🔦 解决在 Monorepo 项目中 SwiftLint 配置文件无效

TL;DR: 在 Swift 项目的 monorepo 中，SwiftLint 默认无法识别根目录的 .swiftlint.yml ，特别是在 VSCode 或 Cursor 中单独打开子目录时。为解决这个问题，应在根目录和每个子 Package 的 .vscode/settings.json 中显式设置 swiftlint.configSearchPaths 指向配置文件路径，同时在配置中明确指定 included 路径，避免使用通配符，以确保 lint 规则在整个项目中都能正常生效。

背景

在使用 monorepo 管理 Swift 项目时，通常只在根目录创建一个 .swiftlint.yml 配置文件。但当在 VSCode 或 Cursor 中打开项目目录或项目中的 Package 目录时，SwiftLint 可能无法正确加载该配置，导致 lint 规则未生效。本文说明在 monorepo 中正确设置 SwiftLint 的方法，确保 lint 正常工作。

配置要求

环境依赖

已安装 SwiftLint 命令行工具

VSCode/Cursor 中安装了 SwiftLint 插件

项目结构示例

Bash Copied! MyProject/ ├── .swiftlint.yml // 根目录的 SwiftLint 配置 ├── .vscode/settings.json // 根目录的 VSCode 设置 ├── Domain/ │ └── Package.swift │ └── .vscode/settings.json └── Persistent/ └── Package.swift └── .vscode/settings.json

配置步骤

根目录 VSCode 设置

在 .vscode/settings.json 中设置 SwiftLint 的配置文件查找路径：

JSON Copied! " swiftlint.configSearchPaths " : [ " .swiftlint.yml " ]

.swiftlint.yml 文件配置

配置中必须明确列出需要 lint 的子目录，不能使用通配符：

YAML Copied! included : - Domain/Sources - Persistent/Sources

此设置确保在打开 MyProject 目录时，SwiftLint 会正确处理这些指定路径下的源码文件。

子 Package 的 VSCode 设置

如果经常单独打开 Domain/ 或 Persistent/ 等子目录开发代码，需要在各自的 .vscode/settings.json 中添加以下设置：

JSON Copied! " swiftlint.configSearchPaths " : [ " ../.swiftlint.yml " ]

这样即使不通过根目录打开项目，SwiftLint 也能识别上层配置。

SwiftFormat 配置方式

SwiftFormat 的配置更简单，不需要在配置文件中指定 lint 路径，仅需设置配置文件查找路径：