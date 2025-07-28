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# 95 - Blender 正在开发 iPad 版本

发表于

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几天前，Blender 基金会宣布正在开发用于 iPad Pro 运行的原生版本，并针对 Apple Pencil 进行了专门优化。初版将专注于基础对象操作和雕刻功能，后续版本会加入 Grease Pencil 和故事板功能。特别值得注意的是，这并非某些专业软件那样的 iPadOS 功能阉割版，而是一个具备完整功能的 Blender iPadOS 原生应用。

项目目前仍处于早期开发阶段，想要尝鲜的开发者可以在 Xcode 中自行编译当前代码并提前体验。Megabits 也在 YouTube 上分享了详细的安装教程视频

无论是正在开发中的 Blender iPad 版本，还是几个月前已登陆 App Store 的 Xogot（Godot 游戏编辑器 iPad 版），这些功能强大且在桌面端都拥有复杂 UI 的专业应用纷纷登陆 iPad，说明 iPad 现在的硬件性能已经完全能够满足这些应用的运行需求。开发团队显然认为，为这项艰巨的移植工作付出努力将会得到应有的回报。

几年前，苹果就希望 iPad 能够进入更多专业领域，但受限于专业软件的匮乏，“你的下一台电脑，何必是电脑”的愿景推广并不算顺利。今年 iPadOS 26 大幅改善了多窗口能力，在系统层面提供了与 macOS 相似的观感和体验，这或许能促使更多专业应用开发团队有兴趣为 iPad 提供原生版本。

此前，除了个别专业领域外，iPad 更多时候被专业用户用来解决使用 MacBook 不便时的一些边缘场景需求。随着 iPad 软硬件能力的不断提升和生态系统的日趋完善，它或许将不再仅仅是桌面设备的补充，而会在专业领域走出属于自己的独特生态之路。

原创

Core Data 迁移事故复盘：那些被忽视的隐藏陷阱

相比一些开源框架，Core Data 和 SwiftData 虽然有苹果的官方背书，但它们的“黑盒”特性在出现异常时常令开发者束手无策，难以及时定位问题并找到有效解决方案。本文记录了一次因 Core Data 数据模型迁移导致的应用启动超时事件，分享解决方案，并深入剖析背后的成因。

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不确定类型 (Uncertain⟨T⟩)

在编程中我们习惯了追求确定性，尤其是在 Swift 这类强类型语言里。但现实世界往往充满不确定性，例如 GPS 偏移、网络延迟或传感器噪声等。这些模糊但又可信的数据，传统的布尔逻辑难以准确表达。在本文中，Mattt 介绍了他构建的 Uncertain 类型，支持开发者以类型安全的方式建模与推理不确定性信息，为 Swift 带来了更贴近现实的表达能力。

SwiftUI 视图组合技巧 (How to Create and Combine SwiftUI Views Without Getting Lost in Deep Nesting and Complex Layouts)

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调试思路分享 (A Peek into My Debugging Process)

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SwiftUI 与 Core Animation 中的 Group 全解析 (SwiftUI + Core Animation: Demystify All Sorts of Groups)

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掌握底层原理，不只是为了“用得更好”，更是为了解决问题时能够有的放矢。

SwiftData 启动失败的常见原因与排查方法 (All the Ways SwiftData’s ModelContainer Can Error on Creation)

相较于 Core Data，SwiftData 在加载数据库失败时提供的信息更为有限。Scott Driggers 通过自定义 loggedFatalError 替代 fatalError，并配合日志收集与上传机制，成功获取了更详细的错误上下文。在这篇文章中，他总结了多个真实的崩溃案例，深入分析了 SwiftData 初始化失败的几种常见原因，并逐一提供了解决方案：包括模型版本不匹配、磁盘空间不足、多进程并发迁移等问题。

迁移至 Swift Actors

自 Swift 5.5 引入以来，actor 已逐渐成为 Swift 并发模型的重要组成部分。但不少开发者仍对其用途和特性理解不深。Saafo 在本文中首先回顾了 actor 相较于传统锁、队列方案的优势，随后结合实际项目经验，详解如何将现有类重构为 actor，以及如何在异步与同步世界之间桥接，使其能够逐步集成进当前代码库。

Swift 6.2 并发模型实战全指南 (Mastering Swift 6.2 Concurrency: A Complete Tutorial)

Swift 6.2 在并发模型上持续推进，新增多个有助于开发者迁移与调试的工具。Mathis Gaignet 在本文中系统梳理了 6.2 中与并发相关的重要更新，包括：默认主线程隔离、nonisolated(nonsending) 与 @concurrent 的使用语义、严格并发与 Sendable 推理机制、SwiftUI 实战陷阱解析，以及结构化并发的典型应用场景。文中还介绍了如何借助 Instruments 工具发现主线程阻塞问题。

工具

TrackWeight - 用触摸板来称重

一个脑洞大开的 macOS 应用：将你的 MacBook 触控板变成一个精确的数字称重秤！由 Krish Shah 开发的这个开源项目，在短短几天内便获得了数千颗 Star。

macOS 触控板只有在检测到电容接触时，才会触发压力事件——这意味着称重时，你的手指（或其他导电物体）必须始终与触控板保持接触。

Xcode Project Renamer

重命名 Xcode 项目一向麻烦，稍有不慎就可能导致项目无法编译。但使用 Marko Tadić 开发的 Xcode Project Renamer 工具，整个流程可以简化为一条命令：

Bash 
./rename.swift "$OLD_PROJECT_NAME" "$NEW_PROJECT_NAME"

脚本会自动遍历项目目录中所有文件和文件夹，将旧项目名替换为新名称——无论是在文件名还是文件内容中。

Stewart Lynch这支视频中演示了使用方式，还介绍了通过 Homebrew 安装优化版命令行工具 xp-rename 的方法：

Bash 
brew install stewartlynch/formulae/xp-renamer

⚠️ 唯一不会被自动重命名的是项目的根目录，需要手动更改。

iOS 后端选型速查图

你需要云服务吗？是否该自建服务器？该用 CloudKit、Firebase，还是其他方案？Leo G Dion 制作的这份 cheat sheet，通过图文方式系统梳理了 iOS 后端选型的关键路径，涵盖适用场景、技术要求与成本考量，适合作为项目立项阶段的决策参考。图中还特别标注了哪些方案可运行 Swift 服务器端代码。

想了解这张速查图背后的分析思路？可以阅读这篇配套文章：Choosing the Best Backend for your iOS App

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