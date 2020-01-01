-->AI | 肘子的 Swift 记事本 ZH English 中文 将中文设置为默认 Light Dark System Open main menu 首页 文章 周报 小贴士 关于 文章 合集 标签 AI #Apple Event #AI #Core Data #CloudKit #Dev Tools #Dev Diary #Frameworks #Life #SwiftUI #Swift #SwiftData #Tools #Web 与 AI 结对编程2023 年 11 月 23 日 #AI #Web使用 AI 结对编程，我用 Typescript 和 Astro 重建博客。本文记录了与 AI 合作的学习经历，包括技术选型、环境搭建、代码学习及编程实践，探索 AI 在开发中的价值。我目前正在使用的 AI 服务2023 年 4 月 11 日 #AI探索我正在使用的 AI 服务：Github Copilot、Notion AI、Warp AI、MidJourney 和 ChatGPT。了解它们如何提高我的工作效率，并对 AI 的未来保持谨慎。用苹果官方 API 实现 iOS 备忘录的扫描文稿功能2021 年 11 月 10 日 #AI探索如何用苹果 VisionKit、Vision、NaturalLanguage 等 API 实现 iOS 备忘录扫描文稿功能，包括图像扫描、文字识别和关键词提取。 Close modal 每周一，与全球开发者共享 Swift 与 SwiftUI 开发精华 稍后再说