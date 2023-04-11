我目前正在使用的 AI 服务

随着 ChatGPT 的火爆，生活中好像突然之间到处都充满了有关人工智能的话题。尽管对新技术、新事物已没有那么的狂热，同时对 AI 也持有谨慎的态度，但并不影响我将一些 AI 服务应用到自己的工作中，丰富自己的工具箱，提高工作效率。

Github Copilot

Github Copilot 在推出时引起了轰动。当时便有人预言程序员这个行业即将灭亡。然而，从当前版本来看，Github Copilot 并没有逾越其副驾驶的身份，成为了不少开发者的好帮手，而不是竞争对手。

尽管 VSCode 对 Swift 的支持程度也不错，但对于习惯于使用 Xcode 的我来说，平时应用 Github Copilot 的时间并不多。不过随着 Copilot for Xcode 项目的启动，这种情况发生了明显的改变。

有关 Copilot for Xcode 的安装与设置请阅读 在 Xcode 使用 Copilot 幫忙寫程式

在多数情况下，我并不会完全照搬 Copilot 提供的代码，但是在创建一些常用的功能时，它确实提高了相当的效率。

尽管 Copilot for Xcode 中也集成了 OpenAI，不过我倒是更期待 Copilot X 的表现。在增加了更多交互能力的情况下，Copilot X 是否仍能恪守本分，成为开发者的好帮手。

Notion AI

一两个月前，Notion 也提供了 AI 服务，并将其集成在文档的编辑流程中。

Notion 提供了一些预设的快捷指令，减少了使用者重复编写 Prompt 的时间。在 Notion 中，我最常使用的功能是：翻译、汇总、润色以及改变语气。

Notion AI 对中文的理解和处理已可以满足我的日常需求。例如，有时候会突然卡在某句话的表述上，感觉怎么说都不对劲，经过润色或改变口气，Notion 会帮我重整语序或切换成另一种表达方式，将我从困境中解放出来。

虽然用户可以像使用 ChatGPT 一样，让 Notion 回答其他类型的问题（ 例如让它编写代码 ），不过，在实际使用中，我通常会忽略掉这种能力，将 Notion AI 与其他（例如设置版式之类的）功能做相同对待。对我而言，这种使用方式更纯粹，更加符合使用习惯，更加能体现出 AI 在特定领域的助手定位。

相较于 ChatGPT，仅考虑文字处理方面，Notion AI 具备更好的响应效率，更低的使用价格，暂时也没有被服务提供方封禁的风险。

Warp AI

作为一个终端应用程序，Warp 在这波人工智能浪潮中也适时地集成了 AI 服务，将其作为特色功能之一嵌入到使用流程中。

我会使用 # 切换到 AI 状态，让 Warp 帮我生成所需的终端命令（ 不限制使用次数 ）。

Warp 也提供了咨询不同种类问题的功能（ 点击右上角的⚡️），毕竟目前仍是免费服务，因此每天可提出的问题数量有一定的限制（ 100 条 ）。

与对待 Notion 的态度一样，我基本上只会在终端命令模式下询问与命令行有关的问题。清晰 AI 助手的定位，是我始终贯彻的宗旨。否则，太多的 AI 入口不仅没有提供效率，反而可能造成思维的过分发散，影响工作流程。

MidJourney

相较于 Stable Diffusion，MidJourney 对于新手更加的友好，出图率更高。

我目前会在一些不是特别重要的项目中，直接使用它所生成的图片、图标以及其他资源。

下图中，我让 MidJoureny 生成了本文所需的 Twitter Card 图片

我曾尝试学习 Stable Diffusion，但是想要充分利用 SD 绝非易事。对于我这样不想在这此投入太多精力的人来说，MidJourney 就已经完全满足需求了。

即使 MidJourney 生成的图片再精美，由于受限于 prompt 的表达能力，在面对严肃的项目时，仍应与专业人士进行协作，这样才能获得更符合需求的结果。

对于设计从业人员来说，如果你只具备素材拼凑能力，那么 MidJourney、Stable Diffusion 这类服务确实可能会影响你的职业前途。但对于具备自己的美学理念和设计思路的设计师来说，这些服务只是众多工具中的一员，可以帮助你开拓思路、提高效率，但并非关键因素。

ChatGPT

作为掀起此波 AI 话题浪潮的 ChatGPT，我对它的感受却是一分为二。

一方面，由于具备一定的语料投喂的能力，在进行交流时，有时确实会被它的表述所震撼；但另一方面，ChatGPT （ 或者其底层的 OpenAI API ），目前并不具备一个完整的产品特征，相较于上面的几种 AI 服务，它的定位并不清晰，会让我产生疑惑。

有时候，ChatGPT 的专业性会让你误以为它具备顾问的能力，但随后便会震惊于它的无厘头回答。作为产品，ChatGPT 目前并不合格，但作为技术展示，ChatGPT 确实让 OpenAI 站到了行业的顶端。

相信不久的将来，ChatGPT 将会越来越少地出现在普通用户面前，OpenAI（或其他 AI 底层服务商）将以基础服务商的形式，通过集成到其他产品中的方式，为用户提供有针对性的 AI 服务。

最后

本节，由 Notion 独立完成 😂，给出的命令是：为这篇文章添加一个结尾，要求体现出 AI 的未来，AI 的隐忧，以及让使用者无需过分担心 AI 会影响他们的就业

在未来，人工智能将会为人类创造更多的价值。AI 的快速发展，已经越来越多地融入到人们的生活中，为我们提供了更便捷、高效的服务。AI 的未来，我们可以期待它的进一步发展和应用，为我们的生活带来更多的便利和惊喜。

然而，我们也需要对 AI 的隐忧保持警惕。AI 的普及可能会导致一些职业的消失，这也是一些人对 AI 技术持谨慎态度的原因。但是，我们不用过分担心 AI 会影响我们的就业。人类社会的进步离不开技术的创新，AI 技术的发展只会带来更多的机遇和挑战。我们需要通过不断学习和提升自己的能力，适应时代的变化，从而在竞争中获得更多的优势。

因此，我们应该看到 AI 技术为我们带来的巨大价值，同时也要保持警惕，避免 AI 技术对我们的生活带来负面影响。在未来的道路上，让我们一起探索人工智能的更大潜力，为人类创造更美好的未来。

最后的最后

本节由人工（ 我 ）完成

对我来说，AI 不是洪水猛兽，也不是能够在短时间内改变人类文明的革命。我不会抗拒它，也不会过分推崇它。同大多新技术一样，数年后回过头来看，它们已彻底融入生活，人们会感叹由技术更新所带来的便利，同时也会唏嘘因变革所带来的时代阵痛。