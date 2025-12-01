AirDrop 让使用者可以在各种不同类型的苹果设备上高效、无损的数据传输，它一直是苹果生态的专属且核心功能。但，这种情况现在出现了“奇怪”的变化。几天前，谷歌宣布在 Pixel 10 中，在没有苹果的参与下，为 Quick Share 提供了 AirDrop 的兼容机制，实现了安卓手机与苹果手机基于 AirDrop 的无线互通。

随后，高通也宣布其搭载 Snapdragon 的 Android 设备“很快就会”支持这一路线，也就是说这不再是 Pixel 的专属功能，而有望扩展到更广泛的 Android 手机阵营。

除了谷歌的技术能力外，本次互通的最大推手或许正是 DMA(欧盟《数字市场法案》)。AirDrop 依赖的技术是 AWDL (Apple Wireless Direct Link)，即便到现在也是私有的。但是 DMA 的要求下，苹果从 iOS 26 开始引入了对 Wi-Fi Aware 支持，这大幅降低了本次“强行兼容”的难度。安卓手机可以直接发出标准的 Wi-Fi Aware 信号去寻找 iPhone，并且由于走的是官方标准协议，连接极其稳定，发现速度极快，而且苹果很难有理由去封杀。

从厂商提供跨端应用实现无线互联，到部分厂商主动适配苹果的 livePhoto，这些年从安卓阵营发起的对苹果的主动兼容屡见不鲜。这一方面表现出了苹果的很多实现和体验确有过人之处，另一方面也展现出安卓厂商更愿意为了获取苹果生态的用户而主动出击，在体验上对齐。DMA 这种在某些方面看起来过分苛刻的法规，又恰如其分的促使了苹果的“开放”，从而创造出更多的跨平台无缝体验，满足了相当一部分消费者的需求。

对于苹果来说，在法律攻防战外，只有不断地推出更具吸引力的新功能才能保持苹果生态的“优势”。一旦某一天，这种“强行兼容”不再有需求，那么就意味着苹果的“独特性”衰落了。相比起现在的情况来说，我想苹果更不想看到这样的场景出现。

近期推荐

在不少苹果生态开发者眼中，Android 既熟悉又遥远：用户规模巨大，但生态碎片化；潜在回报可观，但投入成本不确定。许多人因此对“要不要做 Android 版本”始终犹豫不决。资深 iOS 开发者道哥采用“双平台并进”策略多年。在本文中，他分享了双平台开发的实战经验：双端功能如何对齐、遇到系统差异时的权衡、两边的运营表现差异、收入结构的变化等。

Maxim Ermolaev 分享了他将 SwiftUI 应用迁移到 Android 的实践经验，呈现了 Skip 在真实项目中的表现与边界。对 Skip 已支持的 SwiftUI 功能，迁移过程相对顺畅；而对于尚未覆盖的高级特性，作者则通过 ComposeView 在同一 Swift 文件中直接嵌入 Jetpack Compose 代码，为 Android 侧提供定制实现。Maxim 的结论相当务实：Skip 足以让 iOS-first 团队快速获得一个“可用且一致”的 Android 客户端。但如果目标是两端达到完全一致的视觉与交互体验，则仍需在 Android 侧做更多平台特化，或采用 Skip Lite 共享业务逻辑、将 UI 保持为原生实现。

随着 Swift Android SDK 的成熟与 Skip 等工具的不断完善，Swift 在 Android 世界的可能性正迅速从“实验性”迈向“可落地”。两位作者从不同角度呈现了当前的真实路径，也为正在考虑“跨到另一边”的 Swift 开发者提供了难得的参考。

在本文中，Yusuf Özgül 详述了 Trendyol 团队如何从零搭建一套由 130 台设备组成的 macOS Farm，以从容支撑每天 2000+ 条 iOS 流水线的实战经验。整套系统采用基于 Apple Virtualization Framework 自研的 VM 管理体系、通过 Authorization Plug-ins 解决批量设备的安全自动登录、定位并修复 VM 在 P/E Core 识别上的性能瓶颈，并构建 Grafana 监控与告警系统，实现自愈式 Runner 集群。在流水线上，通过配合 Tuist Cache（构建提速约 70%）与选择性测试（测试提速约 80%）进一步提高了性能。

