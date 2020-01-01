与 AI 结对编程

2023 年 11 月 23 日 #AI #Web

使用 AI 结对编程，我用 Typescript 和 Astro 重建博客。本文记录了与 AI 合作的学习经历，包括技术选型、环境搭建、代码学习及编程实践，探索 AI 在开发中的价值。