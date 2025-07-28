几天前，Blender 基金会宣布正在开发用于 iPad Pro 运行的原生版本，并针对 Apple Pencil 进行了专门优化。初版将专注于基础对象操作和雕刻功能，后续版本会加入 Grease Pencil 和故事板功能。特别值得注意的是，这并非某些专业软件那样的 iPadOS 功能阉割版，而是一个具备完整功能的 Blender iPadOS 原生应用。

项目目前仍处于早期开发阶段，想要尝鲜的开发者可以在 Xcode 中自行编译当前代码并提前体验。Megabits 也在 YouTube 上分享了详细的安装教程视频。

无论是正在开发中的 Blender iPad 版本，还是几个月前已登陆 App Store 的 Xogot（Godot 游戏编辑器 iPad 版），这些功能强大且在桌面端都拥有复杂 UI 的专业应用纷纷登陆 iPad，说明 iPad 现在的硬件性能已经完全能够满足这些应用的运行需求。开发团队显然认为，为这项艰巨的移植工作付出努力将会得到应有的回报。

几年前，苹果就希望 iPad 能够进入更多专业领域，但受限于专业软件的匮乏，“你的下一台电脑，何必是电脑”的愿景推广并不算顺利。今年 iPadOS 26 大幅改善了多窗口能力，在系统层面提供了与 macOS 相似的观感和体验，这或许能促使更多专业应用开发团队有兴趣为 iPad 提供原生版本。

此前，除了个别专业领域外，iPad 更多时候被专业用户用来解决使用 MacBook 不便时的一些边缘场景需求。随着 iPad 软硬件能力的不断提升和生态系统的日趋完善，它或许将不再仅仅是桌面设备的补充，而会在专业领域走出属于自己的独特生态之路。

原创

相比一些开源框架，Core Data 和 SwiftData 虽然有苹果的官方背书，但它们的“黑盒”特性在出现异常时常令开发者束手无策，难以及时定位问题并找到有效解决方案。本文记录了一次因 Core Data 数据模型迁移导致的应用启动超时事件，分享解决方案，并深入剖析背后的成因。

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掌握底层原理，不只是为了“用得更好”，更是为了解决问题时能够有的放矢。

相较于 Core Data，SwiftData 在加载数据库失败时提供的信息更为有限。Scott Driggers 通过自定义 loggedFatalError 替代 fatalError ，并配合日志收集与上传机制，成功获取了更详细的错误上下文。在这篇文章中，他总结了多个真实的崩溃案例，深入分析了 SwiftData 初始化失败的几种常见原因，并逐一提供了解决方案：包括模型版本不匹配、磁盘空间不足、多进程并发迁移等问题。

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工具

一个脑洞大开的 macOS 应用：将你的 MacBook 触控板变成一个精确的数字称重秤！由 Krish Shah 开发的这个开源项目，在短短几天内便获得了数千颗 Star。

macOS 触控板只有在检测到电容接触时，才会触发压力事件——这意味着称重时，你的手指（或其他导电物体）必须始终与触控板保持接触。

重命名 Xcode 项目一向麻烦，稍有不慎就可能导致项目无法编译。但使用 Marko Tadić 开发的 Xcode Project Renamer 工具，整个流程可以简化为一条命令：

Bash Copied! ./rename.swift " $OLD_PROJECT_NAME " " $NEW_PROJECT_NAME "

脚本会自动遍历项目目录中所有文件和文件夹，将旧项目名替换为新名称——无论是在文件名还是文件内容中。

Stewart Lynch 在这支视频中演示了使用方式，还介绍了通过 Homebrew 安装优化版命令行工具 xp-rename 的方法：

Bash Copied! brew install stewartlynch/formulae/xp-renamer

⚠️ 唯一不会被自动重命名的是项目的根目录，需要手动更改。

你需要云服务吗？是否该自建服务器？该用 CloudKit、Firebase，还是其他方案？Leo G Dion 制作的这份 cheat sheet，通过图文方式系统梳理了 iOS 后端选型的关键路径，涵盖适用场景、技术要求与成本考量，适合作为项目立项阶段的决策参考。图中还特别标注了哪些方案可运行 Swift 服务器端代码。