少见的 macOS Farm 落地全景案例：从虚拟化架构到性能调优，从日志与监控到流水线设计，几乎覆盖了企业级 iOS CI/CD 所需的全部关键环节。

尽管目前开发者已经可以在 Zed 中开发调试 iOS 应用了，但仍无法实现 Xcode 中的杀手级功能：Preview。通常的替代方案是在 Zed 旁边再开一个 Xcode 预览窗口，但切换编辑的 SwiftUI 页面后，Xcode 并不会自动跳转到对应的 Preview。Adrian Ross 分享了一个小技巧：通过一个脚本配合 Zed Task，实现 Xcode 与 Zed 的编辑页面同步，从而在外部预览窗口中自动同步展示对应的 Preview，基本复刻了“在 Zed 中使用 Preview”的体验。

这一思路不仅适用于 Zed，任何在 macOS 上的编辑器都可以用类似方式与 Xcode 的 Preview 功能协同工作。

macOS 的 SwiftUI List 在行选择、双击和右键菜单等桌面端特有交互上，与 iOS 存在显著差异。开发者需要使用带 selection 参数的 List 初始化器来启用选择功能，并通过 contextMenu(forSelectionType:menu:primaryAction:) 修饰器同时实现双击操作和右键菜单。相比 iOS，macOS 版的 List 更接近 AppKit 的表格式交互模型。在本文中，Gabriel Theodoropoulos 以一套简洁的示例展示了如何在 macOS 的 SwiftUI 列表中正确组合这些 API 以实现桌面端标准交互。

在开发涉及 Associated Domains 的功能（如 Universal Links、Shared Web Credentials 或 App Clips）时，iOS 默认通过 Apple CDN 获取 apple-app-site-association (AASA) 文件，而非直接从服务器获取。这在生产环境中运行良好，但在开发阶段会带来不便：文件更改需要等待 CDN 传播，本地或测试服务器可能根本无法公开访问。Natascha Fadeeva 介绍了苹果提供的 Alternate Mode（替代模式）：通过在 Associated Domains 条目中添加 ?mode=developer 等后缀，让 iOS 绕过 CDN，直接从服务器拉取对应的 AASA 文件。借助此机制，开发者可以让配置即时生效、在本地环境调试，而不必等待 CDN 缓存刷新，大幅提升开发效率。

数据竞争是并发编程中难以理解的核心概念。Krishna 通过一系列图片：几个 ToddlerBot（幼儿机器人）一起给同一张涂色页上色，以直观方式展示了共享可变状态在并发环境中如何引发混乱：从轻微的结果错乱，到读写交错导致的逻辑失效甚至崩溃。

本文最大的特色在于“图文并茂”。ToddlerBot 的视觉化叙事成功把传统上枯燥严肃的技术主题变得生动易懂。Krishna 表示后续文章将继续沿用 ToddlerBot 这一角色，构建一套连贯的 Swift 并发心智模型。

如果说当下 AI 在“写代码”这件事上未必优于经验丰富的开发者，那么在“看数据、拆问题”上，它几乎一定强过大多数人类，而且输入的信息越多、越结构化，优势越明显。苹果开源 swift-build 之后，Tuist 团队得以直接从构建服务中获取详尽的构建事件数据，并将其以结构化的方式写入 SQLite，让 AI 代理能够真正“理解”一次构建，而不只是被动解析 xcodebuild 的文本输出。在本文中，Pedro Piñera 详细介绍了这一尝试的实现路径，并通过在 Wikipedia iOS、Tuist 等真实项目上的实测，展示了 AI 如何基于这些结构化数据做出远超“读日志”的诊断和优化建议，为未来的实时构建可观测性以及真正“懂构建”的 AI 助手描绘出一条相当清晰的技术路线。

工具

尽管 SwiftUI 提供了 .popover 修饰器，但它在不同平台上的表现并不一致：iPhone 上会降级为 sheet，watchOS 则完全不支持。Quirin Schweigert 开发的 SwiftUI-Popover 是一个轻量级、纯 SwiftUI 实现的 Popover 库，提供跨平台一致的气泡提示功能，支持包括 watchOS 在内的所有 SwiftUI 平台。该库的特色在于箭头会自动跟随附着点位置，且可以灵活嵌入到任何视图层级中。

Swift Copied! // 1. 附加 popover Image ( systemName : " globe " ) . swiftUIPopover ( isPresented : $showPopover, isDismissible : true , // 可点击背景关闭 isExclusive : true , // 独占显示 preferredAttachmentEdge : . top // 优先附着在顶部 ) { Text ( " 气泡内容 " ) } // 2. 在容器视图上启用 popover 渲染 . presentPopovers ()

目前 Swift 中可用的 ML 路径主要包括 Foundation 的 _Differentiation 、手写 Accelerate/Metal，以及已经停更的 Swift for TensorFlow。但它们分别面临性能瓶颈、开发成本高或缺乏维护等问题。由 Pedro N. Rodriguez 开发的 SwiftIR，正是在这种背景下出现的解决方案。