一周前，OpenAI 发布了 Sora 2 模型，并同步推出了带有社交平台属性的 Sora 应用。目前，用户仅能通过 iOS 应用使用该模型生成视频。无论在视觉细节、人物形象、环境纹理，还是声画同步方面，Sora 2 相较早期版本都有显著提升。一时间，社交媒体上充斥着各类由 Sora 2 生成的短片。

Sora 应用的推出，标志着 OpenAI 正尝试进入一种全新的商业路径——从基础模型提供商转型为视频内容的创建、分享与聚合平台，以此拓展收入来源。然而，这种转型注定充满挑战。发布初期，OpenAI 采用 opt-out 机制，默认允许用户使用受版权保护的内容，除非版权方主动退出。但在各方强烈反对下，仅过三天，Sam Altman 便宣布将调整为“类似 opt-in”的机制，承诺提供更细粒度的控制权，并探索收益分成方案。

即便市场上已有 YouTube Content ID 这样成熟的版权管理机制，OpenAI 也难以在 Sora 中复制这一模式并获得版权方的认可。YouTube 之所以能建立基于 opt-in 的匹配体系，是因为它处理的是确切的、可比对的作品；而 Sora 生成的只是统计意义上的相似结果，并非对原始素材的复制。换言之，YouTube 解决的是“发现已存在的作品是否被使用”，而 Sora 面临的却是“判断生成内容是否过于接近某个作品”的问题——后者在技术与法律上都要复杂得多。

即便能妥善处理版权问题，Sora 2 的商业化仍受制于高昂的成本结构。Altman 承认，用户生成的视频数量远超预期，而每个 10 秒视频都需消耗大量计算资源，却往往只服务于极小的受众群体。若在生成阶段引入“版权感知模型”，虽可部分缓解侵权风险，却势必压缩创作自由；若在生成后执行相似度检测，又会显著提升运营成本。

这种两难局面揭示了当下 AI 产业的奇特现象：以英伟达为代表的硬件厂商赚得盆满钵满，而以苹果为代表的终端厂商，则通过在设备端深度整合 AI 能力、强化生态闭环，为自有产品创造了清晰的增值路径，反而是那些构建模型本身的企业，仍在为如何兑现估值而苦苦探索。产业链两端盈利可观，中游路径却愈发模糊。

Sora 2 无疑是一次值得关注的技术与商业实验。它或许能成为生成式视频的重要里程碑，但若最终用户体验和商业回报均不尽如人意，也将进一步放大这一行业症结——迫使厂商与投资者重新思考，AI 服务的真正价值，究竟该体现在能力、内容，还是场景之上。

近期推荐

有时开发者会遇到同步函数等待异步函数结果的需求，苹果的 DTS 工程师 Quinn “The Eskimo!” 在这篇文章中明确指出：在苹果平台上，没有好的方法让同步函数等待异步函数的结果。常见的基于 DispatchSemaphore 的实现存在严重缺陷：

优先级反转 ：系统无法识别线程依赖关系，可能导致 UI 卡顿

：系统无法识别线程依赖关系，可能导致 UI 卡顿 线程池耗尽：可能造成线程爆炸或死锁

Quinn 建议的解决方案是使用 Swift async/await，或重构整体架构避免同步等待。这也体现了 Swift Concurrency 的设计理念——从根本上改变异步编程模式，而非修补有缺陷的同步阻塞方案。

Wesley Matlock 用轻松幽默的风格探讨了如何使用 Swift 6 的 AsyncStream 来改造传统的轮询 API。通过对比三种实现实时数据更新的方式（传统 Timer、Combine 以及 AsyncStream），文章展示了 AsyncStream 的诸多优势：更优雅的取消机制、结构化并发支持、更好的可测试性以及可组合性。AsyncStream 不仅让轮询代码变得简洁而健壮，同时为将来迁移到 WebSocket 等真正的实时方案提供了平滑的过渡路径。

很显然，不少开发者在适配 Liquid Glass 时都碰到了一些问题，即便苹果原生的应用也不例外。JuniperPhoton（Weichao Deng）分享了他在适配过程中遇到的五个实际问题及解决方案，包括：旋转动画异常（需桥接 UIKit）、Menu 变形动画故障、SF Symbols 变体使用技巧、通过 GlassEffectContainer 优化性能（减少离屏渲染）以及按钮点击区域修正等。

特别值得注意的是，使用 GlassEffectContainer 可以将多个玻璃效果合并到单个 CALayer，显著减少离屏渲染次数，同时获得更流畅的变形动画。

在 SwiftUI 中，开发者可以通过 fileImporter 轻松构建文件导入功能，但在实践中可能会发现导入过程并没有如预期般顺利。Gabriel Theodoropoulos 在本文中不仅介绍了 fileImporter 的基本用法，还特别强调了最关键的技术要点——安全作用域访问：由于导入的文件位于应用沙盒外，必须通过 startAccessingSecurityScopedResource() 请求临时访问权限，处理完成后调用 stopAccessingSecurityScopedResource() 释放权限。Gabriel 建议使用 defer 语句确保权限总是被正确释放，避免在复杂代码中因提前返回而遗漏。

Xcode 26 新增了针对 Foundation Models 框架的 Instrument 工具，帮助开发者分析和优化模型性能。Artem Novichkov 在本文中展示了其使用方法，包括：性能监控、Tool Calling 优化、会话预热以及优化效果对比。需要注意的是，目前 token 计数功能仅在真机上有效。另外，Artem 还提供了 TranscriptDebugMenu 开源库，用于调试和检查语言模型会话记录。

尽管 private 关键字可以创建更丰富的封装层次，但它的一个实际困扰是无法对私有代码进行有效的单元测试。在本文中，Kyle Ye 介绍了一个测试技巧：使用 @_private(sourceFile:) 属性可以绕过访问控制，让测试代码能够验证私有成员的状态，而无需破坏封装性。

这个技巧很实用，但确实需要谨慎对待。对于需要深度测试内部状态的项目来说，这提供了一个在保持封装性和测试覆盖率之间的平衡方案。

工具

在实际项目中我们可能会碰到这样的场景：通过 JSON 为应用提供了默认设置，但又允许用户通过环境变量来进行覆盖，同时又可能从远程对配置进行修改。显然处理这种配置管理碎片化并不轻松。为此，苹果发布了 Swift Configuration 库以解决这个痛点。

该库最大的亮点是层级配置系统：可以组合多个配置源（环境变量、命令行参数、JSON/YAML 文件等）并建立清晰的优先级覆盖机制。主要特性包括：

统一的配置读取 API，应用和库都可使用

热重载支持，无需重启即可更新配置

内置访问日志和敏感信息脱敏

支持同步、异步和响应式访问模式

在 iOS 的 UIDropInteraction 中，如果你不在 performDrop 返回之前同步开始加载内容，系统可能会终止拖放会话，导致加载静默失败。在并发编程越来越流行的今天，这会给很多开发者带来困扰。Harlan Haskins 开发的 AsyncItemProvider 通过 Swift 6.2 的 Task.immediate API（通过 Task.startOnMainActor 向后兼容至 iOS 17）巧妙解决了这个问题。该库返回的 ItemLoadTask 对象包含：正在加载内容的 Task（可 await）以及可观察的 Progress 对象用于跟踪进度。