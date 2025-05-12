几天前，一位之前高度赞扬并全身投入 Vibe Coding 的好友发表了一篇推文，表达了他近期基于 AI 编程的挫败感：

“最近的 Vibe Coding 并没有给我写代码带来任何愉悦感，正相反的是 AI 无法一击必中带来的挫败感。开始重新阅读官方文档和优质视频，自下而上，那种对项目的掌控感又回来了。”

我想这种情绪也会出现在不少开发者身上。当今的大语言模型往往能在我们不太熟悉的领域展现惊人能力，给我们留下深刻的第一印象，从而产生过高期待。然而深入使用后，我们才逐渐发现 AI 的局限性远比想象中更为明显。

一直以来，我在编程中都将 AI 的参与限制在特定范围内：生成并完善文档、以函数为单位对代码进行优化、帮助我理解和学习陌生的框架与技术细节等。即便如此，AI 带来的效率提升依然令人惊叹。更可贵的是，在 AI 的辅助下，我能感受到自己技能的不断提升，这种成长给了我掌控技术的信心。

回想 ChatGPT 刚出现时引发的社会恐慌（人力将被取代，导致大量失业），这些预言并未成真。相反，随着人们对 AI 能力边界的认识逐渐清晰，讨论焦点已转向如何借助 AI 辅助人工，而非完全替代人工。AI 作为一种工具，与人类历史长河中所有工具一样，本质上是人类能力的延伸。如果你觉得在使用过程中遇到了困境，或许应该反思自己看待和使用它的方式是否恰当。

“享受氛围，但不要沉沦其中”。Vibe Coding 作为新兴的编程范式确实让编程更高效也更有趣，但它不应成为我们放弃深入学习和理解技术的借口。理性看待 AI 的能力边界，在提高效率的同时，不忘技术精进的初心。或许未来 AI 能代替我们“敲“代码，但我们必须掌握思考和创造的主动权。

原创

在日常生活里，人们经常需要在各种度量衡单位之间转换。对开发者而言，实现这类功能看似简单：写几行公式、做几次 switch ，似乎就能完成任务。但当你希望同时支持数十种单位、无缝国际化，并且还要考虑格式化、精度、舍入等细节时，工作量立刻飙升，且枯燥到足以让人怀疑人生。好消息是——从 iOS 10 起，苹果在 Foundation 中加入了完善的 Measurement API，帮我们把这一切“苦力活”都完成了。本文将带你系统地了解它的用法与实践。

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工具

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最初作为一款聚焦 Apple 生态内容汇总与技术资料管理的开源项目 SwiftPamphletApp，如今在作者 戴铭 的推动下迎来 6.6.7 版的重大更新：正式更名为《小册子》，并完成从“开发工具箱”到“知识宇宙”的转型。新版小册子融合了代码技巧、人文思考、历史纵览与播客拓展阅读，是一个集“技术资料 + 知识花园 + 灵感收纳”为一体的现代数字笔记应用，满足碎片学习、深度阅读与兴趣探索的多重场景。

应用代码依然保持开源，并可从 App Store 下载体验。

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招聘全职 iOS 开发工程师

杭州夏猫科技正在招聘一位全职 iOS 开发工程师，项目主要采用 SwiftUI 开发，最低适配 iOS 17，工作地点位于杭州。如果你正好对 SwiftUI 项目感兴趣，也许这就是你在找的机会。

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