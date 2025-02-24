在 2 月 21 日，Swift 社区正式在 Bluesky 上开设了 官方账户，同时在其早在 2022 年就创建的 Mastodon 账户 上首次发布了信息。表面上看这似乎只是一个普通的社交媒体动态，但实际上这个决定在 Swift 社区中已经经过了一段时间的 讨论和酝酿，最近的一系列事件更是加速了这一进程。

自 Twitter 私有化以来，大量用户开始寻找替代平台，其中 Mastodon 和 Bluesky 成为了主要的选择。然而，由于其庞大的用户基数和根深蒂固的使用习惯，X（原 Twitter）仍然保持着强大的影响力。如果无法说服社交圈中相当比例的人一同迁移到新平台，用户就可能错失重要的交流机会。这导致平台迁移并未对 X 造成很大影响，反而使许多用户不得不在多个平台间分散精力，维持内容的同步发布和互动。

最近，伊隆马斯克的一系列举措再次引发了社区对社交媒体选择的深度思考。在上周的 博文 中，Matt Massicotte 针对苹果重新在 X 平台投放广告的决定做出了强烈回应：他决定暂停向苹果提供问题反馈和改进建议。同时，由于 Swift 社区仍然将 X 作为唯一的信息发布渠道，他也表示将暂停参与 Swift 论坛和 Evolution 的讨论。这一立场获得了众多开发者的认同，也在一定程度上促使 Swift 社区加快了开通 Mastodon 和 Bluesky 账户的步伐。

考虑到苹果在 Swift 社区中的特殊地位，社区此时选择扩展社交渠道是一个需要勇气的决定。作为一个成熟的开源社区，Swift 团队采取了务实的做法：既不激进地完全放弃现有平台，也不固守单一渠道。通过将信息覆盖扩展到更多平台，社区展现了对不同平台用户的包容和尊重。

作为一名周报编辑，每期周报发布后，我都会在多个平台标记作者的账号，以示敬意。然而，我也意识到，每位开发者都有自己偏好的社交平台。因此，我建议内容创作者在个人博客中明确标注主要活动平台，以便我更好地尊重你的选择，并在周报中添加你最常用平台的账号。

平台的转换可以是一种态度的表达，象征着对现状的不满和对改变的期待；也可能仅仅是一次全新的尝试，去探索更适合自己的交流方式。但我们要明白，每个人都有自己的考量和选择的自由。对那些选择留在原平台的人们，不应该轻易做出评判或指责。毕竟，真正重要的不是我们选择了哪个平台，而是我们如何在各自选择的平台上维持有意义的交流，继续为社区贡献价值。

原创

在过去的一个半月里，我对博客进行了一系列的调整，涉及发布机制、代码架构和版式设计等多个方面。这些调整不仅提升了博客的性能和用户体验，也让内容维护和更新变得更加高效。本文将简单记录一下本次调整的主要内容。

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