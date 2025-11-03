我的岳父岳母的身体一向很好，尤其是岳父，八十多岁了从未住过院。但在短短的时间里，他们先后经历了两场惊魂时刻——好在结果都十分幸运。
先是岳母。那天我们刚从机场接她回家，发现她脸色不好，自述昨晚没睡好，似乎又有肾结石发作的迹象。正当我们决定取消外出用餐时，她突然开始剧烈发抖，但额头仍是凉的。测量血氧后发现指标在快速下降——即使立即开始吸氧，最低时也掉到了 78。
救护车到达时（约 40 分钟后），体温已升至 39.8℃；送医时更是接近 41℃。人的状态非常差。幸运的是，在此前她提到过肾结石的不适，医生据此快速展开检查，确诊为尿源性脓毒症——结石堵住输尿管，细菌在尿液中迅速繁殖，最终进入血液。 医生直言，若再晚些送来，后果可能不堪设想。想到她刚下飞机，我们也不禁后怕——幸亏航班没有延误，幸亏那天决定乘坐早班机。经过紧急手术引流后，她的状况在第二天便明显好转，数日后顺利出院。
不久之后，又轮到岳父经历一次“惊险但幸运”的考验。 在照顾岳母期间，他出现咳嗽并伴随低热。CT 显示只是支气管扩张，但考虑到年龄，我们坚持让他住院观察。 在例行心电图检查中，医生意外发现他有房颤，心率在 130–170 之间剧烈波动。令人吃惊的是，他本人毫无不适感。事后他说，今年 5 月体检时医生就提醒过有房颤，但他没当回事，也没有告诉我们。 由于心率过快，治疗重心立即转为控制心律。幸运再次眷顾——在使用胺碘酮（Amiodarone）数小时后，心率逐渐恢复至 80 以下，成功复律。如今虽然仍在住院，但情况稳定，只需出院后按医嘱服用控制心率与抗凝药物即可。这次的阴差阳错，也让他在不经意间避免了房颤可能带来的更严重后果。
短短一周内的两次意外，让人既感叹生命的脆弱，也更懂得珍惜当下。幸运往往属于那些及时行动、认真对待健康警示的人。愿我们都能对自己和家人的身体多一分关注，少一分侥幸。
近期推荐
让 onChange 同时监听多个值 onChange(anyOf:initial:_:)
onChange 是 SwiftUI 中常用的状态监听工具，开发者可以通过它在视图中针对某个值的变化执行逻辑。不过，尽管该修饰符历经多次改进，它仍然只能同时观察一个值。若要在多个状态变更时执行相同操作，就需要重复添加多个内容相同的 onChange 闭包。在本文中，Matt Comi 借助 variadic generics（可变参数泛型)，让 onChange 能够同时监听多个值，从而构建出一个更高效、更优雅的解决方案。
SwiftUI 中的滚动吸附 (ScrollView snapping in SwiftUI)
从 iOS 17 开始，开发者可以通过
scrollTargetBehavior 控制 ScrollView 的滚动行为，比如按页面吸附或按视图吸附。Natalia Panferova 在这篇文章中详细探讨了该 API 的用法，并分享了实践经验和需要注意的陷阱：视图对齐模式要求每个吸附目标适配可见区域；当单个项目尺寸超过容器大小时，滚动会感觉”卡住”；对于超大项目，需要考虑自定义
ScrollTargetBehavior。
在 精确掌控 SwiftUI 滚动：自定义 Paging 实现 一文中，我也介绍了如何通过自定义 ScrollTargetBehavior 解决横屏模式（Landscape）下滚动偏移、页面对齐不精确的问题。
Swift 类型检查器改进路线图 (Roadmap for improving the type checker)
作为 Swift 开发者，你一定不会对那句 “unable to type-check this expression in reasonable time” 感到陌生。为什么会出现这个编译错误？Swift 又将如何减少这种情况的发生？Swift 核心团队成员 Slava Pestov 在这份路线图中给出了详细的解释与改进方向。
该问题源自约束求解（constraint solving）的指数时间复杂度。为防止编译器陷入无休止的回溯，Swift 设定了两项限制：析取选择次数上限（100 万次） 和 求解器内存上限（512 MB）。Swift 6.2 通过优化底层算法实现了初步提速，而 Swift 6.3 引入的新析取选择算法与内存优化带来了显著改进：同一测试项目的类型检查时间从 42 秒降至 10 秒。Swift 团队的目标是在不牺牲语言表达力的前提下，通过算法与实现层的持续优化，将“指数最坏情况”压缩到更少、更边缘的实际场景中。
iOS Sheet 的现代化演进 (Playing with Sheet (on iOS))
在 iOS 上，Sheet 曾经意味着“全屏接管”——从底部滑出、阻挡一切、等待用户点击“完成”。但如今，这种模式已经过去。Apple 重新定义了内容的呈现方式：在新的设计哲学下，Sheet 不再是中断，而是节奏的一部分——它可以滑动、漂浮、扩展、折叠，让界面保持连贯与呼吸感。Danny Bolella 从多个层面展示了现代 Sheet 的可定制特性，并通过实例演示了这些特性如何让 Sheet 从“流程中断”转变为“上下文扩展”。
针对 Sheet 无法自动适应内容高度的问题，开发者可以通过
GeometryReader测量内容高度并结合
.id()刷新的技巧来实现动态高度调整。
iOS 性能优化：Apple 工程师问答精选 (Optimize Your App’s Speed and Efficiency: Q&A)
