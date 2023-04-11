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我目前正在使用的 AI 服务

发表于

随着 ChatGPT 的火爆，生活中好像突然之间到处都充满了有关人工智能的话题。尽管对新技术、新事物已没有那么的狂热，同时对 AI 也持有谨慎的态度，但并不影响我将一些 AI 服务应用到自己的工作中，丰富自己的工具箱，提高工作效率。

Github Copilot

Github Copilot 在推出时引起了轰动。当时便有人预言程序员这个行业即将灭亡。然而，从当前版本来看，Github Copilot 并没有逾越其副驾驶的身份，成为了不少开发者的好帮手，而不是竞争对手。

尽管 VSCode 对 Swift 的支持程度也不错，但对于习惯于使用 Xcode 的我来说，平时应用 Github Copilot 的时间并不多。不过随着 Copilot for Xcode 项目的启动，这种情况发生了明显的改变。

有关 Copilot for Xcode 的安装与设置请阅读 在 Xcode 使用 Copilot 幫忙寫程式

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在多数情况下，我并不会完全照搬 Copilot 提供的代码，但是在创建一些常用的功能时，它确实提高了相当的效率。

尽管 Copilot for Xcode 中也集成了 OpenAI，不过我倒是更期待 Copilot X 的表现。在增加了更多交互能力的情况下，Copilot X 是否仍能恪守本分，成为开发者的好帮手。

Notion AI

一两个月前，Notion 也提供了 AI 服务，并将其集成在文档的编辑流程中。

Notion 提供了一些预设的快捷指令，减少了使用者重复编写 Prompt 的时间。在 Notion 中，我最常使用的功能是：翻译、汇总、润色以及改变语气。

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Notion AI 对中文的理解和处理已可以满足我的日常需求。例如，有时候会突然卡在某句话的表述上，感觉怎么说都不对劲，经过润色或改变口气，Notion 会帮我重整语序或切换成另一种表达方式，将我从困境中解放出来。

虽然用户可以像使用 ChatGPT 一样，让 Notion 回答其他类型的问题（ 例如让它编写代码 ），不过，在实际使用中，我通常会忽略掉这种能力，将 Notion AI 与其他（例如设置版式之类的）功能做相同对待。对我而言，这种使用方式更纯粹，更加符合使用习惯，更加能体现出 AI 在特定领域的助手定位。

相较于 ChatGPT，仅考虑文字处理方面，Notion AI 具备更好的响应效率，更低的使用价格，暂时也没有被服务提供方封禁的风险。

Warp AI

作为一个终端应用程序，Warp 在这波人工智能浪潮中也适时地集成了 AI 服务，将其作为特色功能之一嵌入到使用流程中。

我会使用 # 切换到 AI 状态，让 Warp 帮我生成所需的终端命令（ 不限制使用次数 ）。

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Warp 也提供了咨询不同种类问题的功能（ 点击右上角的⚡️），毕竟目前仍是免费服务，因此每天可提出的问题数量有一定的限制（ 100 条 ）。

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与对待 Notion 的态度一样，我基本上只会在终端命令模式下询问与命令行有关的问题。清晰 AI 助手的定位，是我始终贯彻的宗旨。否则，太多的 AI 入口不仅没有提供效率，反而可能造成思维的过分发散，影响工作流程。

MidJourney

相较于 Stable Diffusion，MidJourney 对于新手更加的友好，出图率更高。

我目前会在一些不是特别重要的项目中，直接使用它所生成的图片、图标以及其他资源。

下图中，我让 MidJoureny 生成了本文所需的 Twitter Card 图片

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我曾尝试学习 Stable Diffusion，但是想要充分利用 SD 绝非易事。对于我这样不想在这此投入太多精力的人来说，MidJourney 就已经完全满足需求了。

即使 MidJourney 生成的图片再精美，由于受限于 prompt 的表达能力，在面对严肃的项目时，仍应与专业人士进行协作，这样才能获得更符合需求的结果。

对于设计从业人员来说，如果你只具备素材拼凑能力，那么 MidJourney、Stable Diffusion 这类服务确实可能会影响你的职业前途。但对于具备自己的美学理念和设计思路的设计师来说，这些服务只是众多工具中的一员，可以帮助你开拓思路、提高效率，但并非关键因素。

ChatGPT

作为掀起此波 AI 话题浪潮的 ChatGPT，我对它的感受却是一分为二。

一方面，由于具备一定的语料投喂的能力，在进行交流时，有时确实会被它的表述所震撼；但另一方面，ChatGPT （ 或者其底层的 OpenAI API ），目前并不具备一个完整的产品特征，相较于上面的几种 AI 服务，它的定位并不清晰，会让我产生疑惑。

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有时候，ChatGPT 的专业性会让你误以为它具备顾问的能力，但随后便会震惊于它的无厘头回答。作为产品，ChatGPT 目前并不合格，但作为技术展示，ChatGPT 确实让 OpenAI 站到了行业的顶端。

相信不久的将来，ChatGPT 将会越来越少地出现在普通用户面前，OpenAI（或其他 AI 底层服务商）将以基础服务商的形式，通过集成到其他产品中的方式，为用户提供有针对性的 AI 服务。

最后

本节，由 Notion 独立完成 😂，给出的命令是：为这篇文章添加一个结尾，要求体现出 AI 的未来，AI 的隐忧，以及让使用者无需过分担心 AI 会影响他们的就业

在未来，人工智能将会为人类创造更多的价值。AI 的快速发展，已经越来越多地融入到人们的生活中，为我们提供了更便捷、高效的服务。AI 的未来，我们可以期待它的进一步发展和应用，为我们的生活带来更多的便利和惊喜。

然而，我们也需要对 AI 的隐忧保持警惕。AI 的普及可能会导致一些职业的消失，这也是一些人对 AI 技术持谨慎态度的原因。但是，我们不用过分担心 AI 会影响我们的就业。人类社会的进步离不开技术的创新，AI 技术的发展只会带来更多的机遇和挑战。我们需要通过不断学习和提升自己的能力，适应时代的变化，从而在竞争中获得更多的优势。

因此，我们应该看到 AI 技术为我们带来的巨大价值，同时也要保持警惕，避免 AI 技术对我们的生活带来负面影响。在未来的道路上，让我们一起探索人工智能的更大潜力，为人类创造更美好的未来。

最后的最后

本节由人工（ 我 ）完成

对我来说，AI 不是洪水猛兽，也不是能够在短时间内改变人类文明的革命。我不会抗拒它，也不会过分推崇它。同大多新技术一样，数年后回过头来看，它们已彻底融入生活，人们会感叹由技术更新所带来的便利，同时也会唏嘘因变革所带来的时代阵痛。

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