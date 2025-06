WWDC 2025 带来了众多令人瞩目的新功能和 API。作为特刊,本期周报精选了开发者社区颇具价值的解读文章、实用工具和关键注意事项,帮助大家快速掌握新特性的核心要点。内容将持续更新至本周末。

精选资源

Ask WWDC

借助大模型技术,你可以用自然语言搜索历届 WWDC 内容(包括 WWDC 25)。比如询问”App Intents 的代码现在可以放在 SPM 中吗?“,不仅会给出明确答复,还会附上相应的 Session 视频作为参考。

WWDC Notes

社区维护的 WWDC Session 详细记录(包含 WWDC 25)。欢迎更多开发者参与贡献。

Apple Developer 的 Youtube 频道

当 Developer 应用中的 WWDC Session 视频播放卡顿时,可直接访问苹果在 YouTube 上的官方频道观看。

WWDC 2025 初印象:意料之中,预想之外 by Fatbobman

WWDC 2025 如期而至。苹果一次性发布了所有的 Session 视频,让开发者得以在第一时间了解自己感兴趣的新特性和新 API。经过两天的快速浏览,我对本届 WWDC 2025 的初步印象为:意料之中,预想之外。

Updates to Apple’s On-Device and Server Foundation Language Models

苹果官方对 Foundation Models 框架的详细介绍。全面展示了 Apple Intelligence 背后的核心模型、优化策略与开发者支持路径。亮点不仅在于推理效率和模型能力的提升,更体现在隐私保护、可控输出和多语言支持的系统性设计上。

All New Frameworks Presented at WWDC25 by Marco Eidinger

WWDC 2025 推出的新框架完整汇总。你还可以在此处检索所有苹果官方框架信息。

Opting Your App Out of the Liquid Glass Redesign with Xcode 26 by Donny Wals

暂时没有精力适配 Liquid Glass?苹果为开发者提供了一年缓冲期,允许应用在 iOS 26 系统上继续使用传统 UI 风格(禁用 Liquid Glass)。

Setting Default Actor Isolation in Xcode 26 by Donny Wals

Xcode 26 支持了众多 Swift 6.2 新并发功能。如果配置不当,可能导致代码无法编译。

Apple Intelligence APIs by Alex

共两篇文章,全方位展示 Foundation Models 的各个方面。

What’s new with SwiftUI 26 by && What is New in SwiftUI after WWDC25

Thomas Ricouard 和 Majid Jabrayilov 整理的 SwiftUI 新功能速览。

iOS 26: Notable UIKit Additions by Jordan Morgan

WWDC 2025 为 UIKit 带来的重要新功能。

How to Observe Model Changes in iOS 26 by Khoa

iOS 26 中,UIKit 视图获得了与 SwiftUI 相同的 Observable 自动响应能力,本文详细介绍其使用方法。

WebView is Finally Coming to SwiftUI by Daniel Saidi

SwiftUI 原生 WebView 的使用指南。

Create Immersive Backgrounds in SwiftUI with backgroundExtensionEffect by Natalia Panferova

backgroundExtensionEffect 是 WWDC 2025 中 SwiftUI 的视觉增强工具,通过将图片或背景内容扩展并模糊至视图边界外,实现更具沉浸感和系统一致性的设计效果。

Flutter 对于 Liquid Glass 支持的讨论

Flutter 团队避免陷入追逐每次原生设计更新的循环,更倾向于让设计风格模块化、社区化。如果希望在 Flutter 中实现 Liquid Glass 风格,短期内需依赖第三方包或自定义组件。

Virtualising macOS 26 Tahoe by Howard Oakley

在 Apple Silicon Mac 上安全运行 macOS 26 Beta(Tahoe)虚拟机的完整指南。

Liquid Glass 底层实现的简单探索 by Cyandev

Liquid Glass 效果主要由苹果内部的私有图层系统实现,核心是 CABackdropLayer 和 CASDFLayer 的组合。它通过一个特殊的 glassBackground 滤镜和动态生成的 SDF 纹理,呈现出折射、融合等玻璃感效果。这些图层被 _UIMultiLayer 封装,开发者无法直接访问,所有动画和参数调节也都由 UIKit 内部完成。

修复项目无法在 Xcode 26 中打开的方法 by Cihat Gündüz

右键点击 .xcodeproj 文件,选择”显示包内容”。对 project.xcworkspace 执行相同操作,删除 xcuserdata 文件夹(包含不兼容的 .xcuserstate 文件)。

Enable Apple AI by Kan Zhang

在尚未开放 Apple Intelligence 权限的地区,为 macOS 26 开启相关功能的工具。

macOS Tahoe Brings a New Disk Image Format by Howard Oakley

macOS 26 Tahoe 引入了基于 APFS 稀疏文件的全新 ASIF 磁盘映像格式,可在虚拟机中实现近原生的读写速度,并向 Sequoia 15.5 及以后版本兼容。

Sketching, Composing, and… Failing? My App Icon Experience with Apple’s New Tool Icon Composer by implyKyra

使用 Icon Composer 的体验:设计应用程序图标比以往更加轻松,但仍存在一些限制。

Automatic Observation Tracking in UIKit and AppKit: The Feature Apple Forgot to Mention by Peter Steinberger

在 iOS 18 和 macOS 15 中,只需在 Info.plist 中开一个开关,UIKit 和 AppKit 即可自动跟踪 @Observable 模型的属性访问并在视图更新时自动刷新;iOS 26 及以后版本还引入了更高效的 updateProperties() 方法,并默认开启该功能。

labelIconToTitleSpacing by Enid

从 IOS 26 开始,开发者可以通过 labelIconToTitleSpacing 调整 Label("Hello",systemImage: "globe") 文字和图片之间的间距了。

[Cook up 3D charts with Swift Charts](https://www.artemnovichkov.com/blog/cook-up-3d-charts-with-swift-chart s) by Artem Novichkov

Swift Charts 在 WWDC25 中新增了 Chart3D API,让开发者无需依赖第三方库即可在 SwiftUI 中创建交互式、可定制的三维图表。

Crafting Liquid Glass app icons with Icon Composer by Flora Damiano

使用 Icon Composer 打造适配 iOS、iPadOS、macOS 与 watchOS 的 Liquid Glass 动态响应式图标指南。

WWDC 2025 Group Lab Transcript by sam henri gold

错过了今年的 Group Lab?别担心!Sam 已将他在 AI、SwiftUI、Design、UI 等专题场次的现场问答整理成文,带你一览开发者最关心的核心问题。