Anton Gubarenko 整理了 Apple “Optimize your app’s speed and efficiency” 活动中的 Q&A 内容，涵盖 SwiftUI 性能（闭包捕获优化、Observable 使用、@Binding vs let）、Liquid Glass 容器（GlassEffectContainer 的最佳实践）、Foundation Models 框架（多语言支持、并发使用、延迟优化）以及 Instruments 工具（Hitch vs Hang、新增 Power Profiler）等关键领域。
本次 Q&A 展现了 Apple 工程团队在性能调优层面的实践取向：通过细节分析与工具驱动，让优化从“黑盒经验”转变为“可度量、可验证的工程流程”。
Swift 中禁用单个弃用警告的技巧 (Workaround: how to silence individual deprecation warnings in Swift)
开发中难免必须使用一些被软废弃（deprecated）的 API。在开启“警告即错误”（
-warnings-as-errors）后，将面临无法编译的窘境。不同于 Objective-C 可以使用
#pragma clang diagnostic 针对特定代码段禁用警告，Swift 至今没有等效机制。
Jesse Squires 分享了一个巧妙的解决方案：定义一个协议包装弃用 API，在扩展中实现时标记为
@available(*, deprecated)，然后通过类型转换为协议类型来调用。编译器会通过协议见证表查找方法，从而“隐藏”弃用警告。虽然方案略显冗长，但对于必须使用遗留 API 的纯 Swift 项目很实用。
深入 Swift 底层：从二进制优化到逆向工程
以下几篇文章都偏硬核，适合关注工具链、运行时与二进制层面细节的读者。
-
static const in header cost: dyld ships with redundant 2KB data copy by Kyle Ye
通过 dyld 中
static const头文件定义被多处编译单元重复包含的案例，揭示了二进制体积膨胀的成因与代价，并提出修复方案。
-
Reverse engineer a swift binary by Erk Ekin
通过一个简单的登录程序，演示如何反汇编 Swift 可执行文件、定位字符串与条件分支，并通过修改指令和重新签名实现“补丁式”运行。
-
How do researchers reverse-engineer private frameworks? By Jacob Bartlett
介绍如何借助 MachOSwiftSection 从 Simulator runtime 抽取 Mach-O 并还原私有框架接口，解析 Swift 元数据结构，甚至通过版本 diff 观察系统能力的演进。
工具
Swift Stream IDE - 跨平台 Swift 开发扩展
Swift Stream IDE 是由 Mikhail Isaev 开发的功能强大的 VS Code 扩展，旨在让开发者能够流畅地构建面向非 Apple 平台的 Swift 项目。它基于 VS Code 的 Dev Containers 扩展，将编译器、依赖与工具链完整封装在 Docker 容器中，实现了真正一致、可移植的跨平台 Swift 开发体验。目前，Swift Stream 已支持多种项目类型，包括 Web（WebAssembly）、服务器（Vapor/Hummingbird）、Android（库开发）、嵌入式（ESP32-C6、树莓派等）等多种项目类型。
在 The Swift Android Setup I Always Wanted 一文中，Mikhail 还演示了如何结合 Swift Stream IDE、swift-android-sdk 与 JNIKit，高效构建 Android 原生库。
容器化开发的优势包括：保持宿主机环境整洁、确保旧项目的可编译性、支持跨平台一致的开发体验，以及可通过 SSH 远程连接到更强大的机器进行开发。
AnyLanguageModel - 统一 Swift 大模型开发范式
或许许多开发者不会在第一时间使用 WWDC 2025 上推出的 Foundation Models 框架，但大多数人都对它的 API 印象深刻——这一框架显著简化了与大模型的交互流程，并充分发挥了 Swift 语言特性。
Mattt 开发的 AnyLanguageModel 实现了与 Foundation Models 框架完全兼容的 API：只需将
import FoundationModels 换成
import AnyLanguageModel，就能在不改动上层业务代码的前提下，接入多家云端及本地模型后端（OpenAI、Anthropic、Ollama、llama.cpp、Core ML、MLX 以及 Foundation Models）。此外，该库还利用 Swift 6.1 的 Traits 特性，可按需引入重依赖，从而显著降低二进制体积并提升构建速度。
Metal Lab - 基于 Apple Metal API 生态的中文图形学社区
在中文互联网上，关于 Metal 的教程资源非常稀少，尽管 Apple 官方提供了详尽的文档和示例代码，但这些文档对于国内开发者而言往往语言晦涩、结构复杂，缺乏通俗易懂的入门指导，初学者常常感到难以上手。Metal Lab 提供的教程文档旨在填补这一空白，为中文开发者提供一份系统性、易懂、循序渐进的 Metal 入门资料，帮助他们从零开始掌握 Metal 编程的精髓。无论是游戏开发、图形渲染，还是计算机视觉应用，这都是一份值得收藏的中文资源。