近日,Swift 社区成立了 Swift on Android Community Workgroup,旨在推动 Swift 在 Android 生态中的应用。这一举措与 Arc 浏览器推动 Swift 在 Windows 平台发展的路径类似,专注于跨平台开发的 Skip 团队也有成员加入了该工作组。虽然目前还处于起步阶段,但这无疑标志着 Swift 社区正在为打破平台界限迈出重要一步。

对于深耕苹果生态的开发者而言,使用熟悉的 Swift 语言开发 Android 应用是一个令人期待的可能性。不过,跨平台开发的道路并不平坦。Swift 生态中的大量基础设施,从官方框架到众多第三方库,都与苹果平台有着千丝万缕的联系。若要实现真正的跨平台开发,社区需要构建起一整套与平台无关的 API 体系,这对普通开发者来说仍是一个不小的挑战。

令人欣喜的是,开源社区正在为 Swift 的跨平台之路贡献力量。OpenSwiftUI 项目最近公开了 ViewList 相关的代码实现,这是理解 SwiftUI 中 View 协议未公开 API 的关键部分。结合 OpenGraph 的实现进度,OpenSwiftUI 的开发节奏有望加快,一个支持基础视图功能的版本有不小的希望会在未来几个月内与开发者见面。与此同时,Point-Free 团队推出的 Sharing GRDB 项目为跨平台数据持久化提供了全新思路。

尽管 Swift 在跨平台领域展现出了令人瞩目的潜力,但前方的挑战依然不容忽视。除了技术层面的障碍,社区生态的培育和开发工具链的完善同样重要。Swift 能否真正突破苹果生态,不仅需要社区持续不断的努力,更需要广大开发者的积极参与。

我同样期待苹果能够进一步开放其部分官方 Swift 框架。Swift 在其他平台上的成功不会动摇苹果生态的根基,相反,这种开放姿态可能会吸引更多开发者投入苹果平台的怀抱。

技术的生命力在于其开放性和普适性。一个更开放的 Swift,不仅能够推动跨平台开发的进步,还能为整个开发者社区带来更多创新和可能性。让 Swift 从“苹果的语言”尽快蜕变为“世界的语言”。

SwiftUI 从 iOS 17 开始引入 scrollTargetBehavior ,为开发者提供了更精准的滚动控制能力,例如翻页(Paging)和视图对齐。但在横屏模式下,默认的 paging 存在对齐偏移的问题。本文将通过实际案例,深入剖析 scrollTargetBehavior 的工作方式,并探讨如何自定义 ScrollTargetBehavior ,实现精准、稳定的分页滚动。

LLM 通过调用外部工具(Tool Use)可以突破仅依赖训练数据的局限,实现实时信息获取和任务执行。Swift 开发者现在可以通过 MLX Swift 实现这一能力。Rudrank Riyam 在本文中介绍了如何在 MLX Swift 中使用工具调用,并以实时天气查询为例,演示了从定义工具、解析 LLM 调用、获取天气数据到应用数据的完整流程。相关代码可在 MLX-Outil 项目 中查看。

Deep Link(深层链接)允许用户直接跳转到应用内的特定页面或功能,而不仅仅是打开首页。在这篇文章中,方君宇详细介绍了 URL Scheme 和 Universal Link 的配置方法,并探讨了如何在 SwiftUI 中处理深层链接事件。文章提供了多种深层链接传递方案,包括 @AppStorage 和 @EnvironmentObject ,以支持多级视图跳转。此外,还深入讲解了 Universal Link 的配置流程,涵盖 Apple App Site Association (AASA) 文件部署、Xcode 关联域名设置以及修改 AASA 文件后生效的时间延迟问题,帮助开发者更好地理解和应用深层链接技术。

尽管 String Catalogs 大幅改善了 Xcode 项目的本地化效率,但其以英文文本作为键的方式,虽然提升了可读性,却带来了缺乏分组、上下文不清、翻译一致性差等问题。Cihat Gündüz 在这篇文章中介绍了 TranslateKit,一个旨在解决这些问题的开源 Swift SDK。它提供了自动语义键生成(#tk 宏)、预翻译 UI 组件(支持 40 种语言)、上下文感知翻译等功能,使得本地化更加高效且一致。

.xcconfig 文件是 Xcode 项目中去中心化管理构建配置的重要工具,能够帮助开发者将环境变量(如 API 地址、编译选项、日志级别)从 Xcode 界面和 Swift 代码中解耦出来。相比于直接在代码或 Build Settings 手动配置,使用 .xcconfig 文件可以让环境管理更加清晰、可维护,并且更适用于 CI/CD 自动化构建,避免团队协作时的合并冲突和重复劳动。在这篇文章中,Abhinay 详细介绍了 .xcconfig 文件的创建与使用,并探讨了如何通过层级继承、变量引用来优化项目配置。此外,他还分析了 CocoaPods 与 .xcconfig 可能产生的冲突,并提供了解决方案,确保 Pods 依赖能够正确加载。

Swift 可以与 C 代码进行无缝互操作,从而让开发者在 Swift 项目中调用 C 语言编写的库。在这篇文章中,Mirza Učanbarlić 演示了如何创建一个简单的 C 库并在 Swift 中使用它,涉及编译 C 代码、生成静态库、创建 Clang 模块 ( module.modulemap ) 以及在 Swift 代码中调用 C 函数。此外,Mirza 还介绍了 Swift 编译器 ( swiftc ) 在处理 C 互操作时的关键参数,如 -I 、 -L 和 -lfoo ,确保 C 代码可以正确链接到 Swift 项目。对于需要在 Swift 中集成 C 代码的开发者来说,这是一篇非常实用的入门指南。

