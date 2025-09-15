明天 iOS 26 就要正式发布了，必然会有大批用户第一时间升级，体验全新的 Liquid Glass 设计语言。相比往年，今年的适配工作量明显更大——尤其对于交互复杂的应用，可能会遇到许多意想不到的问题。

Liquid Glass 不仅仅是视觉风格的改变，它在交互逻辑上也有诸多调整。一些系统组件在新旧版本间差异巨大，加之临近发布时仍存在不少未解决的 Bug，用户很难分辨问题到底源自系统还是应用本身。可以预见，接下来几周，开发者们免不了要在用户支持和问题解释上打一场”硬仗”。

无论你是否喜欢 Liquid Glass 的视觉风格，它无疑会成为新 iPhone 的重要卖点。但如果苹果能在开发者体验上更具前瞻性，尽早提供完善的系统组件和文档支持，应用生态就能更快、更一致地拥抱这一新设计语言，最终让所有用户受益。

你完成 Liquid Glass 的适配了吗？

近期推荐

在 Observation 框架诞生三年之际，Jared Sinclair 对比了 Observation 与基于 Combine 的 ObservableObject。他指出，尽管 Observation 能减少 @Published 样板代码、提升 UI 更新效率、支持嵌套组合，并更契合结构化并发与 SwiftUI，但也存在一些问题： @State 替代 @StateObject 会导致对象频繁重建，初始化成本高； withObservationTracking 设计复杂、难以发现和正确使用且缺乏统一取消机制；Observations 虽引入 AsyncSequence，但仍存在取消和生命周期管理不清晰的问题，容易引发内存管理隐患；相较 Combine 的 AnyCancellable，新方案在简洁性和易用性上明显不足。

尽管如此，作者认为 @Observable 依然是苹果的正确方向，尤其在与 SwiftUI 和 SwiftData 结合时前景可期。但 Apple 在非 UI 编程场景的 API 设计上不够“有主见”，开发者仍需在架构层面权衡取舍。

Swift 6.2 引入了 Default Actor isolation 配置，开发者可以为 Target 设置默认隔离。将其设为 Main Actor 让代码更贴近早期“默认在主线程执行”的直觉。尽管这一设计旨在简化部分并发场景下的开发，但也带来新的疑问：不同 Target 应该如何选择合适的设置？在这篇文章中，Donny Wals 分享了他的思考与策略。

在 Xcode 26 中，App Target 默认启用 Main Actor，而 SPM Package 默认不启用，这种差异可能让初学者或对该特性不熟悉的开发者感到困惑。或许更好的做法，是在项目创建时就提供显式选项，让开发者从一开始就能明确选择。

在许多应用中，用户需要选择时间范围（周、月、年或自定义区间），而系统的 DatePicker 往往无法满足需求。Kyryl Horbushko 通过“分而治之”的设计思路，将复杂的日期范围选择器拆分为多个独立组件（SegmentPicker、各类型日期选择器等），并巧妙利用 MultiDatePicker 配合状态管理实现了连续日期范围选择，避免了重新构建复杂的日历组件。整个方案充分展示了协议、泛型和 SwiftUI 的强大组合能力。

TimelineView 是一个没有自身外观的容器视图，会在预定时间点重新绘制其内容，因而非常适合构建 实时时钟、计时器、动画可视化、实时数据或逐帧动画。在本文中，Kyle Ye 不仅介绍了 TimelineView 的常见用法，还分享了在 OpenSwiftUI 中复刻该功能时的诸多细节。其中对 @Attribute 的应用与解析，也为理解和掌握 OpenAttributeGraph 提供了很好的参考。

Swift 6 引入了对 Android NDK 的官方支持，解决了长期以来在 Android 平台使用 Swift 的最大障碍。开发者现在可以直接 import Android，无需再手动处理头文件。Mikhail Isaev 在本文中展示了如何借助 JNIKit 在 Android 上优雅地使用 Swift，并详细讲解了通过 VSCode + Dev Containers + Swift Stream IDE 快速搭建 Swift Android 项目，配置完成后可自动拉取 Docker 镜像与工具链并生成 Gradle 工程的完整流程。

JNIKit 将繁琐的 JNI C API 封装为 Swifty 接口，大幅简化了 Swift 与 JVM 的交互，包括类加载、对象缓存和跨线程环境绑定。

在 SwiftUI 中，优化应用性能的关键之一是减少不必要的视图重绘。然而，由于这涉及状态管理、依赖关系、视图比较等诸多机制，即便 SwiftUI 已经发布多年，依然有许多开发者理解不足。在本文中，Mathis Gaignet 将 SwiftUI 的重绘过程拆解为「属性 → 重算 → diffing → 观察」四个层次，并结合 Self._printChanges() 、Instruments 的 Effect Graph、Core Animation 等工具，通过大量实验展示了不同视图声明方式对性能的实际影响。

工具

为 Swift 项目配置跨平台 CI/CD 向来不是一件轻松的事。Leo G Dion 开源的 swift-build GitHub Action 让这一切变得简单：只需几行配置即可在 macOS 和 Linux 上运行 Swift Package Manager 的构建与测试，同时内置智能缓存策略，大幅提升 CI 效率。想深入了解其工作原理，可以阅读作者的这篇详细介绍。

该 Action 已在 GitHub Marketplace 上架，可直接添加到工作流中使用，完全免费。

许多 macOS 开发者仍在使用 AppKit，但又羡慕 SwiftUI 的声明式语法和数据绑定机制。Darren Ford 开发的 AppKitUI 巧妙地填补了这个空白：它为 AppKit 控件提供了类 SwiftUI 的链式语法、数据绑定和布局系统，让你无需 XIB 文件就能构建复杂的 NSView 界面，甚至支持在 Xcode Preview 中实时预览。该库兼容至 macOS 10.13，特别适合那些需要支持旧版系统但又想享受现代开发体验的项目。