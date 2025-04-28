美国司法部（DOJ）与谷歌之间的反垄断诉讼近期取得了重大进展。法院认定，谷歌通过将其广告服务器与广告交易平台捆绑销售，以及操控广告拍卖机制等行为，排挤了竞争对手，损害了出版商和消费者的利益。作为补救措施的讨论之一，美国司法部正在考虑建议强制谷歌出售其 Chrome 浏览器，并终止与设备制造商的默认搜索引擎协议。继传闻将以 30 亿美金收购 WindSurf 后，OpenAI 在上述判决之后立刻表达了对 Chrome 的收购兴趣。

如今的浏览器，无论从功能还是规模上来说，都与成熟的操作系统不相上下。市场上看似存在多种不同名称的浏览器，但事实上，很大一部分都基于相同的 Chromium 内核。自该项目启动以来，谷歌一直承担着主要的开发和维护工作。截至 2024 年，Chrome 系浏览器的市场份额已超过 65%，形成了事实上的浏览器标准。

推动谷歌持续投入 Chrome（Chromium）开发的核心动力，来自于其搜索广告模式的商业闭环：更好的浏览体验 → 更多的网络查询 → 更精准的结果投放 → 更高的广告收入。正是在这个内因驱动下，谷歌才不惜投入大量人力和资金发展 Chrome。如果 Chrome 被从谷歌剥离出来，很难想象谷歌还有动力继续支持 Chromium 的开发。对于 Chrome 这种级别的产品来说，仅仅从谷歌挖走一批人才远远不足以维持其目前的发展速度与质量。

更值得深思的是：假设有一家具备维护 Chromium 项目能力的公司接手 Chrome，我们又如何确保它不会利用 Chrome 的巨大影响力建立新的垄断壁垒？不让其利用 Chrome 获取产品之外的商业价值，这家公司又何来继续投入的动力？历史诸多因反垄断而拆分失败的案例历历在目，这恰恰暴露了反垄断执法的两难处境：拆分易，防垄断难。

反垄断机制的核心本应是确保市场竞争的公平性，防止具备垄断地位的公司利用其优势地位打压竞争者。对于谷歌垄断地位的认定，我认为是无可厚非的。然而，推动其剥离 Chrome，真的是解决问题的正确方向吗？或者说，这真能带来更健康的市场环境吗？

坦率地讲，即使 Chrome 最终被迫出售，OpenAI 也绝非一个理想的收购方。这并非我个人的忧虑，网络上已有大量用户表达了对 OpenAI 收购 Chrome 的不安。尽管当前 AI 大模型公司如日中天，但其产品主要仍面向企业或专业领域，尚未真正深入普通消费者的日常生活。因此，它们急需一种能快速触达普通用户并深入绑定的载体，以构建更广泛且牢固的用户联系。

将 ChatGPT 与 Chrome 融合，的确能迅速提升 OpenAI 在普通用户中的影响力。但与此同时，也极可能催生一种前所未见的新型垄断——一个融合先进 AI 技术与海量用户数据入口的超级平台。浏览器不仅是用户进入互联网的门户，更是个人数据的重要入口，而这种结合的影响将远超我们当前的想象。尽管谷歌也具备这种能力，但其广告盈利模式制约了它将 AI 与搜索进行完全整合。

作为一个 90% 时间都使用 Safari 的开发者，我完全赞同对大公司滥用市场优势地位的有效制约，但我并不认为从谷歌中简单地剥离 Chrome 是明智之举，更不希望看到它落入另一个可能建立新型垄断的公司手中。市场真正需要的并不是简单的拆分与重组，而是建立更加开放且具备健康竞争的生态环境。这才是反垄断执法与科技创新之间应当追求的平衡之道。

原创

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工具

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