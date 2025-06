精确掌控 SwiftUI 滚动：自定义 Paging 实现

从 iOS 17 开始,SwiftUI 引入了 scrollTargetBehavior ,让开发者能够更精准地控制滚动行为。无论是实现视图停靠对齐,还是自定义翻页效果, scrollTargetBehavior 都提供了强大的支持。更重要的是,开发者可以通过自定义 ScrollTargetBehavior 来满足特定的需求。本文将从一个实际案例出发,逐步解析如何使用 scrollTargetBehavior ,并最终实现一个自定义的滚动控制逻辑。

几天前,一位网友提出了一个关于 scrollTargetBehavior 的问题:在使用默认的 paging 行为时,横屏模式下(Landscape)的滚动会出现偏移,无法精准对齐页面。

in

ForEach ( 0 ..< 20 ) { page in

some

var body: some View {

这个问题让我感到有些意外,因为翻页逻辑本应是一个相对简单的功能。为了快速解决问题,我首先尝试使用 Introspect 库,直接启用底层 UIScrollView 的 isPagingEnabled 属性。

on

. introspect ( . scrollView , on : . iOS ( . v17 ) , . iOS ( . v18 )) {

然而,结果与使用 .scrollTargetBehavior(.paging) 完全一致,横屏模式下依然存在偏移问题。这让我意识到,默认的 paging 行为可能并未真正依赖 ScrollTargetBehavior 实现。

考虑到网友代码中每个视图的宽度恰好等于滚动容器的宽度,我建议他尝试 viewAligned ,该模式可确保滚动结束时视图边缘与容器边缘对齐。

in

ForEach ( 0 ..< 20 ) { page in

some

var body: some View {

viewAligned 提供了几种不同的控制精度:

然而,实际测试中发现, alwaysByOne 并不能确保每次只滚动一个视图。在当前代码中,由于每个子视图的宽度与滚动容器一致,恰好实现了类似 paging 的效果。但如果子视图宽度较小,滚动距离将变得不可控。

此外, viewAligned 要求滚动容器中的内容必须由多个子视图组成,因此不适用于 Swift Charts 这类应用场景。至此,定制 paging 行为似乎成为唯一可行的解决方案。

ScrollTargetBehavior 赋予了开发者自定义滚动行为的能力。其声明如下:

/// The context in which a scroll behavior updates the scroll target.

/// The context in which a scroll behavior updates the scroll target.

Self

func updateTarget ( _ target : inout ScrollTarget, context : Self .TargetContext )

available

@ available ( iOS 17.0 , macOS 14.0 , tvOS 17.0 , watchOS 10.0 , * )

SwiftUI 会在滚动手势结束时调用 updateTarget ,开发者可以在此调整 target 位置

ScrollTargetBehaviorContext 提供了以下关键信息:

ScrollTarget 除了用于设置目标位置外,还会提供 ScrollView 根据手势操作而计算的滚动目标。

接下来,我们将通过多个版本的迭代,逐步完善自定义的 paging 实现。

在第一个版本中,我们根据滚动的速度矢量判断滚动方向,并在初始位置的基础上增加或减少滚动容器的宽度。

Self

where

extension ScrollTargetBehavior where Self == CustomHorizontalPagingBehavior {

if

else

} else if context.velocity.dx < 0 {

if

if context.velocity.dx > 0 {

let

let scrollViewWidth = context. containerSize . width

这个实现看似合理,但存在一个明显问题:如果滚动手势结束时速度为零,翻页操作将不会触发。

在第二个版本中,我们通过计算目标位置与起始位置的差值来判断滚动方向,并根据预设条件(如滚动距离超过容器宽度的 1/3)来决定是否翻页。

else

} else {

else

} else {

if

if distance > 0 {

if

if abs ( distance ) > scrollViewWidth / 3 {

let

let distance = context. originalTarget . rect . minX - target. rect . minX

let

let scrollViewWidth = context. containerSize . width

然而,这个版本仍然存在问题:如果在上次滚动未完全停止时再次滚动,起始位置可能已经偏移,导致后续翻页不准确。

在第三个版本中,我们不仅需要解决之前的问题,还要增加对以下边缘情况的处理:

Swift Copied!