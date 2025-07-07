从 6 月中开始，我所在的城市也迎来了罕见的高温天气。尽管相较于动辄 35-40 多摄氏度的其他地区，30-31 摄氏度在数字上看起来并不夸张，但对于习惯了 20 几度的我来说，这种温度已经很难熬了。

与高温相伴的还有一些奇怪的天象。6 月 19 日，大连上空出现了一种罕见的云——糙面云。天空呈现出强烈的压迫感，给人一种”末世”将近的错觉，幸好仅持续了半个小时。几天前的夜间又出现了高频闪电现象。一夜之间，据气象部门设备检测共发生了 7649 次闪电。我当时看向窗外的感觉就像有人在用氩弧焊进行焊接，整夜不停。有趣的是，尽管闪电极多，却几乎听不到雷声。

这些局部现象其实反映了全球性的趋势。至少从最近两个月的天气表现来看，今年仍会是气温极高的一年。全球很多地方的气温从春季开始就在不断刷新着纪录。从气象历史的角度看，气候带迁移本是一个正常的周期性趋势，但这种变化通常以百年、千年为尺度。而现在的发展速度远超理论上的自然演进——已经缩短到以几十年为单位了。

工业革命以来，大气中二氧化碳浓度急剧上升，目前的平均水平为过去至少 70 万年内所未见。几乎可以肯定，人类活动改变并加速了气候变化的自然进程。

人类文明要进步、要发展，就需要更多的创造和活动，而这些又势必会改变延续已久的生态平衡。在地球的演化史上，气候发生巨大而剧烈的变化并不罕见，地球总能用时间来抹平这些创伤，让一切恢复如初。只是，当这一切归于平静之时，人类是否还会是今天的模样呢？

BTW：上周周报的邮件订阅人数已经突破了 4000 人，感谢各位读者的支持 🙏。

原创

转眼间，我使用 Claude Code 已经整整一个月了。这段时间里，它迅速成为了开发者们的新宠，关于 Claude Code 的讨论充斥着我的社交媒体时间线。最近有网友在 Discord 上问我对 Claude Code 的看法，正好借这个机会分享一下这段时间的使用感受，以及过去两年中 AI 为我的开发工作带来的便利与思考。

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看完视频后，我马上按照 Abe 介绍的方法安装了 SDK，只用了很短时间就让我原本仅支持 macOS/Linux 的两个库顺利跑在 Android 上，过程非常顺畅。

工具

一个类型安全、声明式的 Swift 库，让你用几行代码将对象数组导出为专业级 Excel (.xlsx) 文件。支持多工作表、完整样式、异步数据源和实时进度跟踪。

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