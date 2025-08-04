尽管仍有一些小问题，但我对 Xcode 26 之前几个测试版本的印象还是挺不错的。无论是焕然一新的视觉体验，还是为 AI 生成代码提供的更清晰标注，都让人眼前一亮。然而，在最近更新到 beta 4 后，这些好感却因为 Preview 的频繁崩溃而迅速消散。

在 Xcode 26 beta 4 中，只要使用 Preview 功能，通常仅需几秒到几十秒，Xcode 便会出现卡死症状。更可怕的是，紧接着就是毫无预警的系统崩溃重启。第一次遇到时，我着实震惊了——这是我在 macOS 26 上遇到的首次无预警系统崩溃。但当每次使用预览都必然触发这种情况时，我可以肯定，罪魁祸首就是 Xcode 的预览功能。

上网搜索后发现，这竟然是一个在发布前就已知晓的问题，这让我更加哭笑不得。不得不说，这个 Bug 的“威力”确实惊人——即便是专门编写恶意程序来让系统崩溃，也未必能如此“简单直接”。

自从开始使用 Claude Code 后，我几乎完全从 Cursor 切换回了 Xcode。正当我感叹终于可以鱼和熊掌兼得（既享受优秀的视觉体验，又拥有强大的 AI 辅助）时，这个问题的出现着实让人沮丧。

希望 beta 5 能尽快修复这个问题，否则崩溃的可就不仅仅是 Xcode 和系统了——还有我们开发者的耐心和信心。

💡：在 macOS 26 beta5 中，这个问题应该已经得到了修复。

原创

尽管 Swift 严格并发检查的初衷是好的，但对于很多单线程场景来说，却明显增加了开发者的负担。开发者不得不在代码中添加一些并不必要的 Sendable 、 @MainActor 等声明，只为了满足编译器的要求。Swift 6.2 新增的 Default Actor Isolation 功能将极大地改善这种状况，减少不必要的样板代码。本文将对 Default Actor Isolation 功能进行介绍，并指出在使用该功能后需要注意的一些情况。

近期推荐

前 Safari 工程师 James Savage，曾深度参与 SwiftUI、App Clips 与多窗口系统等项目。在这篇文章中，他基于自身在 Apple 的经验，提出了一系列 SwiftUI 的改进愿景：包括引入类似 Swift 中 Span 的低阶生命周期管理机制、拓展 Transaction 的应用边界、提供交互式过渡动画的支持，以及开放更多 TextField 的视觉与行为自定义接口等。这些设想的核心在于——让 SwiftUI 更加独立、灵活，能真正承载起复杂 UI 的构建需求。

在不少大型公司中，有一个对团队效率至关重要的角色：平台工程师。他们的“用户”是公司内部的开发者，工作重点在于构建共享工具、模块与架构，以提升整个开发团队的协作效率与交付质量。除了技术能力，平台工程师还需具备良好的沟通能力、项目协调力与跨团队推动变革的能力，是连接技术实现与组织发展的桥梁。Tjeerd in ’t Veen 在本文中，结合多年一线经验，深入剖析了这一岗位的职责、挑战与价值所在。

作为 macOS by Tutorials 一书的作者，troz 一直密切关注 SwiftUI 在 macOS 上的演进。在这篇文章中，troz 分享了 2025 年 SwiftUI 在 macOS 26 上的一些新特性与实用技巧，并通过配套的示例 App展示了如新图标格式、WebView 原生支持、富文本编辑、Liquid Glass 控件样式等关键更新。

Liquid Glass 无疑是 WWDC 2025 中最引人注目的设计变革之一。但想要真正驾驭它，并不仅仅是套用视觉效果，更需要理解其背后的设计理念。在这段视频中，Sean Allen 总结了开发者在适配 Liquid Glass 前必须了解的五个关键点：优先使用原生组件；将 Glass 视为悬浮的控制层而非背景装饰；克制使用颜色，避免破坏图层可读性；理解并遵循“同心圆设计（Concentricity）”；使用 Icon Composer 重新设计统一的跨平台图标。Sean 强调，Liquid Glass 不只是视觉升级，更是一次设计语言与系统生态的深度统一。拥抱它，才能让你的 App 在新一代系统中保持现代感与一致性。

随着硬件性能提升与高级语言的普及，现代开发者几乎无需接触汇编代码。但 Artur Gruchała 认为，对 Swift 开发者而言，理解汇编依然非常有价值——它能帮助我们更清晰地理解 Swift 是如何映射到底层指令的，也能在面对性能瓶颈或底层崩溃时，更高效地进行调试分析。在本文中，Artur 演示了如何在 Xcode 中创建 command-line 工程，添加 .s 汇编文件，并将其作为程序入口进行编译，最终构建一个能在终端输出 “Hello, Assembly!” 的最简汇编程序。这篇面向 iOS/macOS 开发者的教程，重点并非汇编语法本身，而是帮助开发者建立从高级语言到底层硬件的认知路径。Artur 也预告了后续文章将进一步深入指针、函数调用以及栈与堆的使用，值得持续关注。

“双向门”决策是指具有有限且可逆后果的决定——如果结果不如预期，你可以回溯并尝试不同的方法。Xiangyu Sun 将亚马逊的这一决策理论应用到移动开发架构选择中，帮助开发者识别哪些技术决策是可逆的，从而能够快速行动。作者通过依赖注入库选择、导航框架、数据存储策略、分析 SDK 集成、构建系统和应用模块化等 6 个具体案例，详细阐述了如何在移动开发中做出高质量、高速度的技术决策。文章的核心观点是：大多数架构选择都是可逆的，开发者应该避免过度分析导致的决策瘫痪，而是快速实施并根据反馈进行调整。

在 iOS/iPadOS 26 中，搜索栏的行为有了显著调整，不仅体现在位置变化上，还引入了全新的交互逻辑（如 TabView 中的搜索标签）和 Liquid Glass 设计风格。Natalia Panferova 在本文中详细展示了如何利用新的 API 和设计语言来构建现代化的搜索界面。文章通过工具栏搜索和标签栏搜索两种主要模式，提供了完整的代码示例，并详细说明了在 iPhone 和 iPad 上的不同表现形式，以及如何妥善处理版本兼容性问题。

SwiftUI 编译迅速、使用方便，因此非常适合作为基于 SceneKit、Unity、SpriteKit 等框架项目的 UI 实现方案。Miguel de Icaza 在本文中分享了如何将 SwiftUI 与 Godot 游戏引擎无缝集成，将其作为 Xogot 编辑器的 UI 层实现。文章重点探讨了如何利用 Observation 框架构建一套双向数据绑定模式，通过 156 个 Observable 对象管理复杂的编辑器状态，既保持了 SwiftUI 预览的快速迭代能力，又实现了与 Godot 引擎的深度集成。