置
如果经常单独打开
Domain/ 或
Persistent/ 等子目录开发代码，需要在各自的
.vscode/settings.json 中添加以下设置：
"swiftlint.configSearchPaths": ["../.swiftlint.yml"]
这样即使不通过根目录打开项目，SwiftLint 也能识别上层配置。
SwiftFormat 配置方式
SwiftFormat 的配置更简单，不需要在配置文件中指定 lint 路径，仅需设置配置文件查找路径：
// 根目录 settings.json
"swiftformat.configSearchPaths": [".swiftformat"],
// 子目录 settings.json
"swiftformat.configSearchPaths": ["../.swiftformat"]
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